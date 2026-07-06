Mindhárom, tizenéves fiú nem sokkal a délelőtti szünet vége után sérült meg. A legsúlyosabb sérüléseket szenvedett fiút még az iskola helyszínén emelt szintű traumatológiai ellátásban részesítették. Ezt követően mentővel a Birminghami Gyermekkórházba szállították további kezelésre.

Dráma az iskolaudvaron: rádőlt egy fa a kint játszó diákokra – egy tizenéves fiú súlyosan megsérült Fotó: unsplash.com

Dráma az iskolaudvaron: rádőlt egy fa a kint játszó diákokra – egy tizenéves fiú súlyosan megsérült

A másik két fiú a fa rájuk dőlése következtében potenciálisan súlyos sérüléseket szenvedett.

Az iskola vizsgálatot indított a megrázó baleset körülményeinek kivizsgálására, ugyanakkor az intézmény a megszokott rend szerint továbbra is nyitva tart.

A történtek után három mentőautó, két mentőtiszt, valamint egy kritikus ellátásra szakosodott orvos érkezett a helyszínre. A West Midlands Mentőszolgálat szóvivője elmondta:

Július 1-jén, szerdán délelőtt 10:18-kor kaptunk bejelentést arról, hogy egy faág leszakadt egy iskola területén, a birminghami Vicarage Roadon. Három mentőautót, két mentőtisztet, egy kritikus ellátó gépkocsit, valamint egy traumatológus orvost és egy kritikus ellátásra szakosodott mentőst küldtünk a helyszínre. A helyszínre érkezve három tizenéves fiút találtunk. Az első fiú súlyos sérüléseket szenvedett, és a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen emelt szintű traumatológiai ellátásban részesítették, mielőtt megkülönböztető jelzést használó mentőautóval a Birminghami Gyermekkórházba szállították. A mentőautó fedélzetén egészségügyi szakemberek utaztak, akik útközben is folytatták az ellátását. A második és a harmadik fiú potenciálisan súlyos sérüléseket szenvedett. Őket a helyszínen látták el, majd további kivizsgálás céljából a Birminghami Gyermekkórházba szállították

– írja a The Sun.