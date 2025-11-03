Kiszivárogtak az első börtönfotók Diddy-ről

Karrierje során többezer paparazzi fotó készült a Bad Boy Entertainment hírhedt alapítójáról, de ilyen lesifotókat még nem láthattunk róla. A képeken Sean 'Diddy' Combs a New Jersey állambeli Fort Dix szövetségi börtönben látható. A kiszivárgott képeken az egykori rapmogul mosolyogva látható, miközben rabtársaival beszélget a börtönudvaron.
Diddy-t a börtön udvarán kapták lencsevégre szinte felismerhetetlen állapotban. A képeken a rapper szürke melegítőben, sötét kabátban és sapkában állt rabtársai között mosolyogva. Az 55 éves sztár szemmel láthatóan nagyon rossz bőrben van. És a korábban megszokott elegáns stílusával is nagy kontrasztban van a rabruha. De az áldozatai biztosan szíbóvesebben látják ilyen öltözékben, mint bármi másban.
A friss börtönfotók vírusszerűen terjedtek el az interneten. Azóta pedig meg is erősítették, hogy a képek valóban Diddy-t ábrázolják a Fort Dix intézményben, ami az egyik legnagyobb férfiaknak fenntartott szövetségi börtön az Egyesült Államokban. Ez azért is érdekes, mert a rapper eddig nem ott, hanem a Metropolitan Detention Center-ben töltötte börtönbüntetését, ahol több panaszt is benyújtott a rossz körülmények és a nem megfelelő biztonság miatt. A félelme pedig nem volt ok nélküli, ugyanis nemrégiben a rapper egyik barátja nyilvánosságra hozta, hogy Diddy-re késsel támadtak az egyik éjszaka folyamán.
Diddy-t a szövetségi bíróság emberkereskedelemmel és prostitúció elősegítésével vádolta meg. Október 3-án pedig az ítélet alapján 50 hónap, azaz négy év és két hónap börtönbüntetést kapott, valamint 500.000 dollár pénzbírság megfizetésére is kötelezték. A bírósági döntés része továbbá az is volt, hogy a büntetés ideje alatt Diddy mentális egészségi és szerhasználati kezelési programban is részt vesz. A források szerint Diddy a mosodai részlegén dolgozik, amely a rabok számára a kötelező munkaprogram része. A napi rutin reggeli tornával, munkával és korlátozott szabadidővel jár, amelyet a képeken is látható udvari foglalkozások tesznek ki. A börtönben a korábban Puff Daddy néven is ismert előadó számára ugyanazok a szabályok érvényesek, mint bármely más elítéltre, beleértve a heti telefonos kapcsolattartási és látogatási rendet is. A zenész várhatóan 2028 májusában szabadulhat, jó magaviselet esetén ennél korábban is.
