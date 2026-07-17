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Az Égei-tenger törökországi partvidéke milliónyi csodával vár.

Felejtsd el Antalyát: mutatjuk az Égei-tenger elbűvölő ékköveit

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 17. 11:14
külföldi utazástengerpartTörökország
Fedezd fel az Égei-tenger partvidékét, ahol a lassú életmód és a gasztronómia valódi harmóniában fonódnak össze. A török tengerpart e különleges vidéke kiváló úti cél azok számára, akik a történelmi emlékeket modern kényelemmel ötvöznék.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az Égei-tenger keleti partjai mentén elnyúló vidék a nyugalom és a minőségi kikapcsolódás központja, ahol a mindennapok ritmusát a kiadós reggelik és a tengerparti élőzene határozza meg. Az utazók hagyományos vitorlásokkal, úgynevezett guletekkel fedezhetik fel a rejtett öblöket, miközben a helyi borok és a friss alapanyagokból készült ételek teszik teljessé a török tengerpart sajátos élményét. A térség egyszerre kínál eleganciát és autentikus élményeket, mindezt kiemelkedő ár-érték arány mellett.

A török tengerpart kínálata az Égei-tenger mentén vitorlásokkal.
A török tengerpart az Égei-tenger mentén izgalmas látnivalókat és programokat kínál.
Fotó: Yucel OZEL /  Shutterstock 
  • Kiváló ár-érték arányú, elegáns úti célok Bodrumtól Marmarisig.
  • Michelin-csillagos éttermek és friss, tengeri gasztronómia.
  • UNESCO világörökségi helyszínek és lassú, élményalapú turizmus.

Melyek a török tengerpart legszebb kikötői és városai?

Bodrum és Marmaris

A két város, Bodrum és Marmaris modern kikötője a helyi jachtkultúra szíve, ahol elegáns strandklubok és éjszakai bárok várják a látogatókat. Itt született meg a hatvanas években a „Kék utazás” fogalma, amely a félreeső öblök és halászfalvak közötti lassú hajózást jelenti. A környék a vízi sportok kedvelői körében is népszerű, különösen a könnyűbúvárok és a vitorlázók körében.

Bodrum yachtkikötője, előtérben a bodrumi várral.
Bodrum tengerparti látképe az 1402-ben épült Szent Péter-erőddel. 
Fotó: monticello /  Shutterstock 

Alaçatı

Az Égei-tenger partvidékének másik kedvelt helyszíne, Alaçatı macskaköves utcáit galériák és dizájnerboltok sora szegélyezi, így a hajós közösség egyik kedvenc pihenőhelye. A várost körülölelő napsütötte olajfaligetek és a domboldalra futó falvak kézműves piacaikkal valódi vidéki hangulatot árasztanak. A település a modern stílus és a hagyományos égei-tengeri építészet különleges elegye.

Alaçatı utcarészlet üzlettel és sétáló turistákkal.
Alaçatı romantikus utcácskái üzletekkel, éttermekkel csábítják a turistákat. 
Fotó: ozerkizildag /  Shutterstock 

Ölüdeniz és a Pillangók völgye

A Babadağ-hegy a világ egyik leghíresebb siklóernyős központja, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a kék lagúnára. A közeli Pillangók völgye egy mély kanyonban fekszik, amely kizárólag a tenger felől közelíthető meg. Ez a természetvédelmi terület egy látványos vízesésnek és mintegy száz lepke-fajnak ad otthont.

Sárkányernyős Ölüdeniz felett.
A festői Ölüdeniz a sárkány- és siklóernyősök paradicsoma. 
Fotó: Serkan Duzalan /  Shutterstock 

Urla és a helyi konyha

A régió gasztronómiája az extra szűz olívaolajra, a vadon termő gyógynövényekre és a friss tengeri fogásokra épül. Urla és Bodrum a magas szintű vendéglátás központjai, ahol számos étterem érdemelte ki a Michelin-kalauz elismerését. A kínálatban a magas minőségű modern fogások mellett a hagyományos égei-tengeri ízek is meghatározóak.

Török tengeri ételek, borral egy csíkos terítőn.
A régió gasztronómiája a tengeri ételekre és a helyi ízletes borokra koncentrál. 
Fotó: Julhabiby /  Shutterstock 

Göcek és Fethiye

Göcek eldugott öbleiben olyan vízparti éttermek találhatók, amelyek csak hajóval érhetők el, és friss rákféléket kínálnak. Fethiye nyüzsgő piacán a látogatók közvetlenül a halászoktól vásárolhatják meg a fogást, amelyet a helyi tavernákban készíttethetnek el. A tengeri ételek mellé kiválóan illenek a környék borai, hiszen az itteni útvonalak adják a török bortermelés több mint felét.

Fethiye halpiacának hatalmas kínálata.
Fethiye halpiaca rengeteg féle enger gyümölcsét kínál, amelyeket a környékbeli tavernákben el is készíttethetünk magunknak. 
Fotó: Veronika Zhuk /  Shutterstock 

Akyaka és Sığacık

Akyaka az érintetlen partvidékével és jellegzetes faépületeivel a fenntartható, lassú turizmus egyik ékköve. A közeli Azmak-folyó kristálytiszta vize ideális egy frissítő úszáshoz vagy egy nyugodt csónakázáshoz. Sığacık történelmi citadellája mellett minden vasárnap termelői piacot tartanak, ahol házi lekvárok és frissen sült sütemények kaphatók.

Sétahajók Akyakában, az Azmak-folyón.
Sétahajók a csendes Azmak-folyón, a zöldellő Akyakában.
Fotó: Esin Deniz /  Shutterstock 

Epheszosz és Pergamon

A vidék egyfajta szabadtéri múzeumként is felfogható, ahol az ókori világ csodái közül kettőnek a romjai is láthatók. Epheszosz márványutcái és Celsus könyvtára a hajdani elit fényűzéséről árulkodik. Pergamon hegyoldalba épített színháza pedig a világ egyik legmeredekebb antik nézőtere, amely ma is lenyűgöző látványt nyújt. Mindkét helyszín UNESCO Világörökségi védelmet élvez.

Celsus könyvtárának romjai Törökországban.
Celsus könyvtárának ókori maradványai Epheszoszban. 
Fotó: muratart /  Shutterstock 

Nézd meg a videóban, mi mindent kínál Törökország Égei-tenger menti partvidéke:

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