Egy 1937-es fotó bizonyítja az időutazás létezését: egy nő valami „jövőbeli” dolgot hord

Egy rejtélyes filmfelvétel, amelyen egy 1930-as évekbeli nő látható, amint látszólag „mobiltelefonon beszél”, az összeesküvés-elméletek hívei szerint bizonyíték arra, hogy az időutazás valóban létezik, és azt találgatják, vajon kivel beszélget.

Fotó: YouTube

Egy 1937-ből származó fotó teljesen meggyőzte az összeesküvés-elméletek híveit arról, hogy az időutazás valóságos, miután egy nőt láttak rajta, aki látszólag egyenesen a jövőből "visel magán" valamit. A híradófelvétel kezdetben teljesen átlagosnak tűnik, amint egy lépcsőn lefelé sétáló női csoportot mutat. Közelebbről megvizsgálva azonban az egyik nő kitűnik a tömegből. Miközben a felvételen szereplő többi nő többnyire fehér fejkendőt visel, ez a nő kifejezetten más stílusú ruhát, többek között egy fekete fejkendőt és egy rövid ujjú ruhát hord.

A nézőket leginkább megdöbbentő részlet viszont az, hogy a nő úgy tűnik, mintha valami tárgyat tartana a füléhez és beszélne – mintha éppen telefonálna. Tisztán látható, amint a jobb füléhez emelt tárgyba beszél, amiről sokan azt állítják, hogy egy 21. századi mobiltelefon lehet, és időnként meg-megáll, mintha a vonal másik végén lévő személyre hallgatna.

Ez természetesen azért rendkívül különös, mert az első kézi mobiltelefont csak az 1980-as években találták fel – nagyjából 40-50 évvel a felvétel elkészülte után. Az eredetileg egy összeesküvés-elméletekkel foglalkozó oldalon megosztott felvétel valóságos őrületet váltott ki a teoretikusok körében. Sokan meg vannak győződve arról, hogy a nő egy időutazó, és azon spekulálnak, mit mondhat és kivel beszélhet. Az egyik kommentelő így okoskodott: „Nem kérdés, hogy beszél, miközben jön le a lépcsőn, és egy kis tárgyat tart a füléhez. Csak találgathatunk, hogy kivel beszél, és pontosan mibe beszél!”

Nem ez az egyetlen eset, amikor a sasszemű nézők szokatlan alakokat szúrtak ki régi felvételeken. Egy másik, mindössze egy évvel később készült filmben a kamera felé sétáló csoportban szintén feltűnik egy nő, aki mintha telefont tartana a füléhez. A rejtély akkor fokozódott, amikor egy YouTuber jelentkezett, és azt állította, hogy a felvételen valójában a nagymamája látható, a használt eszköz pedig egy kísérleti fázisban lévő vezeték nélküli telefon volt.