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Lakatos Brendon visszavonulót fújt? Váratlan dolgot jelentett be támadása után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Brendon
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 16. 06:00
fordulatmegdöbbentő vallomás
Hirtelen fordulat! Lakatos Brendon nem várt közleménnyel jelentkezett be. Úgy tűnik visszavonja vádaskodását támadója ellen.
Boróka Noémi
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A napokban súlyos támadásról számolt be közösségi oldalán Lakatos Brendon. A TikTok-sztár egy videóban állította, hogy heten támadtak rá az utcán, kirabolták, és letépték arany nyakláncát, ami több mint tízmillió forintot ért. A verekedésnek az lett a vége, hogy Brendon agyrázkódással kórházban kötött ki, ahonnan másnap reggel élő bejelentkezésben adott életjelet magáról. Akkor üzenetet is hagyott támadójának, miszerint 2 órát ad, hogy ellopott értékeit visszaszolgáltassák neki. A válaszra nem kellett sokat várni, a támadó szintén élő bejelentkezésben mutatta meg arcát, illetve kitálalt a verekedésbe torkollott éjszakáról. Brendon ezután egy meglepő kijelentéssel jelentkezett újra, miszerint visszavonja azt a vádat, hogy támadója rabolta volna ki.

KKevin és Lakatos Brendon a kocsi előtt összekarolva állnak.
Lakatos Brendon KKevin és G.w.M jó barátja, szabadulása óta sokat vannak együtt (Fotó: Instagram)

Lakatos Brendon visszavonná a vádakat a lopás ellen

Brendon szokásához hűen egy élő bejelentkezésben, számolt be arról, hogy nem akar már balhézni

Kiszakadt a nyakláncom, meg a pénz kiesett a zsebemből. Most én nem azt mondom, hogy ők vették el, nem vádolok meg senkit se hamisan. De hát ők tépték ki a láncomat

– kezdte Brendon, majd arra is kitért, hogy támadója négygyerekes édesapa, és ez erősen befolyásolhatta döntését. Így fogalmazott.

Lakatos Brendon agyrázkódással került kórházba az incidens után.
Lakatos Brendon szabadulása: a botrányhős nemrég szabadulhatott a börtönből, azóta tele van a nevével a média (Fotó: Tiktok)

Nem csinálunk ilyet, nem kívánjuk senkinek se a börtönt. Ha ők ilyenek, legyenek szerencsések, de oda ne jöjjenek, ahol én vagyok. Mondta a live-ban, hogy van neki négy gyereke, én a gyerekeitől senkit nem akarok elvitetni, ne sírjanak a gyerekek az apjukért, meg a családjukért. Az Isten engem ezért nem ver meg

 – jelentette ki Lakatos Brendon, polgári nevén Lőrinczfalvi Gusztáv, akit erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek hét év és hat hónap szabadságvesztésre.

@borsonline

Agyrázkódást kapott Lakatos Brendon – A kórházból üzent támadóinak Kórházba került a botrányhős, miután egy súlyos támadás áldozata lett. Lakatos Brendon friss információt adott állapotáról és egy határozott üzenetet hagyott támadóinak. #bors #Brendon #kórház #veszekedés #lopás #lakatosbrendon

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