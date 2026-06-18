Jennifer Lopez megrázó részleteket árult el élete egyik legijesztőbb egészségügyi kríziséről. Az énekes-színésznő elmondása szerint karrierje kezdetén annyira túlterhelte magát, hogy egy nap elveszítette a látását, nem tudott megmozdulni, és kórházba kellett szállítani.

Jennifer Lopez ijesztő kórházi élményéről vallott

(Fotó: KGC-11/Northfoto)

Az 56 éves énekesnő súlyos egészségügyi kríziséről vallott

Jennifer Lopez karrierje kezdetén annyira túlhajszolta magát, hogy egy időre hirtelen elveszítette a látását

karrierje kezdetén annyira túlhajszolta magát, hogy egy időre hirtelen elveszítette a látását Bár végül rendbe jött, a történtek mély nyomot hagytak benne.

Jennifer Lopez súlyos egészségügyi krízisen ment keresztül: hirtelen elveszítette a látását

Jennifer Lopez a SmartLess című podcast műsorban felidézte az egyik legijesztőbb kórházi élményét. Az 56 éves énekes-színésznő karrierje kezdetén annyira túlhajszolta magát, hogy egyszer 98 napot végigdolgozott anélkül, hogy egyetlen szabadnapot kivett volna. És bár akkor teljesen természetesnek tűnt számára ez az életmód, a folyamatos terhelésnek meg lett a következménye. Jennifer Lopez egyik pillanatról a másikra hirtelen elveszítette a látását és szinte megbénult.

Visszamentem a lakókocsiba, leültem, és hirtelen egyszerűen nem láttam semmit. Olyan volt, mintha nem látnék tisztán, mintha valami eltakarta volna a szememet, és nem tudtam mozdulni.

Jennifer Lopez karrierje kezdetén annyira túlhajszolta magát, hogy kórházba került

(Fotó: Kathy Hutchins/Northfoto)

Jennifer Lopez kórházba került

Jennifer Lopez beszámolója szerint a problémák fokozatosan jelentkeztek. Először csak szokatlan idegességet érzett, majd egyre gyakrabban tapasztalt szapora szívverést. És bár érezte, hogy valami nincs rendben, továbbra is folytatta a munkát. Úgy gondolta, hogy egyszerűen csak fáradt, és némi pihenés majd megoldja a problémát. Az állapota azonban gyorsan romlott. Egy forgatási napon már olyan rosszul érezte magát, hogy a kollégái is észrevették rajta a változást. Miután azonban visszament a lakókocsijába pihenni, váratlanul homályossá vált a látása. Úgy érezte, mintha valami eltakarná a szemét, és egyre nehezebben érzékelte a környezetét. Nem sokkal később azt is észrevette, hogy nem tud megfelelően mozogni. Később úgy fogalmazott, hogy szinte megbénultnak érezte magát. Pánikba esett, és segítséget kért asszisztensétől, aki azonnal kórházba szállította az énekesnőt.