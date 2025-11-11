Kris Jenner 70. születésnapi buliját rendőrök zavarták meg

Hiába volt pazar és sztárokkal teli Kris Jenner 70. születésnapi bulija, az estét többször is megszakították a rendőri intézkedések. A James Bond-tematikájú luxuspartin a zaj, a forgalmat akadályozó dekoráció és a túlfűtött hangulat miatt több bejelentés is érkezett a hatóságokhoz.
Kris Jenner 70. születésnapi ünnepsége már a vendéglista miatt is figyelemre méltó volt, de az este végül nem a hírességek, hanem a rendőri szirénák miatt került a címlapokra. A TMZ beszámolója szerint a hatóságokat többször is riasztották a helyszínre, miután a környékbeli lakók panaszkodtak a hangos zenére és a forgalmi akadályokra. Az első hívás még az este korai szakaszában érkezett, amikor Bruno Mars fellépése túlságosan hangosnak bizonyult. Akkor a rendőrök a helyszínre érkezve figyelmeztették a szervezőket, hogy halkítsanak a zenén. A második intézkedésre később került sor, amikor a bejárat elé helyezett hatalmas műsövény és dekorációs fal akadályozta a forgalmat. A Beverly Hills-i rendőrség ekkor felszólította a szervezőket, hogy távolítsák el a díszítőelemeket, ugyanis engedély nélkül lettek kihelyezve. A járőrök végül ugyan nem osztottak ki bírságot, és senkit sem vettek őrizetbe, de a luxusbulit kétségtelenül megzavarták a váratlan látogatások.
Kris Jenner 70. születésnapját stílusosan, egy James Bond tematikájú estével ünnepelte Los Angeles-ben. A parti helyszíne nem volt más, mint Jeff Bezos és Lauren Sánchez pazar Beverly Hills-i villája, ahol minden részletet tökéletesre hangoltak. A dekoráció aranyban és fekete árnyalatokban pompázott, a meghívón pedig a '0070' szám szerepelt, ezzel is utalva a legendás kémfilmek világára és Kris életkorára. A vendégek szigorú 'black-tie' dress code szerint érkeztek. A férfiak szmokingban, a hölgyek földig érő estélyiben vonultak a vörös szőnyegen. A szülinapos pedig egy piros Givenchy ruhát viselt, amelyet személyre szabottan terveztek rá. A bulit Mindy Weiss, Hollywood egyik legkeresettebb eseményszervezője bonyolította, aki korábban a Kardashian család több nagy eseményéért is felelt. A James Bond tematikájú esten minden részlet a kémfilmek világát idézte. A bejáratnál Aston Martinok sorakoztak, a koktélokat '007 Martini Bar' felirat alatt szolgálták fel, a háttérben pedig klasszikus James Bond filmzenék szóltak.
Kris Jenner születésnapi buliján a fényűzés mellett a vendéglista is minden eddiginél impozánsabb volt. Ott volt Oprah Winfrey, Mariah Carey, Adele, Snoop Dogg, Mark Zuckerberg és felesége, Priscilla Chan, valamint Beyoncé és édesanyja, Tina Knowles. A hollywoodi sztárok mellett még Harry herceg és Meghan Markle is tiszteletét tette. És természetesen a Kardashian–Jenner klán tagjai, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner és Kendall Jenner, valamint nem utolsó sorban Kris Jenner plasztikai sebésze, Dr. Steven Levine is részt vett az ünneplésben. Hiszen neki köszönhető, hogy Kris jelenleg ugyanannyi idősnek néz ki, mint második lánya, Kim...
