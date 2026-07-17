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Kim Kardashian gyászba borult, egy számára fontos embert veszített el

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 17. 15:30
Kardashian-JennerKris JennernagymamaKim Kardashian
Gyászba borult a Kardashian-Jenner család. Kim Kardashian nagymamája, Mary Jo Shannon 91 éves korában elhunyt.
Fekete Ágnes
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A Kardashian-Jenner család gyászba borult. Kris Jenner édesanyja, Mary Jo 'MJ' Shannon 91 éves korában meghalt. Kim Kardashian Instagram-oldalán egy megható üzenetben búcsúzott tőle. Nemcsak családja oszlopaként emlékezett rá, hanem arra a nőre is, aki az első munkahelyét adta neki, és akitől az üzleti élet legfontosabb leckéit tanulta meg.

Kim Kardashian nagymamája, Mary Jo Shannon 91 éves korában elhunyt.
Kim Kardashian nagymamája, Mary Jo Shannon 91 éves korában hunyt el
(Fotó: Wiese/face to face/Northfoto)
  • Kim Kardashian nagymamája meghalt
  • Mary Jo 'MJ' Shannon 91 éves volt, halálát Kris Jenner jelentette be a közösségi oldalán
  • A valóságshow-sztár Instagram-oldalán egy szívszorító bejegyzésben búcsúzott el szeretett nagymamájától.

Kim Kardashian egy számára fontos embert veszített el

Mary Jo Shannon a Kardashian-Jenner család szíve-lelke 91 éves korában elhunyt. MJ halálhírét Kris Jenner jelentette be a közösségi oldalán.

Ma búcsút vettünk a gyönyörű anyukámtól, MJ-től...

A bejegyzésben azt írta, hogy MJ volt a család szíve, aki megtanította gyermekeinek és unokáinak, hogy a család mindenek felett áll, és minden helyzetben kedvességgel forduljanak mások felé.

Kim Kardashian szerint nagymamája szeretete 'bele van szőve' az egész család életébe.
Kim Kardashian szerint nagymamája szeretete bele van szőve az egész család életébe
(Fotó: face to face/Northfoto)

Kim Kardashian összetört

A 41 éves valóságshow-sztár teljesen összetört, közösségi oldalán egy szívszorító üzenetben búcsúzott nagymamájától. Kim Kardashian Instagram-bejegyzésében legjobb barátjának, pletykapartnerének és örök ikertestvérének nevezte nagymamáját. Azt írta, MJ volt az a személy, aki mindig hitt benne, minden helyzetben támogatta, és biztonságot adott számára. A 41 éves Kardashian sztár felidézte azt is, hogy első munkahelyét is nagymamája üzletében, a Shannon & Co.-ban kapta. Itt tanult meg minden olyan leckét, amelyek később saját vállalkozásai felépítésében is meghatározó szerepet játszottak. De hozzátette, hogy nemcsak üzletasszonyként volt a példaképe, hanem emberként is. Úgy fogalmazott, nagymamája szeretete bele van szőve az egész család életébe, és biztos benne, hogy öröksége a következő generációkban is tovább él majd. A búcsú végére még egy rá jellemző humoros megjegyzést is fűzött: szerinte nagymamája odafentről is figyeli a család Instagram-bejegyzéseit a titkos finsta fiókjáról.

Kim Kardashian nagymamáját a rajongók is imádták

Mary Jo Shannon a Kardashian-Jenner család rajongói számára sem volt ismeretlen. Az évek során rendszeresen feltűnt a Keeping Up with the Kardashians, majd később a The Kardashians című valóságshow-sorozatokban is. Nyugodt természete, finom humora és szókimondó személyisége miatt a nézők is hamar megkedvelték. Mary Jo 'MJ' Shannon emléke így nemcsak a Kardashian-Jenner családban, hanem rajongók millióinak emlékezetében is tovább él majd.

 

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