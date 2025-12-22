Békülés a láthatáron? Jennifer Lopezt újra együtt látták Ben Affleck-kel

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata az elmúlt években igazi hullámvasút volt, most mégis úgy tűnik, hogy a válásuk után is képesek megőrizni a baráti viszonyt. A világsztár párost nemrég Los Angelesben kapták lencsevégre, amint ünnepi vásárlásra indultak Ben Affleck fiával, Samuel Affleck-kel együtt.

Jennifer Lopez Ben Affleck-kel és fiával töltött egy délutánt (Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos/Northfoto)

Jennifer Lopez újra együtt Ben Affleck-kel

Kevesebb, mint másfél évvel a szakításuk után Jennifer Lopez Ben Affleck-kel vásárolgatott. A minap lencsevégre kapták a két világsztárt a Brentwood Country Mart területén, ahol a karácsonyi időszakra készülődve több üzletbe is betértek. Az 56 éves énekesnő és az 53 éves színész láthatóan jó hangulatban voltak, miközben Ben Affleck fia, Samuel is velük tartott. A paparazzók által készített képeken jól látszik, hogy a trió felszabadultan sétálgatott az üzletek között, majd közösen ebédeltek egy közeli étteremben.

Ben Affleck és Jennifer Lopez számára is fontos, hogy jó viszonyban maradjanak a válás után, különösen a gyermekeik érdekében (Fotó: picture alliance/dpa/Northfoto)

Iskolai találkozás

Ez a közös vásárlás pedig mindössze egy héttel azután történt, hogy az 53 éves színész mindkét exfeleségével együtt vett részt a gyerekeik iskolai ünnepségén. Beszámolók alapján a rendezvényen Ben Affleck, Jennifer Garner és Jennifer Lopez is részt vett. Az énekesnő az iskolai előadásra menedzserével, Benny Medinával és édesanyjával, Guadalupe Rodríguezzel érkezett, míg Ben Affleck Jennifer Garnerrel együtt vett részt az ünnepségen. A képek alapján nyilvános interakció nem történt a két sztár között, egyedül a színész fia, Samuel váltott pár mondatot mostohaanyjával, Jennifer Lopezzel. Az előadás után végül mindenki a kísérőivel távozott.

Jennifer Lopez és Ben Affleck 2002-ben ismerkedtek meg, majd másfél év után szakítottak egymással (Fotó: NORTHFOTO/Northfoto)

Jennifer Lopez Ben Affleck-kel való kapcsolata

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata régóta foglalkoztatja a rajongókat. A „Bennifer” páros 2003-as szakítása után 2021-ben talált újra egymásra, majd 2022-ben házasságot kötöttek, ám kapcsolatuk végül nem bizonyult tartósnak. Az énekesnő 2024 augusztusában hivatalosan is beadta a válási kérelmet, amelyet később jogerősen is kimondtak. A válás ellenére mindketten hangsúlyozták, hogy igyekeznek éretten és tisztelettel kezelni a kapcsolat lezárását, különösen a gyermekek érdekében. A mostani közös megjelenés is ezt támasztja alá.