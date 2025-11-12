Diddy elvonóra kezdett járni, hogy csökkentse a börtönbüntetését

Sean 'Diddy' Combs mindent megtesz annak érdekében, hogy előbb szabaduljon. Az egykori zenei producer hivatalosan is megkezdte részvételét egy börtönön belüli rehabilitációs programban, amelynek sikeres teljesítése esetén akár egy évvel is csökkentheti a büntetését.

Diddy a börtönben belépett egy rehabilitációs programba, hogy csökkentse a büntetését

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Diddy elvonóra jár, hogy csökkentse börtönbüntetését

Sean 'Diddy' Combs 2025 októberében 50 hónapos börtönbüntetést kapott két rendbeli, prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények miatt. Az egykori zenei producer jelenleg a New Jersey állam Fort Dix nevű szövetségi börtönében tölti büntetését, ahol most hivatalosan is belépett a Residential Drug Abuse Program, vagyis RDAP elnevezésű rehabilitációs programba. Az elvonó célja, hogy kezelje a résztvevők szerhasználattal kapcsolatos problémáit, és elősegítse a társadalomba való visszailleszkedést. A szóvivője szerint Diddy elkötelezett a változás, a józanság és az önfejlesztés mellett:

Mr. Combs aktív résztvevője a Residential Drug Abuse Program-nak (RDAP), és a rehabilitációs folyamatot a kezdetektől fogva komolyan vette.

Amennyiben pedig a rapper sikeresen teljesíti a programot, büntetése akár 12 hónappal is csökkenhet.

Diddy RDAP programban való részvétele

A Residential Drug Abuse Program az amerikai szövetségi börtönrendszer legkomplexebb rehabilitációs programja, amely pszichológiai tanácsadást, csoportterápiát és viselkedés-fejlesztő tréningeket foglal magában. Diddy részvétele az intézmény döntése alapján kezdődhetett meg, miután megfelelt a részvételhez szükséges egészségügyi és mentális szűréseken. A program a résztvevők számára lehetőséget kínál a drog- és alkoholfüggőség kezelésére, valamint a társadalmi beilleszkedés elősegítésére. A terápiás foglalkozásokon túl a rabok oktatási és munka lehetőségeket is kapnak. Diddy jelenleg az intézet könyvtárában dolgozik, és mindeközben rendszeresen vesz részt a csoportos megbeszéléseken.

Diddy-t 2025 októberében 50 hónapos börtönbüntetésre ítélték

Fotó: Henry McGee / Northfoto

Diddy akár egy évvel korábban szabadulhat

Az RDAP-programban való részvétel azonban önmagában nem garantálja a büntetéscsökkentést. A kedvezmény feltétele a program teljesítésének igazolása és a börtön szabályainak maradéktalan betartása. A bíróság csak ezután dönthet arról, hogy az elítélt jogosult-e a büntetés mérséklésre. Amennyiben viszont Diddy sikeresen befejezi a rehabilitációt, a program végeredménye akár egy évvel is csökkentheti a szabadságvesztés időtartamát. Ezzel a rapper ugyan korábban szabadulhatna, mint a 2028-as tervezett dátum, de továbbra is öt évig tartó felügyelet és kötelező drogtesztek várnának rá.