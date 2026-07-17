Kim Kardashian gyászba borult, egy számára fontos embert veszített el

A Kardashian-Jenner család gyászba borult. Kris Jenner édesanyja, Mary Jo 'MJ' Shannon 91 éves korában meghalt. Kim Kardashian Instagram-oldalán egy megható üzenetben búcsúzott tőle. Nemcsak családja oszlopaként emlékezett rá, hanem arra a nőre is, aki az első munkahelyét adta neki, és akitől az üzleti élet legfontosabb leckéit tanulta meg.

Kim Kardashian nagymamája, Mary Jo Shannon 91 éves korában hunyt el

(Fotó: Wiese/face to face/Northfoto)

Kim Kardashian nagymamája meghalt

nagymamája meghalt Mary Jo 'MJ' Shannon 91 éves volt, halálát Kris Jenner jelentette be a közösségi oldalán

91 éves volt, halálát jelentette be a közösségi oldalán A valóságshow-sztár Instagram-oldalán egy szívszorító bejegyzésben búcsúzott el szeretett nagymamájától.

Kim Kardashian egy számára fontos embert veszített el

Mary Jo Shannon a Kardashian-Jenner család szíve-lelke 91 éves korában elhunyt. MJ halálhírét Kris Jenner jelentette be a közösségi oldalán.

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A bejegyzésben azt írta, hogy MJ volt a család szíve, aki megtanította gyermekeinek és unokáinak, hogy a család mindenek felett áll, és minden helyzetben kedvességgel forduljanak mások felé.

Kim Kardashian szerint nagymamája szeretete bele van szőve az egész család életébe

(Fotó: face to face/Northfoto)

Kim Kardashian összetört

A 41 éves valóságshow-sztár teljesen összetört, közösségi oldalán egy szívszorító üzenetben búcsúzott nagymamájától. Kim Kardashian Instagram-bejegyzésében legjobb barátjának, pletykapartnerének és örök ikertestvérének nevezte nagymamáját. Azt írta, MJ volt az a személy, aki mindig hitt benne, minden helyzetben támogatta, és biztonságot adott számára. A 41 éves Kardashian sztár felidézte azt is, hogy első munkahelyét is nagymamája üzletében, a Shannon & Co.-ban kapta. Itt tanult meg minden olyan leckét, amelyek később saját vállalkozásai felépítésében is meghatározó szerepet játszottak. De hozzátette, hogy nemcsak üzletasszonyként volt a példaképe, hanem emberként is. Úgy fogalmazott, nagymamája szeretete bele van szőve az egész család életébe, és biztos benne, hogy öröksége a következő generációkban is tovább él majd. A búcsú végére még egy rá jellemző humoros megjegyzést is fűzött: szerinte nagymamája odafentről is figyeli a család Instagram-bejegyzéseit a titkos finsta fiókjáról.