Háború nyomaira bukkantak a vörös bolygón - földönkívüli fegyvert fotózott a marsjáró

Egy furcsa alakú tárgy a Mars felszínén újra fellobbantotta a bizarr elméleteket a vörös bolygón létező földönkívüli életről. Azonban ez még nem minden, ugyanis egy kutató szerint a fotó bizonyítékot adhat egy űrbéli háborúra.

Földönkívüli fegyvert fotózhatott le egy marsjáró. (Képünk illusztráció) Fotó: Northfoto / Northfoto

Földönkívüli fegyver vagy csak egy szokatlan alakú szikla?

A NASA Opportunity marsjárója által 2014-ben készített kép nemrég újra felbukkant az interneten, miután többen is arra jutottak, hogy a fotón szereplő tárgy egy földönkívüli fegyverre hasonlít.

Scott C. Waring, az UFO Sighting Daily marskutatója szerint az fegyver bizonyíték arra, hogy az űrügynökség miért küldött egy rovert a Marsra, ami nem más, mint a földönkívüli technológia beszerzése. „Fotók egy földönkívüli fegyverről a Marson, csak egy létezik már, a többit a NASA törölte” – osztotta meg Waring az X-oldalán.

Alien gun on Mars photos, only one still exists, others deleted by NASA. The Russians (at RTNews) killed my friend Streetcap1 for revealing it. CIA did investigate and label RTnews a gov spy agency.



UFO UAP Alien paranormal sighting tech news. https://t.co/SouUufVg1Y pic.twitter.com/lKoi5gMD38 — Scott C. Waring (@UFOSightings101) June 30, 2026

A képet korábban Waring osztotta meg, egy blogbejegyzésben azt írta, hogy a feltételezett fegyver körülbelül 30 centiméter hosszú. „Be kell vallanom... hihetetlen” – osztotta meg.

Az fegyver pontos helye a SOL 3773, amely a Mt Edgecumbe és a Wdowiak Ridge között található.

A NASA Opportunity marsjárója 2004. január 25-én landolt a vörös bolygón, és a Meridiani-síkon található Eagle-kráterben. A robot azonban 2018 júniusában leállt egy heves porvihar során, amely eltakarta a napfényt a paneljei elől. Miután hónapokig próbálkozott a kapcsolat helyreállításával, a NASA 2019 februárjában hivatalosan is befejezettnek nyilvánította a küldetést.

Azonban úgy tűnik, hogy az UFO-rajongók elméletei nem többek, mint a pareidolia esete, ami egy pszichológiai reakció arcok, amely során képeken arcokat vagy mindennapi tárgyak látnak. Emellett áll a NASA állításai is, miszerint nincs bizonyítékuk a földönkívüli életre, és még a Marson sem találtak a nyomára.

Míg Waring biztos benne, hogy az Opportunity egy fegyvert talált a vörös bolygón, többen is másképp vélekednek.

Nem vagyok szakértő, de azt hiszem, ez egy kő

- írta az egyik felhasználó, míg egy másik azt fejtegette „Miért lennének az idegeneknek emberi kézre és ujjakra tervezett fegyvereik?”