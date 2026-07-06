„Egy vágás miatt vittük kórházba a 3 éves kisfiunkat – aztán az orvosok olyat mondtak, hogy levegőt sem kaptam”

A hároméves Henry Stillernél azután diagnosztizáltak leukémiát, hogy az orvosok észrevették, milyen sápadt. Egy házaspár azért vitte kórházba kisfiát, mert elfertőződött egy vágás az ujján – ám az orvosok olyan diagnózist közöltek velük, amely örökre megváltoztatta az életüket.

Egy elfertőződött vágás miatt vitték kórházba a 3 éves kisfiút – az orvosok lesújtó diagnózist közöltek a szülőkkel

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Egy elfertőződött vágás miatt vitték kórházba a 3 éves kisfiút – az orvosok lesújtó diagnózist közöltek a szülőkkel

A Kent megyében, Canterburyben élő Alice és Matt Stiller hároméves fiukat, Henryt a margate-i Queen Elizabeth The Queen Mother kórházba vitték, hogy megvizsgálják a sérülését. Még aznap este azonban a kisfiú lesújtó diagnózist kapott.

Alice így emlékezett vissza:

Bevittük, megvizsgálták, majd azt mondták: „Nagyon sápadtnak tűnik. Vérvizsgálatot kell végeznünk”. Aztán visszajöttek, és közölték: „A fiuk leukémiás”. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer ilyen hírt kell hallanom. Őszintén szólva levegőt sem kaptam. Azt hiszem, szó szerint összeestem a padlón. Az egész olyan volt, mint egy ködös emlék.

Az orvosok Mattet is megkérdezték, szeretne-e leülni. Alice felidézte: „Azt mondta, nem. De látszott rajta, hogy teljesen megrendült, és valószínűleg jobb lett volna, ha leül”.

A család március 18-án élte át ezt a szörnyű napot. A hónapokon át tartó kezeléseknek, köztük a londoni Royal Marsden kórházban végzett kemoterápiának köszönhetően azonban Henry betegsége már remisszióba került, az orvosok pedig biztató kilátásokról számoltak be.

Henry Alice és Matt egyetlen gyermeke. A 36 éves Alice egy diákoknak szállást közvetítő cégnél dolgozik, míg a 32 éves Matt autószerelő. Alice barátnője, Lucy Elias adománygyűjtő kampányt indított, amelyen eddig már több mint 3000 font gyűlt össze, hogy segítsenek enyhíteni a családra nehezedő anyagi terheket.

A kórházak eddig fantasztikusak voltak, de rengeteg kiadás kezd felhalmozódni, például az utazási és étkezési költségek

– írta Lucy Elias.