G.w.M bosszút állt a fiatal hírességen: Bende az utcán égette szénné magát

A fene se gondolná, hogy egy TikTok live-ban elkövetett párbaj alkalmat kínálhat két híresség összeborulásának, miután több mint egy évig szóba sem álltak egymással. Pedig G.w.M és Mészáros Bende esetében pontosan ez történt a minap. Szerencsére mi is belefutottunk a „történelmi” eseménybe, így első kézből számolhatunk be a gigászi küzdelemről, ami ugyan Bende vereségével zárult, de békét teremtett a felek között. Mészáros Árpád Zsolt fia mondjuk kemény árat fizetett, hogy véget érjen az öri-hari, de megérte. A nézőknek biztosan.

G.w.M és Mészáros Bende párbaja meghozta a békét kettejük között (Fotó: TikTok)

G.w.M: „Politizál ez a majomgyerek”

De ne szaladjunk ennyire előre. Kezdjük az elején, vagyis fussuk át, miért is rúgta össze a port G.w.M és Mészáros Bende. A Nyerő Páros 2025-ös szériájában ellenfelekként játszottak és kötöttek is egy szövetséget, ami tiszavirág életűnek bizonyult, mivel a rapper szerint Bende csúnyán felrúgta a megállapodást, és kettő, de inkább több kapura is játszott. Fel is bomlott az ingatag szövetség, G.w.M pedig röviden így kommentálta az árulást.

Politizál ez a majomgyerek.

Végül az ármány egyik folyományaként G.w.M és Kulcsár Edina idő előtt távozni kényszerültek a műsorból, míg Mészáros Bende és Zsigmond Angi tovább menetelhettek és végül éppen csak lecsúsztak a dobogós helyről. Ennyit magáról a konfliktusról.

Mészáros Bende állta a szavát. Félmeztelenül táncolt az utcán és ordibálta G.w.M nevét (Fotó: TikTok)

„Ha te nyersz elengedem az egészet”

Most pedig nézzük, mi is történt abban a bizonyos TikTok élőzésben, ahol egymásnak feszült G.w.M és Mészáros Bende. Az ifjú titán gondolt egy merészet és belépett a rapper mellé. Ezután több párbajt is vívtak, melyek mindegyikét az előbbi nyerte. Az utolsó küzdetlenek pedig tétje is volt. „Tesó! Azért kaptál gyűlölködő kommenteket, mert amit tettetek, az nem volt szép! Az emberek látták, hogy szívem-lelkem kitettem és azt is megmondtam, hogy viszlek titeket a döntőbe. Nagyon megszerettelek és nagyon elrontottad. Elárultál...” – mondta Bendének a rapper, majd kitalálta a tétet a következő párbajhoz.

„Figyelj, ha most is én nyerek, akkor kitámasztod a telefonod, felállsz, berakod az Elcsábítottál című dalomat, keversz és közben ordibálod a nevem.

„Ha te nyersz, elengedem az egészet. És akkor is, ha én nyerek és megcsinálod, amit kértem…” – tett javaslatot G.w.M, majd elindította a párbajt. Bendének persze esélye sem volt, így...