Háború nyomaira bukkantak a vörös bolygón - földönkívüli fegyvert fotózott a marsjáró

Egy furcsa alakú tárgy a Mars felszínén újra fellobbantotta a bizarr elméleteket a vörös bolygón létező földönkívüli életről. Azonban ez még nem minden, ugyanis egy kutató szerint a fotó bizonyítékot adhat egy űrbéli háborúra.
A NASA Opportunity marsjárója által 2014-ben készített kép nemrég újra felbukkant az interneten, miután többen is arra jutottak, hogy a fotón szereplő tárgy egy földönkívüli fegyverre hasonlít.
Scott C. Waring, az UFO Sighting Daily marskutatója szerint az fegyver bizonyíték arra, hogy az űrügynökség miért küldött egy rovert a Marsra, ami nem más, mint a földönkívüli technológia beszerzése. „Fotók egy földönkívüli fegyverről a Marson, csak egy létezik már, a többit a NASA törölte” – osztotta meg Waring az X-oldalán.
A képet korábban Waring osztotta meg, egy blogbejegyzésben azt írta, hogy a feltételezett fegyver körülbelül 30 centiméter hosszú. „Be kell vallanom... hihetetlen” – osztotta meg.
Az fegyver pontos helye a SOL 3773, amely a Mt Edgecumbe és a Wdowiak Ridge között található.
A NASA Opportunity marsjárója 2004. január 25-én landolt a vörös bolygón, és a Meridiani-síkon található Eagle-kráterben. A robot azonban 2018 júniusában leállt egy heves porvihar során, amely eltakarta a napfényt a paneljei elől. Miután hónapokig próbálkozott a kapcsolat helyreállításával, a NASA 2019 februárjában hivatalosan is befejezettnek nyilvánította a küldetést.
Azonban úgy tűnik, hogy az UFO-rajongók elméletei nem többek, mint a pareidolia esete, ami egy pszichológiai reakció arcok, amely során képeken arcokat vagy mindennapi tárgyak látnak. Emellett áll a NASA állításai is, miszerint nincs bizonyítékuk a földönkívüli életre, és még a Marson sem találtak a nyomára.
Míg Waring biztos benne, hogy az Opportunity egy fegyvert talált a vörös bolygón, többen is másképp vélekednek.
Nem vagyok szakértő, de azt hiszem, ez egy kő
- írta az egyik felhasználó, míg egy másik azt fejtegette „Miért lennének az idegeneknek emberi kézre és ujjakra tervezett fegyvereik?”
Waring már körülbelül egy évtizede megosztja a vörös bolygón található bizarr alakú sziklákat, 2016-ban egyről azt állította, hogy egy cipő.
Miközben néhány marsjáró fotóját nézegettem, találtam egy magányos cipőt a kráter szélén... Ez valószínűleg egy olyan faj cipője, amely régen háborúban állt, a cipő az egyetlen bizonyíték arra, hogy a személy valaha is létezett
- írta blogján.
A felfedezést 2016. augusztus 24-én észlelték, azonban az Opportunity eredeti fotója 2013-ban készült. A kép egy sziklacsoportot mutat szétszórva, és a magányos cipőt, ami egyszerűen egy másik kő lehet.
Hányszor láttunk már csatatéren vagy katasztrofális események után készült fotókat az újságokban az áldozatok cipőiről… egyedül… bizonyítékként arra, hogy milyen erős csapás érte őket, milyen gyorsan vették el őket tőlünk? Nos, ez is egy bizonyíték
- idézte Warring szavait a Daily Mail.
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