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„Beszéltem a királyi udvar munkatársaival – kegyetlen háromszavas becenevet aggattak Harry hercegre”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 11. 19:00
Károly királybecenévbrit királyi családAndrás herceg
Harry herceg visszatért az Egyesült Királyságba az Invictus Games egyéves visszaszámlálásának alkalmából, ám útját ismét beárnyékolták a királyi családdal kapcsolatos viták. Egy újságíró közben felidézte azt a nem túl hízelgő becenevet is, amelyet korábban ragasztottak rá.
N.T.
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Harry herceg ismét az Egyesült Királyságba látogatott, és a hazatérése ezúttal is eseménydúsra sikerült.

Harry herceg
Harry herceg 
Fotó: PA /  Northfoto

A királyi udvar dolgozói egy kegyetlen háromszavas becenéven emlegették Harry herceget

III. Károly király kisebbik fia Kaliforniából érkezett, hogy népszerűsítse a következő Invictus Gamest, amelyet 2027 júliusában rendeznek meg Birminghamben.

Látogatását azonban beárnyékolta a királyi szállás körül kialakult vita, vagyis az a kérdés, hogy Harry hol tölti az Egyesült Királyságban töltött napokat.

Harry szóvivői szerint a herceg felajánlást kapott egy szobára a Buckingham-palotában, ám a válaszadást el kellett halasztania, mert még a magánbiztonsági intézkedéseket próbálta megszervezni, miután már nem jogosult rendőrségi védelemre. Sussex hercege azt állítja, hogy a palota ezt követően, az utolsó pillanatban visszavonta az ajánlatot.

Királyi források szerint a Buckingham-palota egy ideig valóban fenntartotta a szállásajánlatot, és egyértelmű határidőt is szabott a válaszadásra, hogy a személyzetnek elegendő ideje legyen az előkészületekre. Állításuk szerint Harry csapata elmulasztotta ezt a határidőt, hivatalosan visszautasította az ajánlatot, majd később, már túl későn próbálta megváltoztatni a döntését.

Továbbra is vita övezi Harry biztonsági védelmét is. A herceg korábban azt mondta, emiatt ezúttal felesége, Meghan Markle, valamint két gyermekük, Lilibet és Archie nélkül utazott az Egyesült Királyságba. Emellett nemrég sikertelenül zárult a Mail kiadójával szemben indított bírósági ügye is.

Mindezek közepette ismét előkerült egy csípős becenév, amelyet korábban Harry hercegre és nagybátyjára, András hercegre (Andrew Mountbatten-Windsor) is használtak.

Kate Mansey, a The Times királyi tudósítója egy podcastban így fogalmazott:

A becenevük Dukes of Hazard (nagyjából: a bajkeverő hercegek – a szerk.) volt. Andrásra és Harryre is ezt használták, mert úgy tartották, hogy ahol ők megjelennek, ott mindig káosz és bonyodalom követi őket. Az udvari tisztviselők szerint ők ketten jelentették a két legnagyobb problémát a király számára uralkodása alatt. Valósággal megszólalnak a vészcsengők, amikor felmerül a nevük. Minden alkalommal erre a káoszra számítunk, amikor Harry az Egyesült Királyságba látogat? Igen, szerintem igen. Azok alapján, amit a palotában dolgozó forrásaim mondanak, ez már egy visszatérő minta.

Harry herceg csütörtökön, július 9-én érkezett Birminghambe, ahol hivatalosan is megkezdődik a 2027-es Invictus Games egyéves visszaszámlálása – írja a Mirror.

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