Borzalmak háza: egy 18 éves lányra bukkantak a rendőrök, aki még a nevét se tudja leírni

A rendőrségi nyomozók újabb részleteket közöltek a múlt hónapban Ohióban felfedezett horrorházról, ahol az amerikai hatóságok 16 gyermeket találtak mélyszegénységben és mocsokban.
A detektívek megerősítették, hogy a kimentett 16 gyermek közül a legidősebb lány fogyatékossággal él és analfabéta; még a saját nevét sem képes leírni. Sem ő, sem a testvérei nem jártak soha iskolába. Több testvére beszélni sem tud. A hatóságok szerint a gyerekek úgy néztek ki, mint a „farkasgyerekek”, amikor a rendőrség kimentette őket. Mind a 16 gyereket egy omladozó, három és fél négyzetméteres, emberi ürülékkel borított helyiségbe zsúfolva találták meg.
A négy felnőtt gondozójuk – ifj. Gary Siders, idősebb Gary Siders, Christina Siders és Elizabeth Siders –, akik vélhetően a gyerekek szülei és nagyszülei, most büntetőeljárással néznek szembe.
Ryan Cain, Vinton megye seriffje elárulta, hogy a hamdeni sokkoló leletet követő hetekben „gyomorforgató látvány” fogadta őket. Kijelentette: látott már olyan jószágokat, amelyeket jobb körülmények között tartottak, mint ezeket a gyerekeket.
Andy Wilson, Ohio állam főügyésze „tiszta gonoszságnak” nevezte az ohio-i horrorházat. Úgy tudni, a gyerekek négy éven át éltek és szenvedtek ott, az ohio-i jogász pedig hozzátette: „Ezek az emberek elég jól el tudták rejteni a gyerekeket.”
A Siders-klánt a szomszédaik egyáltalán nem ismerték. A nyomozók szerint folyamatosan költöztek, hogy elkerüljék az orvosi és hatósági nyilvántartások létrejöttét.
Wilson elmondta, hogy a gyerekek fizikai jóllétének biztosítása a legfontosabb feladat, ugyanakkor elismerte a hosszú megpróbáltatások okozta súlyos pszichés traumát is. A hatóságok nem részletezték a gyerekek közötti pontos családi kapcsolatokat, de megerősítették, hogy nem emberkereskedelemről van szó.
Eközben kérdések merültek fel Elizabeth Siders-szel kapcsolatban, aki a hírek szerint az összes gyermek anyja. Sokan kíváncsiak arra, hogy ő maga is áldozat-e, mivel a bírósági iratok megerősítik, hogy a szülei 15 éves korában adták férjhez a Siders családhoz. „Hét hónapos terhes volt” – mondta a News Nationnek a nyugalmazott helyi ügyész, Tommy Pope.
Elizabeth ügyvédje, Thomas Stolly szerint az ohio-i horrorház az elszigeteltség, a bántalmazás és a gyermekházasság szívszorító példája. Visszautasította a főügyész azon kijelentését is, miszerint a család „tiszta gonoszság” lenne.
„A gonoszsághoz rosszindulat kell, én pedig nem láttam rosszindulatot Elizabethben” – mondta Stolly. „Úgy gondolom, hogy ez sokkal inkább az elszigeteltségről, mintsem a gonoszságról szól, és szerintem ez egy fontos különbségtétel. Mert ha csak ennyit ismersz – és bele kell gondolni, hogy egy 15 éves ember még nem sokat tud a felnőttlétből, az anyaságból vagy a feleségszerepből –, és az elmúlt 17-18 évben ez volt az egész világképed, akkor ez formál téged.”
Stolly elmondta, hogy Elizabeth nem tekint magára áldozatként, de hozzátette: „Szerintem még túl korai lenne pontosan megállapítani, mi is történt odabent. Bár a szalagcímek szenzációhajhászok lehetnek, van egy valós emberi oldala is a dolognak, ezért arra kérem az embereket, hogy adjanak időt a folyamat lefutásának.”
Fraidy Reiss, az Unchained At Last nevű, gyermekházasságok elleni kampánycsoport igazgatója egyetértett az ügyvéd szavaival, és hozzátette: „Úgy gondolom, ez az eset rávilágít a gyermekházasságokat követő pusztító következményekre.” Úgy véli: „Ha ez nem ébreszti fel újra a törvényhozókat ennek fontosságára, akkor semmi sem fogja.”
A négy vádlott szerda délelőtt jelent meg a Vinton Megyei Közös Jogalapú Bíróság előtt, és 300 000 dolláros (kb. 224 000 font) óvadék ellenében tartják őket fogva. Számos váddal néznek szembe, többek között gyermekveszélyeztetéssel, amelyben mindannyian ártatlannak vallották magukat.
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