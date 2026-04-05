Titkos esküvő! Összeházasodott a Vámpírnaplók két sztárja

Igazi tündérmese vált valóra a Vámpírnaplók rajongóinak szemében: Candice King, a sorozat Caroline Forbes-a titokban kimondta a boldogító igent szerelmének, Steven Kruegernek, a The Originals Josh Rosza-nak. A romantikus történet azonban még nem ért véget itt, hiszen a pár nemrégiben bejelentette, hogy hamarosan megszületik első közös gyermekük is.
A Vámpírnaplók sztárjai összeházasodtak! A két híresség azonban nem a hollywoodi fényűzést, hanem egy szűk körű, érzelmekkel teli ceremóniát választott a nagy napjukon. Candice King és Steven Krueger Tennessee államban, egy kis kápolnában házasodott össze, mindössze 15 közeli családtag jelenlétében. A ceremónia valódi családi esemény volt: jelen voltak Candice King gyermekei is, akik a színésznő előző házasságából születtek, valamint Steven Krueger rokonai is. A beszámolók szerint a hangulat meghitt és felszabadult volt, ahol minden a szeretetről és az együtt töltött időről szólt. A pár külön kiemelte, hogy számukra a legfontosabb a közös élmények megélése, a család és az emlékek megőrzése volt, nem pedig a külsőségeké.
A Vámpírnaplók sztárja azonban bevallotta, hogy az eredeti tervek egészen másképp néztek ki. A két híresség egy nagy, 2026 őszére tervezett esküvőt álmodott meg Nashville-ben. Az élet azonban közbeszólt, amikor kiderült, hogy Candice King gyermeket vár. A baba érkezése így teljesen átírta a terveiket, és végül ez vezetett a gyors, mégis intim esküvőhöz. A kisbaba várhatóan 2026 májusában születik meg, és ez lesz az első közös gyermekük. A Vámpírnaplók sztárja pedig humorosan még azt is megjegyezte, hogy a legnagyobb kihívást nem az újratervezés okozta, hanem a menyasszonyi ruha kiválasztása, hiszen nem könnyű olyan darabot találni, amely egyszerre elegáns és kényelmes egy várandós menyasszony számára.
Candice King és Steven Krueger kapcsolata nem egy klasszikus forgatási románcként kezdődött. Hiszen bár mindketten a Vámpírnaplók-univerzumhoz tartoztak – Candice King a Vámpírnaplókhoz, Steven Krueger pedig a The Originals-hoz –, valójában csak 2023-ban, egy közös vacsora alkalmával kerültek közelebb egymáshoz. Innen viszont gyorsan haladtak előre: még abban az évben nyilvánosságra hozták kapcsolatukat, 2025-ben eljegyezték egymást, majd röviddel később érkezett a gólyahír és most pedig az esküvő.
