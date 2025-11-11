Kris Jenner 70. születésnapi buliját rendőrök zavarták meg

Hiába volt pazar és sztárokkal teli Kris Jenner 70. születésnapi bulija, az estét többször is megszakították a rendőri intézkedések. A James Bond-tematikájú luxuspartin a zaj, a forgalmat akadályozó dekoráció és a túlfűtött hangulat miatt több bejelentés is érkezett a hatóságokhoz.

Kris Jenner James Bond tematikájú születésnapi partiján kizárólag A-listás sztárok voltak jelen (Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto)

Kris Jenner 70. születésnapi bulijára rendőrök érkeztek

Kris Jenner 70. születésnapi ünnepsége már a vendéglista miatt is figyelemre méltó volt, de az este végül nem a hírességek, hanem a rendőri szirénák miatt került a címlapokra. A TMZ beszámolója szerint a hatóságokat többször is riasztották a helyszínre, miután a környékbeli lakók panaszkodtak a hangos zenére és a forgalmi akadályokra. Az első hívás még az este korai szakaszában érkezett, amikor Bruno Mars fellépése túlságosan hangosnak bizonyult. Akkor a rendőrök a helyszínre érkezve figyelmeztették a szervezőket, hogy halkítsanak a zenén. A második intézkedésre később került sor, amikor a bejárat elé helyezett hatalmas műsövény és dekorációs fal akadályozta a forgalmat. A Beverly Hills-i rendőrség ekkor felszólította a szervezőket, hogy távolítsák el a díszítőelemeket, ugyanis engedély nélkül lettek kihelyezve. A járőrök végül ugyan nem osztottak ki bírságot, és senkit sem vettek őrizetbe, de a luxusbulit kétségtelenül megzavarták a váratlan látogatások.

Jeff Bezos és Lauren Sánchez Beverly Hills-i villájában tartották Kris Jenner 70. születésnapi buliját (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Kris Jenner James Bond partija

Kris Jenner 70. születésnapját stílusosan, egy James Bond tematikájú estével ünnepelte Los Angeles-ben. A parti helyszíne nem volt más, mint Jeff Bezos és Lauren Sánchez pazar Beverly Hills-i villája, ahol minden részletet tökéletesre hangoltak. A dekoráció aranyban és fekete árnyalatokban pompázott, a meghívón pedig a '0070' szám szerepelt, ezzel is utalva a legendás kémfilmek világára és Kris életkorára. A vendégek szigorú 'black-tie' dress code szerint érkeztek. A férfiak szmokingban, a hölgyek földig érő estélyiben vonultak a vörös szőnyegen. A szülinapos pedig egy piros Givenchy ruhát viselt, amelyet személyre szabottan terveztek rá. A bulit Mindy Weiss, Hollywood egyik legkeresettebb eseményszervezője bonyolította, aki korábban a Kardashian család több nagy eseményéért is felelt. A James Bond tematikájú esten minden részlet a kémfilmek világát idézte. A bejáratnál Aston Martinok sorakoztak, a koktélokat '007 Martini Bar' felirat alatt szolgálták fel, a háttérben pedig klasszikus James Bond filmzenék szóltak.