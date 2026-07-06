Sokkoló karambol az autópályán: kamionok tarolták le egymást az M5-ös felé vezető oldalon  

Két kamion ütközött össze az M43-as autópálya 42-es kilométerszelvényénél, Makó térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon.
A makói hivatásos tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. A baleset miatt egy sávot lezártak az érintett pályaszakaszon - írja a katasztrófavédelem.
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