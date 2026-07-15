Két gyermekét akarta megmenteni: életét vesztette a hős édesapa

Gyermekei után vetette magát egy édesapa, akik egy brit strandon kerültek bajba a hullámok miatt. Az apa a hartlepooli Seaton Carew-nál lépett a tengerbe, hogy megmentse gyermekeit egy családi kirándulás során – nyilatkozta egy férfi, aki vasárnap (július 12-én) segített a fiatalok megmentésében.
A férfi elmesélte, hogyan rohant a tengerbe az apa, miután gyermekei beleestek a hullámba. Tragikus módon az apa és egy másik férfi, aki a kutyáját sétáltatta és a gyerekek megsegítésére vetette magát a vízbe, mindketten életüket vesztették. A szemtanú így nyilatkozott: „ez volt a legrosszabb dolog, amit valaha láttam”.
Mindkét gyermek sértetlenül megúszta, részben a többi strandoló erőfeszítéseinek köszönhetően. Kórházba szállították őket kivizsgálásra.
Most a család megsegítésére GoFundMe-oldalt hoztak létre. Egy családi barát ezt írta a Facebookon: „Wayne Taylor (Tim), tudod, mit mondanak, Isten csak a legjobbakat fogadja el, és te is az voltál. Nagyon köszönöm, hogy a legcsodálatosabb legjobb barátja voltál Liamnek, tényleg sokat jelentettél neki.”
Hozzátették: „Megígérem, hogy gondoskodni fogok Jade-ünkről, és amennyire csak Liammel tudunk, ott leszünk nekik. Nyugodj békében, haver, abszolút hős vagy! És nyugodjon békében az a másik úriember is, gondolataim és imáim a szeretteiddel vannak!"
A 48 éves Davey Short, aki Bishop Aucklandből segített megmenteni az egyik gyereket, beszélt a megdöbbentő eseménysorozatról.
Short, aki festő és mázoló, elmondta: „Három gyerek volt a strandon anyjukkal és apjukkal: egy 15 éves fiú, egy második, 11-12 éves fiú és egy fiatalabb lány. A két fiatalabb gyerek a tengerben úszkált, és elkezdtek küzdeni a hullámokkal.”
„Sétáltam egyet anyukám közeli házától a tengerparton, és azt terveztem, hogy megmártózom egyet, de a tenger kissé hullámosnak és zordnak tűnt, ezért leültem egy homokdűnére, és a tengert néztem. Láttam egy bajban lévő gyereket, akit a hullámok dobálnak, és ahogy odanéztem, egy második alakot is láttam a fiú mellett, aki arccal lefelé feküdt a vízben.”
„Először azt hittem, búvárkodik, de rájöttem, hogy valami baj történt. Később tudtam meg, hogy a gyerekek apja bement, hogy megmentse őket, elsodorta a víz, és nem jött ki. Egy másik férfi is bement, és ő is megfulladt. Ő egy olyan férfi volt, aki a partnerével sétáltatta a kutyáját, és berohant segíteni. Az apa látta az egészet, lesújtó belegondolni.”
„Én voltam a harmadik, aki bement a vízbe. A gyerekek anyja a parton volt, hisztérikus volt, és megkérdezte, tudok-e segíteni, mert nem tudott úszni. A legidősebb fia is bement a vízbe, hogy megpróbálja kimenteni a testvérét, de még mindig benn voltak a vízben. Sikerült elkapnom a fiút. Azt mondtam neki: »Ússz hozzám, ússz hozzám!«, és sikerült megragadnom a kezét, és a part felé húznom.”
„Erős hullámok voltak, ide-oda taszítottak minket, és kicsúszott a kezeim közül, de egy másik srác segítségével másodszor is elkaptam, és sikerült a partra vinnem. Rájöttem, hogy mindhárom gyerek biztonságban van, és megtalálták őket, de az apjuk még mindig a vízben volt, és tudtam, hogy eltűnt.”
„Talán 40 percig volt kint, mire a mentők a segítségére siettek. Segítettem az anyának lepakolni a holmiját a partról, és átvinni a mentőautóhoz, ahol a gyerekeket átvizsgálták. Együtt éreztem a gyerekekkel és az anyjukkal, ők látták, mi történt, és ez valami olyasmi, amit soha nem fognak tudni elfelejteni. Egy szemhunyásnyit sem aludtam. Minden alkalommal, amikor lehunytam a szemem, láttam a férfit a vízben.”
„Csak egy kedves, átlagos család voltak, akik egy kellemes, forró napon a tengerparton töltötték a napjukat, és a semmiből tragédia lett. Nagyon együtt érzek velük. Az emberek felvették velem a kapcsolatot, hogy megköszönjék, amit tettem, de mit tehettem volna mást, amikor gyerekek voltak ilyen veszélyben?”
„Én magam is apa vagyok, és remélem, hogy valaki ugyanezt tette volna a gyerekeimmel. Ez a legrosszabb dolog, amit valaha láttam, és jól mutatja, milyen veszélyesek tudnak lenni az árapályok. A másik férfi szegény partnerére is gondolok. Csak vasárnap sétáltak a tengerparton, és ő mindent megtett egy olyan családért, akiket nem is ismert, és ez az életébe került.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.