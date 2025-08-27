Taylor Swift szerelmi élete a kezdetektől Travis Kelce-ig 

Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzési híre bejárta az egész világot. A popénekesnő azonban nem volt mindig ilyen szerencsés a szerelemben. Íme egy visszatekintés minden híres expasira, aki viszont elég szerencsés volt ahhoz, hogy belépjen Taylor Swift romantikus birodalmába.
Taylor Swift-re végre tényleg rátalált a szerelem Travis Kelce személyében. A pophercegnő és az NFL sztár eljegyzési híre kedd este bejárta az egész világot. Az énekesnő azonban nem volt mindig ilyen szerencsés a szerelemben. Taylor Swift ez ideáig rengeteg igazságtalan kritikát kapott azért, mert hírességekkel randizik, majd dalokat ír róluk. De ha a popsztár nem lenne ilyen nyitott és őszinte a szerelmi életéről és exeiről, akkor lehet a dalai sem lennének ennyire sikeresek.
A popénekesnő első nyilvános kapcsolata a Jonas Brothers egyik tagjával volt. Taylor Swift és Joe Jonas 2008 júliusában jöttek össze, de a kapcsolatuk nem volt hosszú életű. Megismerkedésük után négy hónappal később, októberben, szakítottak is. Ez volt Taylor Swift első nyilvános szakítása, és valószínűleg a legkegyetlenebb is, mivel Joe Jonas egy 27 másodperces telefonhívás során döntött úgy, hogy összetöri a lány szívét.
Az énekesnő és a hollywoodi szívtipró Lucas Till csak néhány hónapig jártak együtt 2009-ben, ami után a színész szerepelt Taylor Swift You Belong With Me című videoklipjében. Később Lucas Till úgy nyilatkozott a rövid kapcsolatukról, hogy:
Csak egy ideig jártunk. De nem volt köztünk feszültség, mert egyszerűen túl kedvesek voltunk egymáshoz. Csak nagyon kedveltük egymást... a legtöbb kapcsolat azért működik, mert jól kijössz a másikkal, aztán nem, aztán kibékültök, és szenvedélyes lesz, de mi csak barátként kedveltük egymást. Ez az egyetlen ok, amiért nem működött.
Ki ne emlékezne Taylor és Taylor kapcsolatára?! Az énekesnő és az Alkonyat sztárja 2009-ben jöttek össze a Valentin-nap című film forgatásán, ahol amúgy is egy szerelmes párt alakítottak. A kapcsolatuk azonban nem tartott sokáig, ugyanis állítólag Taylor Swift nem volt igazán szerelmes Taylor Lautner-be. A szakítás után azonban jóban maradtak és azóta is szoros barátságot ápolnak egymással.
Taylor Swift és John Mayer 2009 decemberétől 2010 februárjáig voltak együtt amikor a férfi 31, az énekesnő pedig 19 éves volt. Először akkor találkoztak, amikor Taylor Swift közreműködött John Mayer Half of My Heart című dalában. A románc állítólag rossz viszonyban ért véget, amit Taylor Swift Dear John című dala is alátámaszt, amely sokak szerint John Mayer-ről szól.
Az énekesnő egyik legismertebb kapcsolata a Jake Gyllenhaal-al volt. Taylor Swift és a színész 2010-2011 között volt együtt. A hollywood-i sztárpár rendszeresen látható volt New Yorkban és Los Angelesben. A pletykák szerint a 10 éves korkülönbség miatt nem működött köztük a dolog, ezért Jake Gyllenhaal szakított Taylor Swift-tel.
Taylor Swift és Conor Kennedy (Robert F. Kennedy, Jr. és a néhai Mary Kennedy fia) először 2012 júliusában jelent meg együtt nyilvánosan Hyannisport-ban, a Kennedy család birtokán. A nyári kaland azonban mindössze csak három hónapig tartott. Egy bennfentes szerint Taylor Swift, aki négy évvel volt idősebb az akkor 18 éves Conor Kennedy-nél, szakított a fiúval, mert még túl fiatal volt, és nem állt készen semmi komolyra.
