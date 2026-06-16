"Kib*szottul ki kell találnod magad" – Jennifer Lopez végre megszólalt Ben Aflleck-től való válása után!

Jennifer Lopez őszintén beszélt arról az időszakról, amelyet Ben Affleck-kel való válása után élt át. Az énekesnő elárulta, hogy a szakítás után tudatosan arra ösztönözte magát, hogy ne egy új kapcsolatban keresse a boldogságot, hanem saját magára koncentráljon.
Az 56 éves énekesnő Will Arnett, Jason Bateman és Sean Hayes SmartLess című podcast műsorának legújabb epizódjában kendőzetlen őszinteséggel vallott a szakítás utáni rendkívül megterhelő időszakról. Jennifer Lopez Ben Affleck-kel való válását követő hónapokban sok időt töltött önvizsgálattal. Igyekezett megérteni saját döntéseit, félelmeit és azokat a mintákat, amelyek korábbi kapcsolatait is befolyásolták. Ez a folyamat nem volt könnyű, de úgy érzi, megérte végigjárni. Az énekesnő kihangsúlyozta, hogy időnként mindenkinek szüksége van arra, hogy egyedül legyen, és szembenézzen önmagával:
És az utolsó válásom után lemondtam a turnémat, csak ültem ott, és azt mondtam magamnak: Kib*szottul ki kell találnod magad.
Szerinte sokan azért félnek az egyedülléttől, mert ilyenkor nincs lehetőség elterelni a figyelmet a problémákról. Ugyanakkor éppen ezek a pillanatok vezethetnek a legfontosabb felismerésekhez.
Jennifer Lopez gyermekeire, családjára és közeli barátaira támaszkodott ebben az időszakban. Állítása szerint az ő támogatásuk sokat segített abban, hogy ne veszítse el az önbizalmát, és pozitívan tekintsen a jövőre. És bár a válás utáni időszak roppant megterhelő volt számára az énekesnő úgy véli, ma már sokkal tudatosabban figyel a mentális egészségére:
Az a személy, aki ma vagyok, annyira más, mint az, aki két évvel ezelőtt voltam, hogy az már őrület. Most pedig tényleg ránézek az életemre, és értékelem azt, amit magamnak teremtettem, és igazán boldog vagyok.
A nehézségek ellenére Jennifer Lopez nem hagyta, hogy a válás megtörje őt. Az elmúlt hónapokban tovább dolgozott filmes és zenei projektjein, miközben igyekezett új célokat kitűzni maga elé. Az énekesnő továbbra is nyitott a szerelemre, de hangsúlyozta, hogy jelenleg nem ez áll élete középpontjában. Elsősorban saját magára, gyermekeire és karrierjére szeretne koncentrálni.
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