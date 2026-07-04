115 kilósan került kórházba a hétéves kisfiú: nem sokkal később belehalt a túlsúlyba

Rendkívül nyomasztó ügy miatt kell a bíróság előtt felelnie egy szülőpárosnak, akik annyira elhanyagolták saját, hétéves kisfiukat, hogy a gyermekkel végül a túlsúlya végzett. Halálakor a mindössze hétéves, 127 centi magas fiatal 115 kilogrammot nyomott.

Casper O'Brien halálához a kisfiú kóros túlsúlya vezetett

Fotó: Sharp Funeral Homes

Túlsúlya végzett a kisfiúval

Gyermekük elhanyagolásával és halál okozásával vádolják a michigani, 40 éves Damien O'Brient és feleségét, a 41 éves Jessica O'Brient. A családhoz egy vészhívást követően siettek ki a hatóságok még 2025. november 4-én. Noha a hétéves Caspert azonnal kórházba vitték, már az orvosok sem segíthettek rajta. Szívelégtelenség okozta a halálát, amelyet azonban súlyos elhízás váltott ki. Halálakor a testsúlya az életkorának megfelelő egészséges testsúly sokszorosa volt.

A helyszínen járó rendőrök arról számoltak be, hogy a család gyűjtögető-felhalmozó életmódot folytatott. Mint nem sokkal később kiderült, Caspert legfeljebb egy alkalommal látta orvos, ahogy a húgát is. Egyik gyermekről sem tudtak addig a hatóságok, a szülők iskolába sem járatták őket.

A szülők jelenleg a rácsok mögött várják az első, július 2-án esedékes tárgyalási napot. A bíróság döntése értelmében nem tehettek le óvadékot, hogy szabadlábon védekezzenek – írja a Mirror.