Taylor Swift és Harry Styles 2012 novemberétől járt együtt, de az ő románcuk is csak három hónapig tartott. Pedig egy bennfentes szerint a fiatal énekes még szerelmet is vallott a lánynak ez idő alatt:
Harry teljesen odavan Taylor-ért, és még azt is bevallotta, hogy szereti őt, miközben a Nagy Almában voltak.
Harry Styles-t pár napja Zoë Kravitz társaságában fotózták le, aki történetesen Taylor Swift barátnője. Az énekesnő rajongói pedig természetesen azonnal kifejezték nem tetszésüket, véleményük szerint Zoë Kravitz megszegte a csajkódex egyik legalapvetőbb szabályát: nem randizunk a barátnőnk exeivel.
Taylor Swift állítólag 2015 februárjában, a londoni BRIT Awards after party-n találkozott Calvin Harris-szel, és ezután kezdődött a kapcsolatuk. A szerelmespár azonban 2016-ban szakított egymással. A hírek szerint a kapcsolat azért ért véget, mert a férfi 'féltékeny' volt a szupersztár énekesnő sikerére. A szakítást pedig tovább tetézte a botrány, ami Calvin Harris This is what you came from című száma körül alakult ki. Taylor Swift csapata ugyanis a sztárpár szakítása után kiszivárogtatta, hogy az énekesnő írta a dal szövegét Nils Sjöberg álnéven. Calvin Harris pedig úgy érezte ezzel a húzással rossz színben akarták feltüntetni őt és ezért Twitter-en 'támadást' indított az énekesnő ellen. Később azonban megbánta ezt, és nyilvánosan elnézést kért a kirohanásáért.
A korábban Hiddleswift néven ismert pár a nyilvános helyeken tanúsított lelkes érzelemnyilvánításaival vált hírhedtté. 2016 júniusában egy tengerparton csókolózva látták őket, ami sokkolta a rajongókat, és ezzel kezdetét vette a románcuk. De a leghírhedtebb pillanat július 4-i hétvégéjükön történt Rhode Island-en, ahol lefotózták a sztárpárt, ahogy a hullámokban hancúroztak, ami közben Tom Hiddleston egy 'I heart TS' feliratú mellényt viselt. A pár még azt a nagy lépést is meglépte, hogy megismerkedtek egymás szüleivel. Taylor Swift repülővel utazott az Egyesült Királyságba, hogy időt töltsön Tom Hiddleston édesanyjával Suffolk-ban, amíg Tom Hiddleston elutazott az énekesnő szülővárosába, Nashville-be, hogy megismerkedjen Taylor Swift szüleivel. Az énekesnő azonban behúzta a kéziféket négy hónap után, mert túl sok volt neki a kapcsolatuk körüli reflektorfény.
Az énekesnő néhány hónappal a szakítása után, 2016 végén kezdett randevúzni a 31 éves színésszel. Taylor Swift és Joe Alwyn 2023-ig volt együtt, ezáltal hivatalosan is megtörve az énekesnő pár hónapos kapcsolati sémáját. Taylor Swift egész idő alatt igyekezett titokban tartani a kapcsolatát a színésszel. 2022 júliusában pedig, amikor eljegyzési pletykák kezdtek keringeni körülöttük, akkor azt is azonnal elhallgattatta. 2023-ban azonban bejelentették, hogy külön folytatják. A szakításuk azonban nem volt drámai, barátokként váltak el egymástól.
Taylor Swift és Matt Healy kapcsolata sokkolta a rajongókat. A két híresség 2014-ben ismerkedtek meg egymással, de Taylor Swift csak a Joe Alwyn-nal való szakítása után jött össze a The 1975 énekesével. Az énekesnő és a rocker kapcsolata azonban szintén csak pár hónapig tartott. 2023 júniusában szakítottak is.
Taylor Swift és Travis Kelce kapcsolata 2023 nyarán kezdődött, amikor az NFL sztár megpróbált egy barátságkarkötőt átadni az énekesnőnek az Eras Tour egyik koncertjén. Bár a találkozás akkor nem jött létre, később mégis kapcsolatba léptek, és hamarosan randizni kezdtek. A nyilvánosság előtt először 2023 őszén mutatkoztak együtt, majd egyre több közös eseményen jelentek meg. Kapcsolatukkal pedig tegnap, 2025 augusztus 26-án szintet léptek, amikor egy Instagram bejegyzésben bejelentették eljegyzésüket.
