"A nászéjszakámat tönkretette a férjem szörnyű hálószobai titkának felfedezése... Már most válni akarok"

A Daily Mail szakértőjéhez fordult egy frissen házasodott nő, aki már a nászéjszakán megbánta a frigyet.

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"Még csak most házasodtam – de máris attól félek, hogy végzetes hibát követtem el. Drámainak tűnhet, de azon az éjszakán, amely életem legszebb estéjének ígérkezett, az újdonsült férjem teljesítménye annyira elmaradt az ideálistól, hogy újragondoltam, hogy vele éljem le az életemet.

Vallásosak vagyunk, és a házasságra „tartalékoltuk magunkat”, ami azt jelentette, hogy soha nem szexeltünk, vagy akár egy csóknál intimebb kapcsolatban sem voltunk. Ez azt is jelentette, hogy fogalmam sem volt, mennyire letaglózó lesz.

Nevezz felszínesnek, de ez az igazság.

Megkíméllek a részletektől, de a felgyülemlett várakozás és izgalom után egyszerűen kikészültem. A nászutunkon elhatároztam, hogy megújult pragmatizmussal közelítem meg a kérdést. Talán ez csak egyszeri esemény volt. Talán elöntötte az idegesség. De nem. A probléma továbbra is fennállt.

És ami még rosszabb, fogalma sincs, mit érzek. És ha őszinte akarok lenni, túl zavarban vagyok ahhoz, hogy elmondjam neki. Nem akarom, hogy rosszul érezze magát, de azt sem tudom, hogy van-e egyszerű módja ennek a megoldására. Mondjuk úgy, hogy a probléma eléggé... rendszerszintű.

És egyszerűen képtelen vagyok életem hátralévő részét rossz szexszel tölteni. Végül is már olyan sokáig vártam. Csak hisztériázom vagy érdemes a rossz szex miatt elválni?"

A szakértő szerint nem kell azonnal a válóperes ügyvédekhez rohanni. Rávilágított, hogy mivel a házasságra tartogatta magát a nő (is), így az intimitás eddig kimaradt az életükből. "Kényelem, kommunikáció, játékosság, nyitottság, bizalom és őszinteség kell ahhoz, hogy igazán felfedezzük egymás testét. Ha ehhez hozzávesszük az idegességet, a tapasztalatlanságot és az elvárásokat, nem meglepő, hogy a szex nem kielégítő."

A szakértő szerint mindenképpen beszélni kell erről a problémáról a férjjel is, hiszen nem várható el, hogy tudjon róla, ha a nő nem beszél. Megoldást pedig csak együtt lehet keresni, és nem azonnal a válásra gondolni.