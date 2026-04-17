Maverick visszatér: Tom Cruise-zal jön a Top Gun 3

Most már hivatalos! Jön a Top Gun 3 és Tom Cruise Maverickként tér vissza a filmvászonra. A bejelentés hatalmas hullámokat vetett Hollywoodban, hiszen a második rész nemcsak a rajongók egyik legnagyobb vágya volt, hanem az elmúlt évek egyik legsikeresebb filmjének folytatása is.

Tom Cruise is megerősítette, hogy hamarosan érkezik a Top Gun 3

A Top Gun 1986-ban jelent meg Tom Cruise és Val Kilmer főszereplésével

A folytatásra több, mint 30 évet vártak a rajongók, a Top Gun: Maverick 2022-ben érkezett a mozikba

Tom Cruise megerősítette, hogy érkezik a harmadik rész

Las Vegasban a CinemaConon jelentették be, hogy hivatalosan is fejlesztés alatt áll a Top Gun 3. A projekt mögött a Paramount Pictures áll, amely megerősítette, hogy a forgatókönyv már készül, és a munka előrehaladott állapotban van. A legfontosabb hír azonban egyértelműen az, hogy Tom Cruise visszatér ikonikus szerepéhez, Pete 'Maverick' Mitchellhez. A karakter több, mint három évtizede vált a popkultúra meghatározó alakjává, és úgy tűnik, a története még messze nem ért véget. A produkcióhoz továbbá visszatér a legendás producer, Jerry Bruckheimer is, aki az eddigi részek sikerében kulcsszerepet játszott. A rendező személye egyelőre nem végleges, de felmerült az is, hogy ismét Joseph Kosinski vezényelheti le a filmet.

Tom Cruise videóban üzent a rajongóknak

És bár Tom Cruise személyesen nem vett részt az eseményen, egy látványos videóüzenetben mégis bejelentkezett. A felvételen egy ikonikus helyszínen, a stúdió víztornyának tetején állva beszélt a jövőről, és optimistán így fogalmazott:

A jövő nagyon ígéretesnek tűnik innen.

Ez a rövid, de hatásos üzenet is jelzi, hogy a színész továbbra is teljes erőbedobással dolgozik a franchise-on. Tom Cruise híres arról, hogy saját kaszkadőrmutatványait maga hajtja végre, így a rajongók biztosak lehetnek abban, hogy a következő részben is látványos akciójelenetek várhatók. A pontos premierdátumot egyelőre nem jelentették be, de bennfentes pletykák szerint akár már a következő években is megérkezhet a Top Gun 3.