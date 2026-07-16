Kellenek az imák: kómába esett és az életéért küzd a focista

Egy korábbi Bundesliga-játékos az életéért harcol kómában, miután sürgősségi szívműtéten esett át.

Fotó: GoFundMe

A 56 éves Kreso Kovacec 1999 és 2002 között a Hansa Rostock színeiben szerepelt a német élvonalban, valamint a másodosztályú Hannover 96-ban is játszott csatárként. Most azonban az életéért küzd, miután a főütőere hirtelen megrepedt (aorta-ruptura), ami miatt azonnali szívműtétre volt szükség. A horvát származású labdarúgónál a beavatkozás után szövődmények léptek fel, így agyműtétet is végre kellett hajtani rajta.

Kovacec a szövődmények következtében agyvérzést és sztrókot kapott. A család egyik barátja gyűjtést indított, hogy fedezni tudják az ápolási költségeket és anyagilag támogassák a hozzátartozókat.

Az adománygyűjtő oldalon közzétett közlemény így szól: „Felesége és két gyermeke – egy 9 és egy 15 éves – azóta életük legszörnyűbb rémálmát élik át. Az orvosok mindent megtesznek, ami tőlük telhető, de jelenleg senki sem tudja megmondani, milyen irányt vesz Kreso állapota.

Aki ismeri Kresót, tudja, milyen rendkívüli ember. Aki pedig nem ismeri őt, annak látnia kell, miért állnak ki most mellette ilyen sokan.

Az elképzelhetetlen lelki teher mellett a család hirtelen hatalmas anyagi kihívásokkal is szembesült. Jövedelmének kiesésével elveszítették a legfőbb bevételi forrásukat.

Ha Kreso túléli ezt a nehéz küzdelmet, valószínűleg hosszas rehabilitációra, ápolásra, segédeszközövekre, és esetleg egy akadálymentesített lakásba való költözésre lesz szükségük.”

A gyűjtés már elérte a 36 000 eurót (kb. 14 millió forint), és Kovacec egykori klubja, a Hannover is beállt a kezdeményezés mögé, megosztva a linket a hivatalos weboldalán.

A klub a következőket írta: „Kreso Kovacec, aki a 90-es évek végén sok góllal lőtte be magát a Hannover-szurkolók szívébe, kómában fekszik egy sürgősségi műtét után. Aki szeretné támogatni a családját ebben az időszakban, az részt vehet az adománygyűjtő kampányban.”

Bár Kovacec az élvonalban mindössze háromszor talált be, az alacsonyabb osztályokban sokkal eredményesebb karriert futott be. A hírek szerint jelenleg használt autókereskedőként dolgozik Augsburgban.