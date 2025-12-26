Diddy karácsonyi csodáért könyörög: Ismét fellebbez a híres rapper

Diddy újabb jogi lépést tett annak érdekében, hogy azonnal szabadlábra helyezzék a szövetségi börtönből, ahol jelenleg 50 hónapos büntetését tölti. A világhírű hiphopmogul frissen benyújtott fellebbezésében a jogi csapata azt állítja, hogy a korábban meghozott ítélet jogsértő, aránytalan, és olyan vádakra épül, amelyekben az esküdtszék előtte felmentette őt.

Diddy karácsonyi csodára vár: Fellebbezésben könyörög az azonnali szabadlábra helyezéséért

Az 56 éves rapper fellebbezést nyújtott be, amelyben kéri az azonnali szabadlábra helyezését.

A botrányba keveredett rapper, Sean Diddy Combs karácsonyi csodára vár, miután ügyvédei egy részletes, több tucat oldalas fellebbezést nyújtottak be, amelyben súlyos eljárási hibákra hivatkoznak. A beadvány egyik kulcsállítása szerint a bíró túllépte hatáskörét, amikor az ítélet meghozatalakor olyan cselekményeket is figyelembe vett, amelyekben az esküdtszék egyértelműen felmentette a vádlottat. A jogi csapat szerint a bíró gyakorlatilag tizenharmadik esküdtként járt el, ami alkotmányos aggályokat vet fel. A fellebbezés hangsúlyozza, hogy a Mann Act megsértéséért kiszabott 50 hónapos börtönbüntetés rendkívül ritka, és jelentősen eltér a hasonló ügyekben alkalmazott ítéletektől. A védelem három lehetséges kimenetelt kér a fellebbviteli bíróságtól:

az ítélet teljes megsemmisítését,

Diddy azonnali szabadlábra helyezését,

azonnali szabadlábra helyezését, vagy az ügy újratárgyalását és a büntetés jelentős enyhítését.

Diddy ügyvédei szerint az ítélet jogsértő

Az ügyvédek érvelése szerint számos bizonyítékot jogellenesen vagy aránytalan súllyal vettek figyelembe, ami súlyosan sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Az ilyen bűncselekményekért a vádlottak általában 15 hónapnál rövidebb büntetést kapnak... még akkor is, ha kényszerítés is szerepet játszott, amit az esküdtszék nem állapított meg ebben az esetben.

A fellebbviteli bíróság egyelőre nem jelölt ki időpontot a döntésre, így az eljárás akár hónapokig is elhúzódhat. Eközben Diddy ellen további polgári perek és vizsgálatok is folyamatban vannak, amelyek befolyásolhatják jogi helyzetét.