"Kib*szottul ki kell találnod magad" – Jennifer Lopez végre megszólalt Ben Aflleck-től való válása után!

Jennifer Lopez őszintén beszélt arról az időszakról, amelyet Ben Affleck-kel való válása után élt át. Az énekesnő elárulta, hogy a szakítás után tudatosan arra ösztönözte magát, hogy ne egy új kapcsolatban keresse a boldogságot, hanem saját magára koncentráljon.

Jennifer Lopez őszintén megnyílt a Ben Affleck-kel való válása utáni időszakról

Fotó: PA / Northfoto

Jennifer Lopez Ben Affleck -kel való válása utáni időszakról vallott

-kel való válása utáni időszakról vallott A sztárok 2022-2025 között voltak házasok

Bár a szakítás után is jóban maradtak, az énekesnőnek időre volt szüksége ahhoz, hogy újra visszataláljon önmagához.

Jennifer Lopez válása utáni időszakról vallott

Az 56 éves énekesnő Will Arnett, Jason Bateman és Sean Hayes SmartLess című podcast műsorának legújabb epizódjában kendőzetlen őszinteséggel vallott a szakítás utáni rendkívül megterhelő időszakról. Jennifer Lopez Ben Affleck-kel való válását követő hónapokban sok időt töltött önvizsgálattal. Igyekezett megérteni saját döntéseit, félelmeit és azokat a mintákat, amelyek korábbi kapcsolatait is befolyásolták. Ez a folyamat nem volt könnyű, de úgy érzi, megérte végigjárni. Az énekesnő kihangsúlyozta, hogy időnként mindenkinek szüksége van arra, hogy egyedül legyen, és szembenézzen önmagával:

És az utolsó válásom után lemondtam a turnémat, csak ültem ott, és azt mondtam magamnak: Kib*szottul ki kell találnod magad.

Szerinte sokan azért félnek az egyedülléttől, mert ilyenkor nincs lehetőség elterelni a figyelmet a problémákról. Ugyanakkor éppen ezek a pillanatok vezethetnek a legfontosabb felismerésekhez.

Jennifer Lopez és Ben Affleck a válásuk után is jóban maradtak

Fotó: Faye Sadou/MediaPunch / Northfoto

Jennifer Lopez családjára támaszkodott a nehéz időszakban

Jennifer Lopez gyermekeire, családjára és közeli barátaira támaszkodott ebben az időszakban. Állítása szerint az ő támogatásuk sokat segített abban, hogy ne veszítse el az önbizalmát, és pozitívan tekintsen a jövőre. És bár a válás utáni időszak roppant megterhelő volt számára az énekesnő úgy véli, ma már sokkal tudatosabban figyel a mentális egészségére: