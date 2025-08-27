Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzési híre bejárta az egész világot. A popénekesnő azonban nem volt mindig ilyen szerencsés a szerelemben. Íme egy visszatekintés minden híres expasira, aki viszont elég szerencsés volt ahhoz, hogy belépjen Taylor Swift romantikus birodalmába.

Taylor Swift és Travis Kelce augusztus 26-án bejelentették az eljegyzésüket

Fotó: Taylor Swift and Travis Kelce / Northfoto

Taylor Swift szerelmi élete a kezdetektől Travis Kelce-ig

Taylor Swift-re végre tényleg rátalált a szerelem Travis Kelce személyében. A pophercegnő és az NFL sztár eljegyzési híre kedd este bejárta az egész világot. Az énekesnő azonban nem volt mindig ilyen szerencsés a szerelemben. Taylor Swift ez ideáig rengeteg igazságtalan kritikát kapott azért, mert hírességekkel randizik, majd dalokat ír róluk. De ha a popsztár nem lenne ilyen nyitott és őszinte a szerelmi életéről és exeiről, akkor lehet a dalai sem lennének ennyire sikeresek.

Joe Jonas egy 27 másodperces telefonhívásban szakított Taylor Swift-tel

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Joe Jonas

A popénekesnő első nyilvános kapcsolata a Jonas Brothers egyik tagjával volt. Taylor Swift és Joe Jonas 2008 júliusában jöttek össze, de a kapcsolatuk nem volt hosszú életű. Megismerkedésük után négy hónappal később, októberben, szakítottak is. Ez volt Taylor Swift első nyilvános szakítása, és valószínűleg a legkegyetlenebb is, mivel Joe Jonas egy 27 másodperces telefonhívás során döntött úgy, hogy összetöri a lány szívét.

Lucas Till szerint Taylor Swift-tel való kapcsolata azért nem működött, mert csak barátként tekintettek egymásra

Fotó: Alberto Terenghi / IPA / Northfoto

Lucas Till

Az énekesnő és a hollywoodi szívtipró Lucas Till csak néhány hónapig jártak együtt 2009-ben, ami után a színész szerepelt Taylor Swift You Belong With Me című videoklipjében. Később Lucas Till úgy nyilatkozott a rövid kapcsolatukról, hogy:

Csak egy ideig jártunk. De nem volt köztünk feszültség, mert egyszerűen túl kedvesek voltunk egymáshoz. Csak nagyon kedveltük egymást... a legtöbb kapcsolat azért működik, mert jól kijössz a másikkal, aztán nem, aztán kibékültök, és szenvedélyes lesz, de mi csak barátként kedveltük egymást. Ez az egyetlen ok, amiért nem működött.

Taylor és Taylor kapcsolata nem tartott sokáig, mivel az énekesnő nem volt igazán szerelmes az Alkonyat sztárjába

Fotó: Picturegroup/face to face / Northfoto

Taylor Lautner

Ki ne emlékezne Taylor és Taylor kapcsolatára?! Az énekesnő és az Alkonyat sztárja 2009-ben jöttek össze a Valentin-nap című film forgatásán, ahol amúgy is egy szerelmes párt alakítottak. A kapcsolatuk azonban nem tartott sokáig, ugyanis állítólag Taylor Swift nem volt igazán szerelmes Taylor Lautner-be. A szakítás után azonban jóban maradtak és azóta is szoros barátságot ápolnak egymással.