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Ezzel mindennek vége: Károly király olyat tett, amit kétszáz éve egyetlen brit uralkodó sem mert meglépni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Károly király
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 30. 09:00
III. Károly királyKamilla királynébuckhingam-palotaköltözésfelújítás
A brit uralkodó két évszázados hagyományt szakít meg a döntésével. Az egész világ Károly király meglepő döntésétől beszél.
N.T.
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Valósággal forrnak az indulatok, miután kiderült, hogy III. Károly király és Kamilla királyné a jövőre befejeződő, 369 millió fontos (valamivel több mint 151 milliárd forint) felújítás után sem költöznek be a Buckingham-palotába.

Károly király nem költözik be a Buckingham-palotába
III. Károly király és Kamilla királyné nem költözik be a Buckingham-palotába
Fotó: PA /  Northfoto

Károly király nem költözik be a Buckingham-palotába 

A palota, amely 1837 óta a brit uralkodó hivatalos londoni rezidenciája, továbbra is a monarchia adminisztratív központja marad, azonban a király úgy döntött, hogy hivatalos otthonaként továbbra is a közeli Clarence House szolgál majd.

A döntést azért hozták meg, hogy a nagyközönség számára szélesebb körű hozzáférést biztosítsanak az ikonikus épülethez – közölték a tisztviselők.

A Buckingham-palota tízéves felújítása – amelyet a királyi család hivatalos feladatainak finanszírozására szolgáló Sovereign Grant ideiglenes emeléséből fedeznek – várhatóan márciusban fejeződik be. 1837-ben Viktória királynő volt az első uralkodó, aki a Buckingham-palotát a királyi udvar hivatalos székhelyévé tette.

A felújítás során kicserélik az elöregedett kábeleket, az ólomvízvezetékeket, az elektromos hálózatot és a kazánokat, amelyek közül sokat több mint 60 éve nem cseréltek le. A munkálatokat a tűz- és vízkárok kockázata miatti aggodalmak tették szükségessé.

Trooping the Colour ceremony in London
A Buckingham-palota 1837 óta a brit uralkodó hivatalos londoni rezidenciája Fotó: Anadolu via AFP

A király és a királyné 2005-ös házasságkötésük óta a St James-palota mellett álló Clarence House-ban élnek együtt, amely korábban az Anyakirályné otthona volt. Mivel mindketten a hetvenes éveik végén járnak, úgy tudni, egyikük sem szeretné vállalni a költözéssel járó felfordulást, beleértve saját maguk és személyzetük átköltöztetését a Buckingham-palotába.

Emellett biztonsági szempontok is szerepet játszanak: ha a király a Buckingham-palotában tartózkodna, az korlátozná a látogatók számát, valamint azoknak a területeknek a körét is, amelyeket a nagyközönség megtekinthetne.

Az ikonikus épület így várhatóan hosszabb időn át is nyitva tarthat majd a látogatók előtt, ami nagyobb bevételt is eredményezhet. Jelenleg minden nyáron megnyitja a reprezentatív állami termeit a nagyközönség számára, valamint az év további részében is fogad látogatókat meghatározott időpontokban.

A király továbbra is a Buckingham-palotában tart majd számos hivatalos eseményt, köztük állami banketteket, kerti ünnepségeket, fogadásokat, valamint itt fogadja a miniszterelnököt és az újonnan kinevezett nagyköveteket is.

Őfelsége továbbra is nagy szeretettel viseltetik a Buckingham-palota iránt, és mélyen tiszteli annak szerepét a királyi és a közéletben. Minden más tekintetben a palota továbbra is a királyi élet pezsgő központja lesz

– idézi a BBC a palota szóvivőjét. 

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