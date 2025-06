50 éves lett Tobey Maguire, akit talán már sosem látunk többé színészkedni

Nem nyúl Pókember-képregényekhez

A karrierje leghíresebb szerepét a szuperhős Pókember jelentette, akit négy filmben is eljátszott. Pedig nem számított a karakter rajongójának, sőt ismerőjének sem: egy interjúban később bevallotta, hogy egyetlen Pókember-képregényt sem olvasott, és ezen nem is tervez változtatni.

Profi pókerjátékos

A kedvenc hobbija a póker, amit profi szinten is űz, számos versenyen is indult már, komoly nyereményekkel. Rendszeres résztvevője a nem hivatalos hollywoodi pókerpartiknak is, és ezekben nem mindig játszik túl szimpatikus szerepet, legalábbis ha hihetünk Molly Bloom erről szóló hírhedt könyvének, a magyarul is olvasható Elit játszmának. A könyvből film is készült azonos címmel, amelyben Michael Cera alakította a Tobey Maguire-ről mintázott „X játékost”.

Az exapósa is segítette a karrierjében

A Vágta című filmje forgatásán ismerkedett meg az ékszertervező Jennifer Meyerrel, akivel aztán 2006-ban tartották meg az esküvőjüket. A frigy révén egy befolyásos apóst is nyert a Universal stúdió vezetőjének személyében, aki aztán segítette őt a színészi karrierjében is. A házasságból két gyerek is született, majd 2016-ban ért véget.

Nem ambicionálja a színészkedést

Több mint egy évtizede, a 2014-es Gyalogáldozat esetében láthattuk őt utoljára egy film főszerepében, és azóta mindössze négy produkcióban vállalt közreműködést. Abból a négyből is az egyik szinkronszerep (Bébi úr), az egyik kameó (Pókember: Nincs hazaút), csak a Babylonban játszott epizódszerepe nevezhető komolyabbnak. 2023 óta pedig egyáltalán nem lépett kamerák elé, és nincs is tervben semmilyen produkció a szereplésével.