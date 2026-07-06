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Sokkoló karambol az autópályán: kamionok tarolták le egymást az M5-ös felé vezető oldalon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors M5-ös
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 06. 11:38
kamiontűzoltókautópálya
Egy sávot lezártak az M5-ös felé vezető irányban.
N.T.
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Két kamion ütközött össze az M43-as autópálya 42-es kilométerszelvényénél, Makó térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. 

Sokkoló karambol az autópályán: kamionok tarolták le egymást az M5-ös felé vezető oldalon
Sokkoló karambol az autópályán: kamionok tarolták le egymást az M5-ös felé vezető oldalon  
Fotó: MW (illusztráció)

Sokkoló karambol az autópályán: kamionok tarolták le egymást az M5-ös felé vezető oldalon 

A makói hivatásos tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat. A baleset miatt egy sávot lezártak az érintett pályaszakaszon - írja a katasztrófavédelem
 

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