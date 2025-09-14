Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése továbbra is uralja a bulvársajtót. Különösen azóta, hogy Travis Kelce barátja, Andrew Santino elárulta, hogy nem számít meghívóra a sztárpár esküvőjére.

Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzésee augusztus 26-án vált hivatalossá

Fotó: Taylor Swift and Travis Kelce / Northfoto

Taylor Swift szigorúan kezeli az esküvői vendéglistát

2025. augusztus 26-án Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése felrobbantotta az internetet. A hír természetesen azonnal elindította a találgatásokat, hogy milyen lesz Taylor Swift esküvője, hol lesz a helyszín, és kik kapnak majd meghívót a várva várt nagy eseményre. A Kansas City Chiefs sztárjának barátja azonban egy meglepő vallomást tett ezzel kapcsolatban. Noha a baráti kapcsolatuk több éve tart, Andrew Santino nem gondolja, hogy ott lesz Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén. A Pardon My Take című podcast műsorban őszintén beszélt ezekről érzéseiről:

Nem hiszem, hogy meghívót kapok. Szerintem Taylor Swift szigorúan kontrollálja a vendéglistát.

Andrew Santino szerint bár jóban van Travis Kelce-vel, mégis úgy érzi, ő csak egy 'felnőtt barát' aki a hírnév idején került be az NFL sztár életébe. Véleménye szerint az ohiói gyerekkori barátok előnyben részesülnek majd. Humoros formában pedig még azt is hozzátette, talán egy 'legénybúcsú meghívóra' még van esélye, de maga az esküvő szerinte inkább szűk körű és meghitt lesz, ahol csak a legközelebbi emberek lesznek jelen.

Travis Kelce már tavasz óta meg szerette volna kérni Taylor Swift kezét

Andrew Santino ezen felül azt is megemlítette, hogy bár Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése 2025. augusztus 26-án vált hivatalossá, a házassági szándék már jóval korábban megszületett. A humorista azt állítja, hogy Travis Kelce már tavasszal, egy közös golfozás során elmondta neki, hogy meg akarja kérni Taylor Swift kezét. Andrew Santino elmondása szerint a beszélgetés áprilisban vagy májusban történt, de az NFL sztár akkor még nem árulta el, mikorra tervezi a lánykérést. A nyilvános bejelentés aztán augusztus végén érkezett, és hatalmas médiafigyelmet kapott világszerte.

Andrew Santino szerint Travis Kelce gyerekkori barátai előnyt élveznek az esküvői meghívottak között

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Taylor Swift esküvői tervei

Taylor Swift már többször is kifejezte, hogy fontos számára a privát szféra megőrzése. Így nem meglepő, hogy az esküvő vendéglistáját is személyesen kezeli. A bulvársajtó szerint a pár egy 2026 nyári esküvőt tervez, valószínűleg Rhode Island egyik exkluzív helyszínén, közel ahhoz a házhoz, amely Taylor Swift tulajdonában van. Bár egyelőre sem a pontos dátumot, sem a helyszínt nem erősítették meg, az esemény minden bizonnyal a legnagyobb diszkréció mellett zajlik majd, és csak azok lesznek jelen, akiket a pár igazán közel érez magához.