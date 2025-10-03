Ezt senki nem látta jönni: Mégis elkészül a Tobey Maguire-féle Pókember 4?

A szuperhősfilmek műfaja tagadhatatlanul nem lenne azon a szinten napjainkban, ha anno nincs Sam Raimi és Tobey Maguire duója. A képregény-történelem egyik leghíresebb igazságosztójának sztoriját a 2000-es évek elején végre nagy vásznon is elmesélő páros Pókember-filmjei alapjaiban reformálták meg a zsáner megítélését, népszerűségét pedig az egekig szöktették. A Raimi-féle Pókember-trilógiának még két évtized elteltével is szép számmal vannak rajongói, ráadásul nemcsak a civil szférából, hanem a filmszakmából is. Utóbbiak közé tartozik Mattson Tomlin is, a jelenleg az évek óta csúszásban lévő, Robert Pattinson főszereplésével készülő Batman II. forgatókönyvírója is, aki már hetek óta ötletekkel bombázza az első három film rendezőjét, hogy miről is szólhatna a Pókember 4.
Nem minden hálószövő olyan szerencsés, mint Tom Hollandé, hogy eljusson négy epizódig. Andrew Garfieldnak kettő, Tobey Maguire-nek eddig három fejezet jutott, de most egyre forróbb az a téma, miszerint Maguire is megkaphatja a maga tetralógiáját, nem csak Zendaya balesetet szenvedő vőlegénye. Mattson Tomlin ugyanis azután, hogy végzett a várva várt Batman-folytatással, a DC-től szívesen átpártolna a konkurenciához, és megírná Sam Raiminek a Pókember 4. forgatókönyvét, és ehhez már konkrét alapsztorija is van:
Nagyon szeretnék egy olyan szkriptet írni, ami arról szól, hogy Tobey [Maguire] Pókembere hogyan találja meg az egyensúlyt a családfői szerepkörrel és a bűnüldözéssel járó feladatok között.
− árulta el egy rajongói kérdezz-felelek alkalmával a forgatókönyvíró, aki X-en jelezte a fanoknak, már többször próbálta meggyőzni Sam Raimit, hogy ismét üljön rendezőszékbe.
Ha a folytatás tényleg megvalósul, Tobey Maguire 4. Pókember-sztorija hosszú utat járhatna be. 2006-ban egyszer már bejelentették, ráadásul állítólag John Malkovich-ot és Anne Hathaway-t is castingolták a projektbe, azonban 2010-ben kukázták a filmet, de a rajongókban azóta is ér a remény, hogy egyszer mégis jegyet válthatnak rá a mozikasszáknál.
A 2021-es Pókember: Nincs hazaútban a régi szerepébe már egyszer visszatérő Tobey Maguire következő filmje talán nem készül el, de nincs kizárva, hogy jövőre ismét piros-kék színű szerkóban láthatjuk az éppen gyászoló Leonardo DiCaprio gyerekkori barátját. Ugyanis a 2026. december 17-én megjelenő Bosszúállók: Ítéletnap terjedelmes szereposztása, egyes kiszivárgott információk szerint, Maguire nevét is tartalmazza, így a 2000-es évek barátságos és közkedvelt jótevője, a szintén pletykált Eric Banával vagy Hugh Jackmannel karöltve szállhat szembe a 60 felett is remek formában lévő Robert Downey Jr. Doctor Doomjával.
