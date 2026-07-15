Két gyermekét akarta megmenteni: életét vesztette a hős édesapa

Gyermekei után vetette magát egy édesapa, akik egy brit strandon kerültek bajba a hullámok miatt. Az apa a hartlepooli Seaton Carew-nál lépett a tengerbe, hogy megmentse gyermekeit egy családi kirándulás során – nyilatkozta egy férfi, aki vasárnap (július 12-én) segített a fiatalok megmentésében.

Fotó: GoFundMe

A férfi elmesélte, hogyan rohant a tengerbe az apa, miután gyermekei beleestek a hullámba. Tragikus módon az apa és egy másik férfi, aki a kutyáját sétáltatta és a gyerekek megsegítésére vetette magát a vízbe, mindketten életüket vesztették. A szemtanú így nyilatkozott: „ez volt a legrosszabb dolog, amit valaha láttam”.

Mindkét gyermek sértetlenül megúszta, részben a többi strandoló erőfeszítéseinek köszönhetően. Kórházba szállították őket kivizsgálásra.

Most a család megsegítésére GoFundMe-oldalt hoztak létre. Egy családi barát ezt írta a Facebookon: „Wayne Taylor (Tim), tudod, mit mondanak, Isten csak a legjobbakat fogadja el, és te is az voltál. Nagyon köszönöm, hogy a legcsodálatosabb legjobb barátja voltál Liamnek, tényleg sokat jelentettél neki.”

Hozzátették: „Megígérem, hogy gondoskodni fogok Jade-ünkről, és amennyire csak Liammel tudunk, ott leszünk nekik. Nyugodj békében, haver, abszolút hős vagy! És nyugodjon békében az a másik úriember is, gondolataim és imáim a szeretteiddel vannak!"

A 48 éves Davey Short, aki Bishop Aucklandből segített megmenteni az egyik gyereket, beszélt a megdöbbentő eseménysorozatról.

Short, aki festő és mázoló, elmondta: „Három gyerek volt a strandon anyjukkal és apjukkal: egy 15 éves fiú, egy második, 11-12 éves fiú és egy fiatalabb lány. A két fiatalabb gyerek a tengerben úszkált, és elkezdtek küzdeni a hullámokkal.”

„Sétáltam egyet anyukám közeli házától a tengerparton, és azt terveztem, hogy megmártózom egyet, de a tenger kissé hullámosnak és zordnak tűnt, ezért leültem egy homokdűnére, és a tengert néztem. Láttam egy bajban lévő gyereket, akit a hullámok dobálnak, és ahogy odanéztem, egy második alakot is láttam a fiú mellett, aki arccal lefelé feküdt a vízben.”