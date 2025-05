Kris Jenner durván átszabatta arcát: lánya, Kim Kardashian hasonmása akar lenni

A rajongók teljesen ledöbbentek a Kardashian anyuka képeit látva. Kris Jenner ugyanis a felismerhetetlenre plasztikáztatta magát. Kim Kardashian anyja addig nem nyugszik, amíg nem lesz tökéletes hasonmása a lányának.

Kris Jenner elkísérte lányát Párizsba a bírósági tárgyalásra (Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto)

Kris Jenner Kim Kardashian akar lenni

Kris Jenner elkísérte második legidősebb lányát Párizsba, hogy támogassa őt a bíróságon a betöréses rablásos ügyben, ahol Kim Kardashian áldozatként tett tanúvallomást. Az európai útra magukkal vitték a sztárok kedvenc fodrászát, Chris Appletont is. A sztárfodrász pedig minden napra csodálatos hajat varázsolt a Kardashian család hölgytagjainak. Chris Appleton az erről készült képeket Instagram-oldalán osztotta meg, sokkolva ezzel a rajongókat. Kris Jenner arca ugyanis felismerhetetlen lett a rengeteg plasztikától. Chris Appleton annyit írt a képekhez, hogy:

Csak egy kis Kris Jenner méltató poszt. Párizsban minden nap egy kicsit nagyobb lett a haj. Szóval melyik a kedvenc frizurád?"

A képeken a 69 éves Kris Jenner megszólalásig hasonlít lányára, a 44 éves Kim Kardashian-ra.

Kris Jenner plasztikájától mindenkinek leesett az álla

Kris Jenner sosem tagadta, hogy gyakran használ botox-ot annak érdekében, hogy fiatalon tartsa arcát. De új külsejétől mindenki ledöbbent. A 69 éves valóságshow sztár fiatalos külsejével akár 30 évet is letagadhat. Ez az új külső pedig minden bizonnyal több beavatkozás eredménye volt, mintsem pár tűszúrásnyi botox. Dr Lisa Friederich, egy neves plasztikai sebész a MailOnline-nak azt mondta Kris Jenner arcával kapcsolatban, hogy:

Úgy tűnik, Kris Jenner esztétikai kezelések kombinációján esett át, hogy fiatalságát fenntartsa. Könnyen lehet, hogy sebészeti arcfelvarráson vagy mini-lifting beavatkozáson esett át. A feszességet az arca, az állkapcsa és a nyaka körül kihívás lenne pusztán nem invazív módszerekkel elérni, különösen egy 60 év feletti személynél."

Kris Jenner Kim Kardashian hasonmás szeretne lenni (Fotó: Yoann Ouahcene / Bestimage / Northfoto)

Kris Jenner költhetett a legtöbbet plasztikára a Kardashian családból

Egy másik szakember, Dr. Michele Green New York-i kozmetikai bőrgyógyász is nyilatkozott Kris Jenner átalakulásával kapcsolatban. Szerinte Kris Jenner volt a legátláthatóbb a kozmetikai beavatkozásokkal kapcsolatban a Kardashian lányok közül. Tudomása szerint Kris Jenner átesett már botox-on, bőrfeltöltő- és lézeres kezeléseken, valamint mellnagyobbításon, orrműtéten, arcfelvarráson és nyakfelvarráson is.