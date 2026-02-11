Kiakadtak a rajongók: 30 évvel fiatalabb modellel jött össze a Pókember sztárja

A hétvégén tartották meg az NFL legfontosabb eseményét, a 60. alkalommal megrendezett Super Bowl-t. Bár a sztárokkal teletűzdelt reklámok és Bad Bunny félidei műsora is egyaránt ellopták a reflektorfényt a mérkőzés szereplői elől, egy pár másodperces felvételre kapta fel csak igazán a fejét az internet népe. A lelátón ugyanis feltűnt az egykori Pókember, Tobey Maguire is, méghozzá egy rendkívül dekoratív fiatal hölgy társaságában. Az önjelölt netes nyomozók rögtön ki is derítették, hogy Maguire egy modell-influenszer, név szerint Mishka Silva társaságát élvezte, akivel a mérkőzés utáni afterpartira is ellátogatott.

Tobey Maguire 2021-es válása óta szingli, ám úgy tűnik, mégsem érzi magát annyira egyedül (Fotó: Faye Sadou)

Az egykori Peter Parker házassága egyébként még 2021-ben futott zátonyra gyermekei édesanyjával, Jennifer Meyerrel. Azóta pedig úgy fest, Tobey Maguire követi jó barátja, az állandóan poénok célpontjaként szolgáló Leonardo DiCaprio példáját, sőt, még túl is tesz rajta, hiszen Silva kisasszony éppen csak 20 esztendős. Ez pedig alaposan felkavarta az internet állóvizét.

Tobey Maguire barátnője, a mindössze 20 éves modell, Mishka Silva (Fotó: Instagram)

Pókember rajongói elfordultak hősüktől

Hogy miért kavarja fel ennyire a netezőket az egykori hálószövő új kapcsolata? Csak viszonyításképpen: Mikor Mishka Silva 2005-ben megszületett, a Tobey Maguire-filmek száma addigra nem egy, hanem már két Pókember-mozival bővült. Más megközelítésből pedig: 2005-ben megszületett Mishka Silva, egy évre rá pedig Maguire lánya, Ruby Sweetheart Maguire is világra jött. Azaz mindössze egy esztendővel idősebb a legnagyobb gyermekénél a szoknyapecér Peter Parker újdonsült kedvese. Ez verte ki sokaknál a biztosítékot.

Nekem is van egy 19 éves lányom. El sem tudom képzelni, mit élhet most át szegény lány. Látva, hogy az apja egy vele egykorú lány mellett válik felkapottá. Ez nagyon lehangoló

– írja egy feldühödött Reddit-felhasználó.

Tobey Maguire barátnőjénél csak egy évvel idősebb a lánya, Ruby Sweetheart Maguire (Fotó: AFF/PA Images)

Tobey Maguire valahogy mindig pácba kerül

Bár Tobey Maguire csak ritkán áll a kamerák elé, abból valahogy mindig botrány keveredik. A sakkmesterként is felejthetetlent alakító, 50 éves színész híresen utálja a nyilvánosságot, különösen a paparazzókat. Az interneten nem is nehéz belebotlani olyan felvételekbe, amelyeken Maguire üvöltve káromkodik a fotósokkal, egy alkalommal még majdnem el is gázolt egy túlzottan kíváncsi és elhívatott bérfényképészt.