Kris Jenner őrjöng: nem elégedett a 100 ezer dolláros arcplasztikájával

Hatalmas botrány alakult ki Kris Jenner arcplasztikája körül. A 70 éves valóságshow-sztár állítólag dühös és csalódott, mert a 100 ezer dolláros arcfelvarrása közel sem úgy tart, ahogyan azt remélte.

Kris Jenner egyáltalán nincs elragadtatva a közel 100 ezer dolláros, vagyis több, mint 30 millió forintos arcplasztikájától, amit majdnem egy éve végeztek el rajta. A Radaronline szerint Kim Kardashian anyjának a kezdeti lelkesedése teljesen alábbhagyott és most már csak düh és csalódottság vette át a helyét. A valóságshow-sztár állítólag már azon gondolkodik, hogy egy újabb, korrekciós műtétet végeztet el, mivel úgy érzi, az eredmény nem felel meg azoknak az elképzeléseknek, amelyeket a beavatkozás előtt megfogalmazott:

Kris Jenner arcplasztikájának eredménye máris romlik. Nem elégedett az eredménnyel, és mindenáron korrekciót szeretne - úgy érzi, hogy a műtét nem úgy sikerült, ahogyan remélte.

A problémát tovább súlyosbítja, hogy más hírességeket, mint például Denise Richardsot vagy Lori Loughlint sokkal sikeresebb plasztikai eredményekkel emlegetnek a médiában. Kris Jenner emiatt úgy érzi, hogy az ő megjelenése elmarad hozzájuk képest, ami tovább növeli az elégedetlenségét:

Kris pokolian dühös, hogy Denise Richards és Lori Loughlin milyen jól néz ki, és úgy érzi, hogy ehhez képest az ő szépsége máris halványul.

Kris Jenner 2025 májusában szinte felrobbantotta az internetet a megújult külsejével. Az akkor még 69 éves valóságshow sztárnak eltökélt szándéka volt, hogy 44 éves lánya, Kim Kardashian hasonmása legyen, ami sikerült is neki. A körülbelül 100 ezer dolláros arcfelvarrást Dr. Steven M. Levine - akit 'a facelift mestereként' emlegetnek - végezte el rajta, és akkor még kifejezetten elégedett volt vele. Pár hónappal később a Vogue Arabia magazinnak például azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy:

Körülbelül 15 évvel ezelőtt arcplasztikán estem át, így itt volt az ideje egy kis felfrissítésnek. Azért döntöttem az arcplasztika mellett, mert a legjobb formámat szeretném hozni, és ez boldoggá tesz.

Továbbá azt is hozzátette, hogy 'csak azért, mert öregszel, még nem kell lemondanod magadról'. És bár Kris Jenner most már egyáltalán nem elégedett, több szakértő is óvatosságra intette őt. Pár szakmabeli szerint ugyanis közel sem biztos, hogy valóban elrontott beavatkozásról van szó. Elképzelhető, hogy egyszerűen a műtét utáni természetes változások zajlanak és az idő előrehaladtával a szövetek visszarendeződnek egy természetesebb állapotba.