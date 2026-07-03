Kompromittáló fotó látott napvilágot! Tobey Maguire Ice Spice-szal csókolózott egy buliban

Lencsevégre kapták, ahogy az 51 éves Tobey Maguire Ice Spice-szal csókolózott Michael Rubin exkluzív White Party-ján. A Pókember sztárjáról készült intim fotók felrobbantották az internetet, hiszen a híres rapper fele annyi idős, mint ő.
A világsztárok kedvenc nyári rendezvényének számító Michael Rubin White Party-ja idén is csordultig tele volt hírességekkel. A Hamptons-ban megrendezett, kizárólag meghívásos eseményen ott volt többek között Jay-Z, Tom Brady, Leonardo DiCaprio, Sofia Vergara, Martha Stewart, Pete Davidson és Emma Roberts is, a legnagyobb figyelmet azonban mégsem ők kapták. Az este egyik legtöbbet emlegetett pillanata Tobey Maguire és Ice Spice találkozása lett, ugyanis lencsevégre kapták, ahogy a két híresség összegabalyodott egymással a buli hevében. A közösségi médiában villámgyorsan elterjedtek a felvételek, amelyeken a 51 éves színész és a 26 éves rapper egy erkélyen meghitten beszélgetnek, majd közel hajolnak egymáshoz és csókolózni kezdenek.
A képek különösen nagy port kavartak, hiszen a 26 éves Ice Spice fele annyi idős, mint a színész. Az 51 éves Tobey Maguire válása óta azonban több nála jóval fiatalabb nővel is randizgatott. Legutóbb a húszéves modell, Mishka Silva társaságában került a címlapokra, miután együtt jelentek meg a Super Bowl egyik VIP-páholyában. A kapcsolatukat egyikük sem erősítette meg, de a közös megjelenés komoly visszhangot váltott ki, mivel a modell mindössze egy évvel idősebb a színész lányánál. A Pókember sztárja korábban Jennifer Meyer ékszertervező férje volt. Házasságuk 2007-ben kezdődött, 2016-ban azonban külön váltak útjaik.
Ice Spice szerelmi élete szintén gyakran kerül a bulvárlapok címlapjára. Az elmúlt években több ismert férfival is hírbe hozták, legutóbb az ismert kosárlabdázó Michael Porter Jr.-ral, előtte pedig az NFL-játékos Sauce Gardnerrel, ám ezekről a kapcsolatokról kevés információ került nyilvánosságra.
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