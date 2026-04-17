Maverick visszatér: Tom Cruise-zal jön a Top Gun 3

Most már hivatalos! Jön a Top Gun 3 és Tom Cruise Maverickként tér vissza a filmvászonra. A bejelentés hatalmas hullámokat vetett Hollywoodban, hiszen a második rész nemcsak a rajongók egyik legnagyobb vágya volt, hanem az elmúlt évek egyik legsikeresebb filmjének folytatása is.
Las Vegasban a CinemaConon jelentették be, hogy hivatalosan is fejlesztés alatt áll a Top Gun 3. A projekt mögött a Paramount Pictures áll, amely megerősítette, hogy a forgatókönyv már készül, és a munka előrehaladott állapotban van. A legfontosabb hír azonban egyértelműen az, hogy Tom Cruise visszatér ikonikus szerepéhez, Pete 'Maverick' Mitchellhez. A karakter több, mint három évtizede vált a popkultúra meghatározó alakjává, és úgy tűnik, a története még messze nem ért véget. A produkcióhoz továbbá visszatér a legendás producer, Jerry Bruckheimer is, aki az eddigi részek sikerében kulcsszerepet játszott. A rendező személye egyelőre nem végleges, de felmerült az is, hogy ismét Joseph Kosinski vezényelheti le a filmet.
És bár Tom Cruise személyesen nem vett részt az eseményen, egy látványos videóüzenetben mégis bejelentkezett. A felvételen egy ikonikus helyszínen, a stúdió víztornyának tetején állva beszélt a jövőről, és optimistán így fogalmazott:
A jövő nagyon ígéretesnek tűnik innen.
Ez a rövid, de hatásos üzenet is jelzi, hogy a színész továbbra is teljes erőbedobással dolgozik a franchise-on. Tom Cruise híres arról, hogy saját kaszkadőrmutatványait maga hajtja végre, így a rajongók biztosak lehetnek abban, hogy a következő részben is látványos akciójelenetek várhatók. A pontos premierdátumot egyelőre nem jelentették be, de bennfentes pletykák szerint akár már a következő években is megérkezhet a Top Gun 3.
A harmadik résznek nem lesz könnyű dolga, hiszen a 2022-es Top Gun: Maverick korábban elképesztő sikert aratott. A film közel 1,5 milliárd dolláros bevételt hozott világszerte, és komoly szerepet játszott abban, hogy a mozik újra megteljenek a pandémia után. A Top Gun 3 várhatóan továbbviszi a fiatal pilóták történetét is, akiket az előző részben ismertünk meg. És bár a szereplőgárdát még nem jelentették be hivatalosan, sokan számítanak rá, hogy olyan karakterek is visszatérnek, mint Rooster vagy Hangman, akiket Miles Teller és Glen Powell alakítottak. A készítők előtt azonban komoly kihívás áll: nemcsak anyagi, hanem kulturális szempontból is meg kell ugraniuk az előző rész szintjét. A film megjelenési dátumát egyelőre nem jelentették be, de bennfentes pletykák szerint akár már a következő években is megérkezhet a Top Gun 3.
