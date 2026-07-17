Borzalmas tragédia: 20 gyerek és egy tanár meghalt, amikor az iskolabusz sziklának ütközött

Legalább 20 gyerek és egy tanár vesztette életét egy horrorisztikus iskolabusz-balesetben, miután egy sziklának csapódtak egy hírhedten veszélyes úton. További 60-an pedig megsérültek.

Az elsődleges vizsgálatok szerint mechanikai hiba léphetett fel a buszon csütörtökön helyi idő szerint este 8 körül. A sofőr emiatt elvesztette az uralmát a jármű felett, ez okozta a tragédiát Chekwatit falu közelében. A diákok egy iskolai kirándulásról tartottak hazafelé az ugandai Kapchorwa kerületbeli Sipi Fallsból.

Az ugandai rendőrség közlése szerint a jármű egy nagy sziklának ütközve az út szélén felborult. A mentőszolgálatok a helyszínre érkezve több tucat embert találtak, akik a buszról repültek ki. Több ember rekedt a roncsban, akiket a mentés után három különböző helyi kórházba szállítottak. A rendőrség közlése szerint számos felnőtt és sok gyermek súlyos sérüléseket szenvedett.

Egy ugandai rendőrfőnök azt mondta: „A tegnap este Chekwatit faluban történt halálos közúti balesetben eddig összesen 21 ember, 20 diák és egy felnőtt halálát erősítették meg.”

„Az ugandai rendőrség legmélyebb részvétét fejezi ki a gyászoló családoknak, a King David Általános Iskola vezetőségének és mindazoknak, akiket érintett ez a tragikus esemény. A sérülteknek is gyors és teljes felépülést kívánunk.”

Balaam Ateenyi Barugahara helyi önkormányzati miniszter elmondta, hogy az elhunyt férfi az iskola alapítója és igazgatója, Tadeo Ssekade volt. A sofőr és a gyerekek kilétét egyelőre nem sikerült megállapítani.