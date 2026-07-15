Borzalmak háza: egy 18 éves lányra bukkantak a rendőrök, aki még a nevét se tudja leírni

A rendőrségi nyomozók újabb részleteket közöltek a múlt hónapban Ohióban felfedezett horrorházról, ahol az amerikai hatóságok 16 gyermeket találtak mélyszegénységben és mocsokban.

A horror szülők és nagyszülők - Fotó: Délkelet-Ohio Regionális Börtön

A detektívek megerősítették, hogy a kimentett 16 gyermek közül a legidősebb lány fogyatékossággal él és analfabéta; még a saját nevét sem képes leírni. Sem ő, sem a testvérei nem jártak soha iskolába. Több testvére beszélni sem tud. A hatóságok szerint a gyerekek úgy néztek ki, mint a „farkasgyerekek”, amikor a rendőrség kimentette őket. Mind a 16 gyereket egy omladozó, három és fél négyzetméteres, emberi ürülékkel borított helyiségbe zsúfolva találták meg.

A négy felnőtt gondozójuk – ifj. Gary Siders, idősebb Gary Siders, Christina Siders és Elizabeth Siders –, akik vélhetően a gyerekek szülei és nagyszülei, most büntetőeljárással néznek szembe.

Ryan Cain, Vinton megye seriffje elárulta, hogy a hamdeni sokkoló leletet követő hetekben „gyomorforgató látvány” fogadta őket. Kijelentette: látott már olyan jószágokat, amelyeket jobb körülmények között tartottak, mint ezeket a gyerekeket.

Andy Wilson, Ohio állam főügyésze „tiszta gonoszságnak” nevezte az ohio-i horrorházat. Úgy tudni, a gyerekek négy éven át éltek és szenvedtek ott, az ohio-i jogász pedig hozzátette: „Ezek az emberek elég jól el tudták rejteni a gyerekeket.”

A Siders-klánt a szomszédaik egyáltalán nem ismerték. A nyomozók szerint folyamatosan költöztek, hogy elkerüljék az orvosi és hatósági nyilvántartások létrejöttét.

Wilson elmondta, hogy a gyerekek fizikai jóllétének biztosítása a legfontosabb feladat, ugyanakkor elismerte a hosszú megpróbáltatások okozta súlyos pszichés traumát is. A hatóságok nem részletezték a gyerekek közötti pontos családi kapcsolatokat, de megerősítették, hogy nem emberkereskedelemről van szó.

Eközben kérdések merültek fel Elizabeth Siders-szel kapcsolatban, aki a hírek szerint az összes gyermek anyja. Sokan kíváncsiak arra, hogy ő maga is áldozat-e, mivel a bírósági iratok megerősítik, hogy a szülei 15 éves korában adták férjhez a Siders családhoz. „Hét hónapos terhes volt” – mondta a News Nationnek a nyugalmazott helyi ügyész, Tommy Pope.