Jennifer Lopez éveken keresztül pánikrohamokkal küzdött

Jennifer Lopez ma a világ egyik legismertebb előadója, de a hírnévhez vezető út korántsem volt olyan csillogó, mint amilyennek kívülről tűnt. J.Lo elárulta, hogy a hirtelen jött ismertség pánikrohamokat váltott ki nála, és hosszú időbe telt, mire megtanult együtt élni azzal, hogy többé nem élhet névtelen, hétköznapi életet.
Jennifer Lopez már a kilencvenes évek közepén is dolgozott a szórakoztatóiparban, ám az igazi áttörést az 1997-ben bemutatott Selena című életrajzi film hozta meg számára. A film sikere egyik napról a másikra országosan ismert sztárrá tette. A hirtelen jött népszerűség azonban olyan kihívásokkal járt, amelyekre nem volt felkészülve és ettől teljesen összeomlott. Ezt követően Jennifer Lopezt pánikrohamok kezdték gyötörni, amelyeket hosszú éveken keresztül nem tudott kezelni.
A Munkahelyi románc sztárja legutóbbi interjúban felidézett egy emlékezetes esetet, amikor egy bolt felé sétált, és idegenek kiabálni kezdték a nevét. Először megijedt, mert nem értette, mi történik körülötte. Később rájött, hogy az emberek egyszerűen csak felismerték a filmből, és rajongóként szerettek volna találkozni vele. Jennifer Lopez-ben ekkor tudatosult először, hogy az élete végérvényesen megváltozott. Többé nem sétálhatott végig észrevétlenül az utcán, és elveszítette azt a szabadságot, amelyet addig természetesnek vett. Ez a felismerés olyan erős szorongást váltott ki belőle, hogy pánikrohamok jelentkeztek nála. A színésznő bevallotta, hogy a legnehezebb nem is maga a figyelem volt, hanem annak tudata, hogy nincs visszaút. Úgy érezte, egy olyan világba lépett be, amelyből már nem tud kilépni, és ez komoly lelki terhet rótt rá:
Emlékszem, hogy hazamentem a lakásomba, és rájöttem, hogy megváltozott az életem. Már nem voltam névtelen, és pánikrohamok gyötörtek. Ez a gondolat, és az, hogy ezt nem tudtam visszafordítani, rettenetesen megrémített.
Végül színészek és más filmes szakemberek segítségével sikerült túljutnia a lelki nehézségein. Rájött, hogy nincs egyedül az érzéseivel, és sok híres kollégája már átment hasonló időszakon. Ezek a tapasztalatok pedig segítettek neki abban, hogy fokozatosan megértse és kezelje a szorongását. Jennifer Lopez a gondolkodásmódját is átalakította. Ahelyett, hogy kizárólag a hírnév negatív oldalára koncentrált volna, elkezdett arra összpontosítani, hogy valóra váltotta gyermekkori álmait. Ez a hozzáállás pedig jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy végül leküzdje a szorongásait.
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