„Ne feledd, hogy az elutasítás gyakran csak egy új irányba terel” – egy nő 22 évesen lett milliomos, miután dédnagymamája inspirálta

Egy elbűvölő ausztrál influenszer, aki felkerült a Forbes 2025-ös „30 sikeres 30 év alatti” listájára, elmondta, hogy nagymamája meghatározó szerepet játszott abban, hogy most többszörös milliomos legyen.

Egy nő 22 évesen lett milliomos, miután dédnagymamája inspirálta Fotó: 123RF

Egy nő 22 évesen lett milliomos, miután dédnagymamája inspirálta

Sophia Begg 16 éves kora óta tartalomkészítőként dolgozik, tinédzserkori hobbiját pedig jövedelmező, nyolc számjegyű üzleti birodalommá alakította. Most, 22 évesen élvezi munkája gyümölcsét.

Az ausztrál fiatal ugyanakkor elismeri, hogy az út korántsem volt zökkenőmentes, annak ellenére sem, hogy tavaly elnyerte az Év TikTok-vállalkozása díjat az All for Mimi nevű ruhamárkájával, amely dédnagymamája emlékét őrzi.

Bár sokan energikus személyiségéről és pörgős életmódjáról ismerik, Sophia a színfalak mögött jóval nyugodtabban szemléli az életet.

Nagyon hálás vagyok és megtisztelve érzem magam ezekért a címekért és díjakért, de ezek nem változtatnak azon, hogy ki vagyok. Továbbra is a valódi, őszinte önmagamat fogom megmutatni

– mondta szerényen.

Sophia korábban súlyos testképzavarral (testdiszmorfiával) küzdött, amelyet hosszú ideig sikerült eltitkolnia, miközben követőtábora rohamosan növekedett.

Ez az életem minden területére kihatott. A legrosszabb időszakban ágyhoz kötött, és képtelen voltam elhagyni a házat. Ha mégis kimentem, tetőtől talpig farmerben és kapucnis pulóverben voltam, még nyáron is

– vallotta be.

Sophia szakember segítségét kérte, amit saját bevallása szerint élete legjobb döntésének tart. Ma már a tudatos jelenlétet (mindfulness) is az egyik legfontosabb megküzdési módszereként alkalmazza.

Fiatal követőinek, akik hasonló bizonytalanságokkal küzdenek, ezt üzente:

Az univerzum melletted áll. Ne feledd, hogy az elutasítás gyakran csak egy új irányba terel. Mindig légy önmagad, bármi történjen is.

Idén nyáron Sophia Londonban, Franciaországban és Spanyolországban is járt, ahol folyamatosan népszerűsítette márkáját, amely továbbra is egyre sikeresebb. Nemrég a Glamour magazin címlapjára is felkerült, éppen a lap ausztráliai indulása előtt.