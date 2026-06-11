Jennifer Lopez ma a világ egyik legismertebb előadója, de a hírnévhez vezető út korántsem volt olyan csillogó, mint amilyennek kívülről tűnt. J.Lo elárulta, hogy a hirtelen jött ismertség pánikrohamokat váltott ki nála, és hosszú időbe telt, mire megtanult együtt élni azzal, hogy többé nem élhet névtelen, hétköznapi életet.

Jennifer Lopez pánikrohamokkal küzdött karrierje kezdetén (Fotó: KGC-11 / Northfoto)

Az 56 éves énekesnő őszintén megnyílt arról, hogy karrierje kezdetén milyen nehezen dolgozta fel a hírnévvel járó hirtelen jött figyelmet.

Az első sokk az 1997-ben bemutatott Selena című film után kezdődött.

című film után kezdődött. Ezek után Jennifer Lopez pánikrohamokkal küszködött éveken keresztül.

Jennifer Lopez éveken keresztül pánikrohamokkal küzdött

Jennifer Lopez már a kilencvenes évek közepén is dolgozott a szórakoztatóiparban, ám az igazi áttörést az 1997-ben bemutatott Selena című életrajzi film hozta meg számára. A film sikere egyik napról a másikra országosan ismert sztárrá tette. A hirtelen jött népszerűség azonban olyan kihívásokkal járt, amelyekre nem volt felkészülve és ettől teljesen összeomlott. Ezt követően Jennifer Lopezt pánikrohamok kezdték gyötörni, amelyeket hosszú éveken keresztül nem tudott kezelni.

Jennifer Lopez számára az átütő sikert a Selena című filmben nyújtott alakítása hozta meg (Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto)

Jennifer Lopez tisztán emlékszik arra, mikor volt az első pánikrohama

A Munkahelyi románc sztárja legutóbbi interjúban felidézett egy emlékezetes esetet, amikor egy bolt felé sétált, és idegenek kiabálni kezdték a nevét. Először megijedt, mert nem értette, mi történik körülötte. Később rájött, hogy az emberek egyszerűen csak felismerték a filmből, és rajongóként szerettek volna találkozni vele. Jennifer Lopez-ben ekkor tudatosult először, hogy az élete végérvényesen megváltozott. Többé nem sétálhatott végig észrevétlenül az utcán, és elveszítette azt a szabadságot, amelyet addig természetesnek vett. Ez a felismerés olyan erős szorongást váltott ki belőle, hogy pánikrohamok jelentkeztek nála. A színésznő bevallotta, hogy a legnehezebb nem is maga a figyelem volt, hanem annak tudata, hogy nincs visszaút. Úgy érezte, egy olyan világba lépett be, amelyből már nem tud kilépni, és ez komoly lelki terhet rótt rá: