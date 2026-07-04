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Új társra lelt Horváth Éva – Közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 04. 13:00 / FRISSÍTÉS: 2026. július 04. 14:09
Horváth Évakedvenc
Pár hete szomorú hírt jelentett be Horváth Éva: szakított gyermekei apjával. Most azonban óriási örömhírt osztott meg a követőivel, ugyanis lett egy kiskutyája.
Bors
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Nehéz időszakon van túl Horváth Éva. Nemrég derült ki, hogy véget ért a kapcsolata gyermekei édesapjával, a modell és műsorvezető azonban igyekszik a pozitív dolgokra koncentrálni, és úgy tűnik, most egy új kis jövevény csempész mosolyt a mindennapjaiba. Éva ugyanis új társra lelt, méghozzá egy imádnivaló négylábú személyében.

Horváth Éva pár héttel a szakítás után döntött úgy, hogy egy kutyussal bővíti a családját.
Horváth Éva családja új taggal bővült (Fotó: MW Bulvár)

Horváth Éva szakítása után örömhírt osztott meg

Horváth Éva a balszerencse áradata után végre egy örömhírt osztott meg a közösségi oldalán, ahol megható fotókon mutatta be legújabb kedvencét. A képeken egy apró, bájos vizslakölyköt ölel magához, akinek már a neve is ismert: a kölyökkutya a Csicsi nevet kapta. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt:

„Szeretném nektek bemutatni Csicsit” – írta Horváth Éva Instagram-oldalára, a bejegyzést ide kattintva tudod megnézni.

Horváth Éva számára nem volt túl szerencsés az utóbbi időszak.
Horváth Éva balesete után új korszak kezdődik az életében (Fotó: Szabolcs László)

Horváth Éva kutyája egy vizsla kölyök

A rövid üzenet mögött azonban annál több szeretet érződik. A fotókon jól látszik, hogy a kis vizsla pillanatok alatt belopta magát a műsorvezető szívébe. Horváth Éva sugárzik a boldogságtól, miközben gyengéden öleli magához új kedvencét, a kölyökkutya pedig láthatóan már most teljes biztonságban érzi magát gazdája karjaiban.

A vizslák ráadásul rendkívül ragaszkodó, intelligens és családcentrikus kutyák, így minden esély megvan rá, hogy Csicsi hamar a család teljes jogú tagjává váljon. A kíváncsi kis kölyök előtt minden bizonnyal még rengeteg közös kaland áll gazdájával. Horváth Éva életében tehát most egy új fejezet kezdődik: bár az elmúlt időszak fájdalmas változásokat hozott, Csicsi érkezése reményt és rengeteg szeretetet visz a mindennapjaiba. Az első közös fotók alapján pedig kétség sem fér hozzá, hogy a kis vizsla máris meghódította nemcsak gazdája, hanem a követők szívét is.

 

 

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