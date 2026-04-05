Titkos esküvő! Összeházasodott a Vámpírnaplók két sztárja

Igazi tündérmese vált valóra a Vámpírnaplók rajongóinak szemében: Candice King, a sorozat Caroline Forbes-a titokban kimondta a boldogító igent szerelmének, Steven Kruegernek, a The Originals Josh Rosza-nak. A romantikus történet azonban még nem ért véget itt, hiszen a pár nemrégiben bejelentette, hogy hamarosan megszületik első közös gyermekük is.

A Vámpírnaplók Caroline Forbes-a kimondta a boldogító igent a The Originals Josh Rosza-nak

Candice King és Steven Krueger titokban összeházasodtak egy szűk ceremónia keretein belül

titokban összeházasodtak egy szűk ceremónia keretein belül A szerelmespár eredeti terve teljesen másképp nézett ki, de a baba érkezése mindent felborított

A két híresség ugyan mindketten a Vámpírnaplók-univerzum tagjai, a kapcsolatuk azonban csak jóval később bontakozott ki.

Vámpírnaplók sztárjai összeházasodtak

A Vámpírnaplók sztárjai összeházasodtak! A két híresség azonban nem a hollywoodi fényűzést, hanem egy szűk körű, érzelmekkel teli ceremóniát választott a nagy napjukon. Candice King és Steven Krueger Tennessee államban, egy kis kápolnában házasodott össze, mindössze 15 közeli családtag jelenlétében. A ceremónia valódi családi esemény volt: jelen voltak Candice King gyermekei is, akik a színésznő előző házasságából születtek, valamint Steven Krueger rokonai is. A beszámolók szerint a hangulat meghitt és felszabadult volt, ahol minden a szeretetről és az együtt töltött időről szólt. A pár külön kiemelte, hogy számukra a legfontosabb a közös élmények megélése, a család és az emlékek megőrzése volt, nem pedig a külsőségeké.

A gyerekvállalás mindent felülírt

A Vámpírnaplók sztárja azonban bevallotta, hogy az eredeti tervek egészen másképp néztek ki. A két híresség egy nagy, 2026 őszére tervezett esküvőt álmodott meg Nashville-ben. Az élet azonban közbeszólt, amikor kiderült, hogy Candice King gyermeket vár. A baba érkezése így teljesen átírta a terveiket, és végül ez vezetett a gyors, mégis intim esküvőhöz. A kisbaba várhatóan 2026 májusában születik meg, és ez lesz az első közös gyermekük. A Vámpírnaplók sztárja pedig humorosan még azt is megjegyezte, hogy a legnagyobb kihívást nem az újratervezés okozta, hanem a menyasszonyi ruha kiválasztása, hiszen nem könnyű olyan darabot találni, amely egyszerre elegáns és kényelmes egy várandós menyasszony számára.