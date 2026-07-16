Lakatos Brendon visszavonulót fújt? Váratlan dolgot jelentett be támadása után

A napokban súlyos támadásról számolt be közösségi oldalán Lakatos Brendon. A TikTok-sztár egy videóban állította, hogy heten támadtak rá az utcán, kirabolták, és letépték arany nyakláncát, ami több mint tízmillió forintot ért. A verekedésnek az lett a vége, hogy Brendon agyrázkódással kórházban kötött ki, ahonnan másnap reggel élő bejelentkezésben adott életjelet magáról. Akkor üzenetet is hagyott támadójának, miszerint 2 órát ad, hogy ellopott értékeit visszaszolgáltassák neki. A válaszra nem kellett sokat várni, a támadó szintén élő bejelentkezésben mutatta meg arcát, illetve kitálalt a verekedésbe torkollott éjszakáról. Brendon ezután egy meglepő kijelentéssel jelentkezett újra, miszerint visszavonja azt a vádat, hogy támadója rabolta volna ki.
Brendon szokásához hűen egy élő bejelentkezésben, számolt be arról, hogy nem akar már balhézni.
Kiszakadt a nyakláncom, meg a pénz kiesett a zsebemből. Most én nem azt mondom, hogy ők vették el, nem vádolok meg senkit se hamisan. De hát ők tépték ki a láncomat
– kezdte Brendon, majd arra is kitért, hogy támadója négygyerekes édesapa, és ez erősen befolyásolhatta döntését. Így fogalmazott.
Nem csinálunk ilyet, nem kívánjuk senkinek se a börtönt. Ha ők ilyenek, legyenek szerencsések, de oda ne jöjjenek, ahol én vagyok. Mondta a live-ban, hogy van neki négy gyereke, én a gyerekeitől senkit nem akarok elvitetni, ne sírjanak a gyerekek az apjukért, meg a családjukért. Az Isten engem ezért nem ver meg
– jelentette ki Lakatos Brendon, polgári nevén Lőrinczfalvi Gusztáv, akit erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek hét év és hat hónap szabadságvesztésre.
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