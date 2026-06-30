Ezzel mindennek vége: Károly király olyat tett, amit kétszáz éve egyetlen brit uralkodó sem mert meglépni

Valósággal forrnak az indulatok, miután kiderült, hogy III. Károly király és Kamilla királyné a jövőre befejeződő, 369 millió fontos (valamivel több mint 151 milliárd forint) felújítás után sem költöznek be a Buckingham-palotába.

III. Károly király és Kamilla királyné nem költözik be a Buckingham-palotába

Fotó: PA / Northfoto

Károly király nem költözik be a Buckingham-palotába

A palota, amely 1837 óta a brit uralkodó hivatalos londoni rezidenciája, továbbra is a monarchia adminisztratív központja marad, azonban a király úgy döntött, hogy hivatalos otthonaként továbbra is a közeli Clarence House szolgál majd.

A döntést azért hozták meg, hogy a nagyközönség számára szélesebb körű hozzáférést biztosítsanak az ikonikus épülethez – közölték a tisztviselők.

A Buckingham-palota tízéves felújítása – amelyet a királyi család hivatalos feladatainak finanszírozására szolgáló Sovereign Grant ideiglenes emeléséből fedeznek – várhatóan márciusban fejeződik be. 1837-ben Viktória királynő volt az első uralkodó, aki a Buckingham-palotát a királyi udvar hivatalos székhelyévé tette.

A felújítás során kicserélik az elöregedett kábeleket, az ólomvízvezetékeket, az elektromos hálózatot és a kazánokat, amelyek közül sokat több mint 60 éve nem cseréltek le. A munkálatokat a tűz- és vízkárok kockázata miatti aggodalmak tették szükségessé.

A Buckingham-palota 1837 óta a brit uralkodó hivatalos londoni rezidenciája Fotó: Anadolu via AFP

A király és a királyné 2005-ös házasságkötésük óta a St James-palota mellett álló Clarence House-ban élnek együtt, amely korábban az Anyakirályné otthona volt. Mivel mindketten a hetvenes éveik végén járnak, úgy tudni, egyikük sem szeretné vállalni a költözéssel járó felfordulást, beleértve saját maguk és személyzetük átköltöztetését a Buckingham-palotába.

Emellett biztonsági szempontok is szerepet játszanak: ha a király a Buckingham-palotában tartózkodna, az korlátozná a látogatók számát, valamint azoknak a területeknek a körét is, amelyeket a nagyközönség megtekinthetne.

Az ikonikus épület így várhatóan hosszabb időn át is nyitva tarthat majd a látogatók előtt, ami nagyobb bevételt is eredményezhet. Jelenleg minden nyáron megnyitja a reprezentatív állami termeit a nagyközönség számára, valamint az év további részében is fogad látogatókat meghatározott időpontokban.