„Beszéltem a királyi udvar munkatársaival – kegyetlen háromszavas becenevet aggattak Harry hercegre”

Harry herceg ismét az Egyesült Királyságba látogatott, és a hazatérése ezúttal is eseménydúsra sikerült.
III. Károly király kisebbik fia Kaliforniából érkezett, hogy népszerűsítse a következő Invictus Gamest, amelyet 2027 júliusában rendeznek meg Birminghamben.
Látogatását azonban beárnyékolta a királyi szállás körül kialakult vita, vagyis az a kérdés, hogy Harry hol tölti az Egyesült Királyságban töltött napokat.
Harry szóvivői szerint a herceg felajánlást kapott egy szobára a Buckingham-palotában, ám a válaszadást el kellett halasztania, mert még a magánbiztonsági intézkedéseket próbálta megszervezni, miután már nem jogosult rendőrségi védelemre. Sussex hercege azt állítja, hogy a palota ezt követően, az utolsó pillanatban visszavonta az ajánlatot.
Királyi források szerint a Buckingham-palota egy ideig valóban fenntartotta a szállásajánlatot, és egyértelmű határidőt is szabott a válaszadásra, hogy a személyzetnek elegendő ideje legyen az előkészületekre. Állításuk szerint Harry csapata elmulasztotta ezt a határidőt, hivatalosan visszautasította az ajánlatot, majd később, már túl későn próbálta megváltoztatni a döntését.
Továbbra is vita övezi Harry biztonsági védelmét is. A herceg korábban azt mondta, emiatt ezúttal felesége, Meghan Markle, valamint két gyermekük, Lilibet és Archie nélkül utazott az Egyesült Királyságba. Emellett nemrég sikertelenül zárult a Mail kiadójával szemben indított bírósági ügye is.
Mindezek közepette ismét előkerült egy csípős becenév, amelyet korábban Harry hercegre és nagybátyjára, András hercegre (Andrew Mountbatten-Windsor) is használtak.
Kate Mansey, a The Times királyi tudósítója egy podcastban így fogalmazott:
A becenevük Dukes of Hazard (nagyjából: a bajkeverő hercegek – a szerk.) volt. Andrásra és Harryre is ezt használták, mert úgy tartották, hogy ahol ők megjelennek, ott mindig káosz és bonyodalom követi őket. Az udvari tisztviselők szerint ők ketten jelentették a két legnagyobb problémát a király számára uralkodása alatt. Valósággal megszólalnak a vészcsengők, amikor felmerül a nevük. Minden alkalommal erre a káoszra számítunk, amikor Harry az Egyesült Királyságba látogat? Igen, szerintem igen. Azok alapján, amit a palotában dolgozó forrásaim mondanak, ez már egy visszatérő minta.
Harry herceg csütörtökön, július 9-én érkezett Birminghambe, ahol hivatalosan is megkezdődik a 2027-es Invictus Games egyéves visszaszámlálása – írja a Mirror.
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