Celebbalhé Hollywoodban: Egymásnak esett Usher és Justin Bieber az Oscar-bulin

Újabb celebdráma rázta meg Hollywoodot: Usher és Justin Bieber állítólag komoly szóváltásba keveredtek Jay-Z és Beyonce exkluzív Oscar-gála utáni partiján.

A balhé a 2026-os Oscar-gála utáni elit partin kezdődött, amelyet Beyoncé és Jay-Z szervezett Los Angelesben, a Chateau Marmontban. A zártkörű eseményen, amit gyakran „Aranypartiként” emlegetnek, a zeneipar és Hollywood legnagyobb nevei vettek részt. A beszámolók szerint az afterpartin Usher odalépett Justin Bieberhez, és kettejük között heves szóváltás alakult ki, ami majdnem tettlegességig fajult. A konfliktus pontos oka nem derült ki, de több elmélet is napvilágot látott. Egyesek szerint régi sérelmek, mások szerint szakmai nézeteltérések állhatnak a háttérben. Az ügy azért is kapott nagyobb figyelmet, mert a két sztár korábban mentor-tanítványként kezdte ismeretségét, és hosszú ideig kifejezetten szoros kapcsolat volt közöttük.

Az énekes közeli ismerőse, Da Brat reagált a balhéra. Véleménye szerint az egész incidens jelentősen túl lett dramatizálva. Azt azonban megerősítette, hogy történt szóváltás Usher és Justin Bieber között.

Beszéltem Usherrel, és azt mondta: „Ez az egész teljesen el van túlozva”. Ő mindig is támogatta Justint a sok-sok problémában, amivel az évek során szembesült, és ezt ti is ellenőrizhetitek a korábbi bejegyzésekben. Justin a saját útját járja, és a saját, általa teremtett valósággal küzd. Usher csak a legjobbat kívánja neki, és nincs köztük ellenségeskedés.

Usher és Justin Bieber kapcsolata jóval a mostani botrány előtt kezdődött, és hosszú ideig a zeneipar egyik legismertebb mentor-tanítvány viszonyának számított. Bieber még csak 13 éves volt, amikor a menedzsere, Scooter Braun bemutatta őt az akkor már világsztár Ushernek. A rapper ezután nemcsak abban segített a fiatal énekesnek, hogy beindítsa a karrierjét, hanem a magánéletben is mellette állt a pályája kezdetén, amikor ő még csak ismerkedett a hírnévvel és a reflektorfénnyel. A kezdeti szoros együttműködést – amibe beletartoztak a közös fellépések, a nyilvános támogatás és a baráti viszony is – azonban később fokozatos eltávolodás követte. Egyesek szerint ennek az lehetett az oka, hogy Justin Bieber karrierje saját irányt vett. De akadtak olyan pletykák is, hogy az eltávolodásuknak köze lehet Diddy-hez is. De bármi is legyen az igazság, Usher az utóbbi években többször is reagált a pletykákra és mindig azt hangsúlyozta, hogy büszke Justin Bieber sikereire, és elismeri a tehetségét.