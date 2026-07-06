Taylor Swift esküvője előtt újabb dráma robbant ki – Itt vannak a részletek!

Travis Kelce és Taylor Swift nagy napja minden idők egyik legjobban várt esküvőjének ígérkezik, de nem mindenki számára. Amíg Selena Gomez kiemelt szerepet kap majd, és koszorúslányként fog a menyasszony mellett állni, addig az énekesnő korábbi legjobb barátnője, Blake Lively még csak meghívót sem kapott.
Taylor Swift és Travis Kelce esküvője már a ceremónia előtt hatalmas figyelmet kapott, de nemcsak a várható celeb-dömping miatt. Az elmúlt napokban ugyanis egyre több találgatás látott napvilágot arról, hogy Blake Lively és férje, Ryan Reynolds még csak meghívót sem kaptak a nagy eseményre. Ezt az is bizonyítja, hogy a próbaest napján a színésznőt és férjét Lake Placidben fotózták le lányuk lovasversenyén, ami több, mint 400 km-re található az esküvő helyszínétől.
Hónapok óta pletykálnak arról, hogy Taylor Swift és Blake Lively viszonya jelentősen megromlott. A sajtóértesülések szerint az egykori legjobb barátnők már egyáltalán nem is beszélnek egymással. Ennek hátterében leginkább Blake Lively és Justin Baldoni nagy visszhangot kiváltó jogi ügye állhat. A per során ugyanis Taylor Swift neve is előkerült a nyilvánosságra került dokumentumokban, ami komoly feszültséget okozott a két barátnő között. És bár egyikük sem beszélt nyilvánosan arról, hogyan alakult a kapcsolatuk, több, egymástól független értesülés szerint az énekesnő végül nem küldött meghívót Blake Lively-nek és férjének, Ryan Reynolds-nak.
És amíg az egykori legjobb barátnő még csak a meghívottak között sincs, addig Selena Gomez kiemelt szerepet kap majd. A Page Six értesülése alapján az énekesnő nem csupán vendégként vesz részt Taylor Swift és Travis Kelce nagy napján, hanem fontos feladata lesz: koszorúslányként fog a menyasszony mellett állni. Ez a döntés várható volt, hiszen Swift tavaly személyesen mondott beszédet Benny Blanco és Selena Gomez esküvőjén.
Taylor Swift és Selena Gomez barátsága immár közel két évtizede tart. A két énekesnő még 2008-ban ismerkedett meg, amikor mindketten a Jonas Brothers egyikével randiztak, kapcsolatuk pedig azóta is Hollywood egyik legstabilabb sztárbarátságává vált. Az évek során számtalanszor támogatták egymást a nyilvánosság előtt és a magánéletben is.
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