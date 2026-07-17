Újabb aggasztó hírek érkeztek Kim Scottról. Eminem volt feleségét a hétvégén eszméletlen állapotban szállították kórházba michigani otthonából, alig két hónappal azután, hogy ittas vezetés miatt letartóztatták.

Eminem volt feleségét eszméletlen állapotban szállították kórházba

(Fotó: Henry McGee/Northfoto)

Kim Scott kórházba került

kórházba került Eminem volt feleségét szombat este eszméletlen állapotban szállították a McLaren Macomb Hospital -ba

volt feleségét szombat este eszméletlen állapotban szállították a -ba Állapotáról egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

Eminem volt feleségét eszméletlen állapotban szállították kórházba

Kim Scottot szombat este szállították kórházba, miután segélyhívás érkezett a chesterfield-i otthonából. A TMZ által megszerzett jelentések szerint a mentőszolgálat egy eszméletlen vagy ájult személyhez érkezett szombat este 8 óra körül, és a kiérkező mentősök vérzésre vagy mélyebb sérülésre utaló jelentést rögzítettek. Eminem volt feleségét hordágyon vitték ki az ingatlanból, majd a McLaren Macomb Hospitalba szállították. Állapotáról egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

Kim Scott ittas vezetéses botránya

Az elmúlt hónapokban több botrány is kialakult Kim Scott körül. Eminem volt feleségét május közepén ittas vezetés miatt tartóztatták le, miután a rendőrség jelentése szerint autójával egy parkoló járműnek ütközött Mt. Clemens városában. A hatóságok beszámolója alapján nem történt személyi sérülés, ugyanakkor a helyszínen végzett alkoholszonda 0,204 ezrelékes véralkoholszintet mutatott, ami csaknem háromszorosa a Michigan államban megengedett határértéknek. Eminem volt felesége elismerte, hogy néhány órával korábban ivott, de a letartóztatás során végig együttműködött a rendőrökkel. Az ügy viszont tovább bonyolódott, amikor Kim Scott júniusban nem jelent meg a bírósági tárgyaláson, és elfogatóparancsot adtak ki ellene. A beszámolók szerint ezt később visszavonták, de a történtek ismét reflektorfénybe helyezték Kim Scott botrányos magánéletét.

Kim Scott ellen elfogatóparancsot adtak ki múlt hónapban, mert nem jelent meg az ittas vezetéses ügyével kapcsolatos bírósági tárgyaláson

(Fotó: ZUMA/Northfoto)

Kim Scott botrányos magánélete

Az évek során Eminem volt felesége többször is megszólalt botrányos ügyei miatt, és elismerte, hogy hosszú ideig depresszióval, függőséggel és mentális problémákkal küzdött. Korábban több alkalommal is rehabilitációs kezeléseken vett részt, és egy ideig úgy tűnt, sikerült is maga mögött hagynia ezt a nehéz időszakot. De az ittas vezetéses botránya óta ismét aggódni kezdtek érte a családtagjai.