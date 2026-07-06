„Egy vágás miatt vittük kórházba a 3 éves kisfiunkat – aztán az orvosok olyat mondtak, hogy levegőt sem kaptam”

A hároméves Henry Stillernél azután diagnosztizáltak leukémiát, hogy az orvosok észrevették, milyen sápadt. Egy házaspár azért vitte kórházba kisfiát, mert elfertőződött egy vágás az ujján – ám az orvosok olyan diagnózist közöltek velük, amely örökre megváltoztatta az életüket.
A Kent megyében, Canterburyben élő Alice és Matt Stiller hároméves fiukat, Henryt a margate-i Queen Elizabeth The Queen Mother kórházba vitték, hogy megvizsgálják a sérülését. Még aznap este azonban a kisfiú lesújtó diagnózist kapott.
Alice így emlékezett vissza:
Bevittük, megvizsgálták, majd azt mondták: „Nagyon sápadtnak tűnik. Vérvizsgálatot kell végeznünk”. Aztán visszajöttek, és közölték: „A fiuk leukémiás”. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer ilyen hírt kell hallanom. Őszintén szólva levegőt sem kaptam. Azt hiszem, szó szerint összeestem a padlón. Az egész olyan volt, mint egy ködös emlék.
Az orvosok Mattet is megkérdezték, szeretne-e leülni. Alice felidézte: „Azt mondta, nem. De látszott rajta, hogy teljesen megrendült, és valószínűleg jobb lett volna, ha leül”.
A család március 18-án élte át ezt a szörnyű napot. A hónapokon át tartó kezeléseknek, köztük a londoni Royal Marsden kórházban végzett kemoterápiának köszönhetően azonban Henry betegsége már remisszióba került, az orvosok pedig biztató kilátásokról számoltak be.
Henry Alice és Matt egyetlen gyermeke. A 36 éves Alice egy diákoknak szállást közvetítő cégnél dolgozik, míg a 32 éves Matt autószerelő. Alice barátnője, Lucy Elias adománygyűjtő kampányt indított, amelyen eddig már több mint 3000 font gyűlt össze, hogy segítsenek enyhíteni a családra nehezedő anyagi terheket.
A kórházak eddig fantasztikusak voltak, de rengeteg kiadás kezd felhalmozódni, például az utazási és étkezési költségek
– írta Lucy Elias.
Matt szülővárosában, Dealben is összefogott a közösség. A The Eagle Tavern pub dolgozói, vendégei és helyi szervezetek közös erővel 3500 fontot gyűjtöttek a család számára. A pub tulajdonosa, Louisa Phoenix 2000 fontot gyűjtött azzal, hogy a helyi The Cutting Room fodrászatban leborotváltatta a haját. A Queen Streeten található pub hat héten át tartó jótékonysági kampánya június 27-én, szombaton egy nagyszabású adománygyűjtő nappal zárult.
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