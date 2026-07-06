Két évig őrizte magában Vastag Csaba: ezt érzi az apja iránt

Megható vallomással mesélt legújabb daláról Vastag Csaba. Az énekes nemrég jelentette meg Apa című szerzeményét, amely sokkal több számára egy új slágernél: egy régóta őrzött érzést szeretett volna végre kimondani vele. A dalon ráadásul hosszú ideig dolgozott, hiszen csak akkor akarta a közönség elé tárni, amikor úgy érezte, valóban azt az üzenetet közvetíti, amit a szívében hordoz.

Vastag Csaba és Domján Evelin esküvőjén nem volt jelen az énekes édesapja (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Vastag Csaba édesapja mindig is fontos személy volt az énekes életében

Vastag Csaba a közösségi oldalán árulta el, hogy az Apa megszületése korántsem volt egyszerű folyamat. Bár a dal már évekkel ezelőtt elkészült, mégsem érezte úgy, hogy eljött volna az ideje a megjelenésének.

„Nem hogy félre akartam tenni ezt a dalt, hanem félre is tettem. Két éve ülünk rajta nagyjából. Nagyon sokszor kezdtük újra. Az tartotta bennem a hitet, hogy egy nagyon jó üzenete van, és nagyon fontos az, amiről szól. Nagyon fontos volt nekem, hogy végre kimondhassam azt, amit az apukámmal kapcsolatban érzek, hogy elmondhassam azt, hogy mennyire szeretem. Az apukánkról szerintem nem beszélünk sokat összességében. Mindig alapvetőnek vesszük azt, hogy ők a hétköznapok hősei, hogy dolgoznak értünk, és azon tevékenykednek, hogy nekünk jó legyen. És mindezt csendben teszik” – mesélte Csaba a közösségi oldalán, amit ide kattintva nézhetsz meg.

Az énekes szerint hajlamosak vagyunk természetesnek venni az édesapák szeretetét és törődését, miközben ritkán mondjuk ki, mit jelentenek számunkra. Éppen ezért szerette volna, hogy ez a dal ne csupán róla és az édesapjáról szóljon, hanem minden családhoz eljusson, és emlékeztessen arra, milyen fontos kimondani az érzéseinket.

Vastag Csaba és Vastag Tomi sokat kópéskodtak gyerekkorukban (Fotó: Ripost)

Vastag Csaba fiatalon sokat rosszalkodott

Csaba azt is elárulta, hogy rengeteg közös emléket őriz az édesapjával, amelyek a mai napig mosolyt csalnak az arcára. Vastag Csaba gyerekként ugyanis testvérével együtt igazi rosszcsontnak számítottak, és sok fejtörést okoztak a szüleiknek.

„Hogyha nem mondom ki ezeket az érzéseket, akkor bennem maradnak, és nem tudja meg apukám se, hogy mit érzek. Pedig, ha belegondolok, nagyon sok élményem van pici koromtól kezdve apukámmal. Általában viszonylag rossz gyerekek voltunk, nagyon sok kópéságot csináltunk már gyerekkorunktól kezdve.”