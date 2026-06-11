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Jennifer Lopez éveken keresztül pánikrohamokkal küzdött

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors pánikroham
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 18:50
hírnévJennifer Lopezszorongás
Az 56 éves énekesnő megnyílt arról, milyen lelki megpróbáltatásokon ment keresztül karrierje kezdetén. Jennifer Lopez éveken keresztül pánikrohamokkal küzdött.
Fekete Ágnes
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Jennifer Lopez ma a világ egyik legismertebb előadója, de a hírnévhez vezető út korántsem volt olyan csillogó, mint amilyennek kívülről tűnt.  J.Lo elárulta, hogy a hirtelen jött ismertség pánikrohamokat váltott ki nála, és hosszú időbe telt, mire megtanult együtt élni azzal, hogy többé nem élhet névtelen, hétköznapi életet.

Jennifer Lopez pánikrohamokkal küzdött karrierje kezdetén
Jennifer Lopez pánikrohamokkal küzdött karrierje kezdetén (Fotó: KGC-11 / Northfoto)
  • Az 56 éves énekesnő őszintén megnyílt arról, hogy karrierje kezdetén milyen nehezen dolgozta fel a hírnévvel járó hirtelen jött figyelmet.
  • Az első sokk az 1997-ben bemutatott Selena című film után kezdődött.
  • Ezek után Jennifer Lopez pánikrohamokkal küszködött éveken keresztül.

Jennifer Lopez éveken keresztül pánikrohamokkal küzdött

Jennifer Lopez már a kilencvenes évek közepén is dolgozott a szórakoztatóiparban, ám az igazi áttörést az 1997-ben bemutatott Selena című életrajzi film hozta meg számára. A film sikere egyik napról a másikra országosan ismert sztárrá tette. A hirtelen jött népszerűség azonban olyan kihívásokkal járt, amelyekre nem volt felkészülve és ettől teljesen összeomlott. Ezt követően Jennifer Lopezt pánikrohamok kezdték gyötörni, amelyeket hosszú éveken keresztül nem tudott kezelni. 

Jennifer Lopez számára az átütő sikert a Selena című filmben nyújtott alakítása hozta meg
Jennifer Lopez számára az átütő sikert a Selena című filmben nyújtott alakítása hozta meg (Fotó: Entertainment Pictures /  Northfoto)

Jennifer Lopez tisztán emlékszik arra, mikor volt az első pánikrohama

A Munkahelyi románc sztárja legutóbbi interjúban felidézett egy emlékezetes esetet, amikor egy bolt felé sétált, és idegenek kiabálni kezdték a nevét. Először megijedt, mert nem értette, mi történik körülötte. Később rájött, hogy az emberek egyszerűen csak felismerték a filmből, és rajongóként szerettek volna találkozni vele. Jennifer Lopez-ben ekkor tudatosult először, hogy az élete végérvényesen megváltozott. Többé nem sétálhatott végig észrevétlenül az utcán, és elveszítette azt a szabadságot, amelyet addig természetesnek vett. Ez a felismerés olyan erős szorongást váltott ki belőle, hogy pánikrohamok jelentkeztek nála. A színésznő bevallotta, hogy a legnehezebb nem is maga a figyelem volt, hanem annak tudata, hogy nincs visszaút. Úgy érezte, egy olyan világba lépett be, amelyből már nem tud kilépni, és ez komoly lelki terhet rótt rá:

Emlékszem, hogy hazamentem a lakásomba, és rájöttem, hogy megváltozott az életem. Már nem voltam névtelen, és pánikrohamok gyötörtek. Ez a gondolat, és az, hogy ezt nem tudtam visszafordítani, rettenetesen megrémített.

Az Office Romance sztárjának a filmes kollégái segítettek megtanulni, hogyan kezelje a szorongását
A Munkahelyi románc sztárjának a filmes kollégái segítettek megtanulni, hogyan kezelje a szorongását Fotó: cristina massei /  Northfoto

A kollégái tanították meg kezelni a szorongásait

Végül színészek és más filmes szakemberek segítségével sikerült túljutnia a lelki nehézségein. Rájött, hogy nincs egyedül az érzéseivel, és sok híres kollégája már átment hasonló időszakon. Ezek a tapasztalatok pedig segítettek neki abban, hogy fokozatosan megértse és kezelje a szorongását. Jennifer Lopez a gondolkodásmódját is átalakította. Ahelyett, hogy kizárólag a hírnév negatív oldalára koncentrált volna, elkezdett arra összpontosítani, hogy valóra váltotta gyermekkori álmait. Ez a hozzáállás pedig jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy végül leküzdje a szorongásait.

 

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