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"Kib*szottul ki kell találnod magad" – Jennifer Lopez végre megszólalt Ben Aflleck-től való válása után!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Jennifer Lopez
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 21:15
Ben Affleckszerelemsztárpárszakításválás
A Get on the floor énekesnője őszintén megnyílt a szakítás utáni nehéz időszakról. Jennifer Lopez Ben Affleck-kel való válása óta már nem ugyanaz az ember.
Fekete Ágnes
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Jennifer Lopez őszintén beszélt arról az időszakról, amelyet Ben Affleck-kel való válása után élt át. Az énekesnő elárulta, hogy a szakítás után tudatosan arra ösztönözte magát, hogy ne egy új kapcsolatban keresse a boldogságot, hanem saját magára koncentráljon.

Jennifer Lopez őszintén megnyílt a Ben Affleck-kel való válása utáni időszakról
Jennifer Lopez őszintén megnyílt a Ben Affleck-kel való válása utáni időszakról
Fotó: PA /  Northfoto
  • Jennifer Lopez Ben Affleck-kel való válása utáni időszakról vallott
  • A sztárok 2022-2025 között voltak házasok
  • Bár a szakítás után is jóban maradtak, az énekesnőnek időre volt szüksége ahhoz, hogy újra visszataláljon önmagához.

 

Jennifer Lopez válása utáni időszakról vallott

Az 56 éves énekesnő Will Arnett, Jason Bateman és Sean Hayes SmartLess című podcast műsorának legújabb epizódjában kendőzetlen őszinteséggel vallott a szakítás utáni rendkívül megterhelő időszakról. Jennifer Lopez Ben Affleck-kel való válását követő hónapokban sok időt töltött önvizsgálattal. Igyekezett megérteni saját döntéseit, félelmeit és azokat a mintákat, amelyek korábbi kapcsolatait is befolyásolták. Ez a folyamat nem volt könnyű, de úgy érzi, megérte végigjárni. Az énekesnő kihangsúlyozta, hogy időnként mindenkinek szüksége van arra, hogy egyedül legyen, és szembenézzen önmagával:

És az utolsó válásom után lemondtam a turnémat, csak ültem ott, és azt mondtam magamnak: Kib*szottul ki kell találnod magad. 

Szerinte sokan azért félnek az egyedülléttől, mert ilyenkor nincs lehetőség elterelni a figyelmet a problémákról. Ugyanakkor éppen ezek a pillanatok vezethetnek a legfontosabb felismerésekhez.

Jennifer Lopez és Ben Affleck a válásuk után is jóban maradtak
Jennifer Lopez és Ben Affleck a válásuk után is jóban maradtak
Fotó: Faye Sadou/MediaPunch /  Northfoto

Jennifer Lopez családjára támaszkodott a nehéz időszakban

Jennifer Lopez gyermekeire, családjára és közeli barátaira támaszkodott ebben az időszakban. Állítása szerint az ő támogatásuk sokat segített abban, hogy ne veszítse el az önbizalmát, és pozitívan tekintsen a jövőre. És bár a válás utáni időszak roppant megterhelő volt számára az énekesnő úgy véli, ma már sokkal tudatosabban figyel a mentális egészségére:

Az a személy, aki ma vagyok, annyira más, mint az, aki két évvel ezelőtt voltam, hogy az már őrület. Most pedig tényleg ránézek az életemre, és értékelem azt, amit magamnak teremtettem, és igazán boldog vagyok.

Jennifer Lopez válása után teljesen megváltozott
Jennifer Lopez válása után teljesen megváltozott
Fotó: KGC-11 /  Northfoto

Jennifer Lopez Ben Affleck-kel való válása után is nyitott a szerelemre, de...

A nehézségek ellenére Jennifer Lopez nem hagyta, hogy a válás megtörje őt. Az elmúlt hónapokban tovább dolgozott filmes és zenei projektjein, miközben igyekezett új célokat kitűzni maga elé. Az énekesnő továbbra is nyitott a szerelemre, de hangsúlyozta, hogy jelenleg nem ez áll élete középpontjában. Elsősorban saját magára, gyermekeire és karrierjére szeretne koncentrálni. 

 

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