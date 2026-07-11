„Beszéltem a királyi udvar munkatársaival – kegyetlen háromszavas becenevet aggattak Harry hercegre”

Harry herceg ismét az Egyesült Királyságba látogatott, és a hazatérése ezúttal is eseménydúsra sikerült.

Harry herceg

Fotó: PA / Northfoto

A királyi udvar dolgozói egy kegyetlen háromszavas becenéven emlegették Harry herceget

III. Károly király kisebbik fia Kaliforniából érkezett, hogy népszerűsítse a következő Invictus Gamest, amelyet 2027 júliusában rendeznek meg Birminghamben.

Látogatását azonban beárnyékolta a királyi szállás körül kialakult vita, vagyis az a kérdés, hogy Harry hol tölti az Egyesült Királyságban töltött napokat.

Harry szóvivői szerint a herceg felajánlást kapott egy szobára a Buckingham-palotában, ám a válaszadást el kellett halasztania, mert még a magánbiztonsági intézkedéseket próbálta megszervezni, miután már nem jogosult rendőrségi védelemre. Sussex hercege azt állítja, hogy a palota ezt követően, az utolsó pillanatban visszavonta az ajánlatot.

Királyi források szerint a Buckingham-palota egy ideig valóban fenntartotta a szállásajánlatot, és egyértelmű határidőt is szabott a válaszadásra, hogy a személyzetnek elegendő ideje legyen az előkészületekre. Állításuk szerint Harry csapata elmulasztotta ezt a határidőt, hivatalosan visszautasította az ajánlatot, majd később, már túl későn próbálta megváltoztatni a döntését.