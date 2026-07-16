Ez kínos: Meghan Markle-t kitiltották egy divatshow-ról

Kiderült, hogy Meghan Markle-t állítólag az egyik „jó barátja” kitiltotta egy magas rangú divattervezői összejövetelről Párizsban, a tavalyi vitatott megjelenését követően. Pierpaolo Piccioli múlt szerdán mutatta be első haute couture kollekcióját a Balenciaga számára, ezzel az első évét töltve a divatház kreatív igazgatójaként.

Fotó: PA / Northfoto

A Balenciaga 55. Haute Couture kollekcióját a párizsi Cité internationale universitaire kertjében mutatták be. A nagy hírű divatbemutató vendégei között olyan hollywoodi sztárok is voltak, mint Demi Moore, Cynthia Erivo és Naomi Watts. De annak ellenére, hogy állítólag „jó barátok” voltak a sussexi hercegnével, Harry herceg felesége sehol sem volt látható.

Források szerint a hercegné nem kapott meghívást a divatbemutatóra, és brutális ítéletet mondtak: „Nem jöhet azután, ami legutóbb történt”.

Meghan részt vett a tervező Ready-To-Wear divatbemutatóján a 2025 októberi párizsi divathéten, de megjelenése különféle okok miatt vitát váltott ki, többek között a viselkedése miatt, emellett késett és igazából "önmagát hívta meg". Az is felháborodást váltott ki, hogy feltöltött egy videót, amelyet Diana hercegnő autóbalesete helyszínének közelében forgatott.

Most Paula Froelich amerikai újságíró osztott meg részleteket arról, miért zárták ki Meghant a múlt heti bemutató első soraiból. Substack oldalán ezt írta: „Feltűnő módon egyvalaki hiányzott a bemutatóról: az állítólagos jó barátja és (Meghan állítása szerint) 'alkotótársa', Sussex hercegnéje.”

Ms. Froelich elárulta: „'Ó, Istenem, dehogy, nem volt meghívva' – mondta a forrásom. 'A legutóbbi eset után semmiképp.'”

Tavaly a hercegné szóvivője így nyilatkozott a párizsi megjelenésről: „Az évek során a hercegné Pierpaolo számos alkotását viselte. Szorosan együttműködtek, dizájnokon dolgozva a világ színpadának kulcsfontosságú pillanataira. Mindig is csodálta a mesteri kézművességét és modern eleganciáját, és a mai este sem volt másként. Ez az este a sokéves művészet és barátság betetőzését tükrözi, amely megmutatkozik a tervező Balenciagánál indított új kreatív fejezetének támogatásában is.”