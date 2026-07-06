Taylor Swift esküvője előtt újabb dráma robbant ki – Itt vannak a részletek!

Travis Kelce és Taylor Swift nagy napja minden idők egyik legjobban várt esküvőjének ígérkezik, de nem mindenki számára. Amíg Selena Gomez kiemelt szerepet kap majd, és koszorúslányként fog a menyasszony mellett állni, addig az énekesnő korábbi legjobb barátnője, Blake Lively még csak meghívót sem kapott.

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője hamarosan megrendezésre kerül New Yorkban

(Fotó: Taylor Swift and Travis Kelce/Northfoto)

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője a július 4-i ünnepi hétvége előtt a Madison Square Gardenben lesz megtartva

esküvője a július 4-i ünnepi hétvége előtt a lesz megtartva Számos A-listás sztár, sportoló kapott meghívást a nagy napra: az egyik koszorúslány pedig feltehetőleg Selena Gomez lesz

lesz Az énekesnő egykori legjobb barátnője, Blake Lively azonban még meghívót sem kapott.

Taylor Swift esküvője előtt újabb dráma robbant ki

Taylor Swift és Travis Kelce esküvője már a ceremónia előtt hatalmas figyelmet kapott, de nemcsak a várható celeb-dömping miatt. Az elmúlt napokban ugyanis egyre több találgatás látott napvilágot arról, hogy Blake Lively és férje, Ryan Reynolds még csak meghívót sem kaptak a nagy eseményre. Ezt az is bizonyítja, hogy a próbaest napján a színésznőt és férjét Lake Placidben fotózták le lányuk lovasversenyén, ami több, mint 400 km-re található az esküvő helyszínétől.

Taylor Swift és Travis Kelce barátsága a Justin Baldoni per óta jelentősen megromlott

(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Taylor Swift és Blake Lively kapcsolata jelentősen megromlott

Hónapok óta pletykálnak arról, hogy Taylor Swift és Blake Lively viszonya jelentősen megromlott. A sajtóértesülések szerint az egykori legjobb barátnők már egyáltalán nem is beszélnek egymással. Ennek hátterében leginkább Blake Lively és Justin Baldoni nagy visszhangot kiváltó jogi ügye állhat. A per során ugyanis Taylor Swift neve is előkerült a nyilvánosságra került dokumentumokban, ami komoly feszültséget okozott a két barátnő között. És bár egyikük sem beszélt nyilvánosan arról, hogyan alakult a kapcsolatuk, több, egymástól független értesülés szerint az énekesnő végül nem küldött meghívót Blake Lively-nek és férjének, Ryan Reynolds-nak.

Taylor Swift és Selena Gomez barátsága már közel 20 éve tart

(Fotó: Walik Goshorn/Northfoto)

Selena Gomezre különleges szerep várhat

És amíg az egykori legjobb barátnő még csak a meghívottak között sincs, addig Selena Gomez kiemelt szerepet kap majd. A Page Six értesülése alapján az énekesnő nem csupán vendégként vesz részt Taylor Swift és Travis Kelce nagy napján, hanem fontos feladata lesz: koszorúslányként fog a menyasszony mellett állni. Ez a döntés várható volt, hiszen Swift tavaly személyesen mondott beszédet Benny Blanco és Selena Gomez esküvőjén.

Taylor Swift és Selena Gomez szoros barátságban áll

Taylor Swift és Selena Gomez barátsága immár közel két évtizede tart. A két énekesnő még 2008-ban ismerkedett meg, amikor mindketten a Jonas Brothers egyikével randiztak, kapcsolatuk pedig azóta is Hollywood egyik legstabilabb sztárbarátságává vált. Az évek során számtalanszor támogatták egymást a nyilvánosság előtt és a magánéletben is.