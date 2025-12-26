KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Diddy karácsonyi csodáért könyörög: Ismét fellebbez a híres rapper

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 19:45
A kegyvesztett rapmogul karácsonyi csodára vár a börtönben. Diddy fellebbezésben könyörög az azonnali szabadlábra helyezéséért.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Diddy újabb jogi lépést tett annak érdekében, hogy azonnal szabadlábra helyezzék a szövetségi börtönből, ahol jelenleg 50 hónapos büntetését tölti. A világhírű hiphopmogul frissen benyújtott fellebbezésében a jogi csapata azt állítja, hogy a korábban meghozott ítélet jogsértő, aránytalan, és olyan vádakra épül, amelyekben az esküdtszék előtte felmentette őt.

Diddy karácsonyi csodára vár: fellebbezésben könyörög az azonnali szabadlábra helyezéséért
(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Mit tudunk eddig a Diddy-ügyről?

  • Sean Diddy Combst 5 vádpontból 2-ben találta bűnösnek az esküdtszék
  • 2025 októberében a bíró 50 hónap börtönbüntetésre és jelentős pénzbírságra ítélte a rappert
  • Diddy jelenleg New Jersey-ben, a Fort Dix szövetségi börtönben tölti büntetését
  • Legkorábban várhatóan 2028-ban szabadulhat majd
  • Az 56 éves rapper fellebbezést nyújtott be, amelyben kéri az azonnali szabadlábra helyezését.

Diddy fellebbezésben kéri az azonnali szabadlábra helyezését

A botrányba keveredett rapper, Sean Diddy Combs karácsonyi csodára vár, miután ügyvédei egy részletes, több tucat oldalas fellebbezést nyújtottak be, amelyben súlyos eljárási hibákra hivatkoznak. A beadvány egyik kulcsállítása szerint a bíró túllépte hatáskörét, amikor az ítélet meghozatalakor olyan cselekményeket is figyelembe vett, amelyekben az esküdtszék egyértelműen felmentette a vádlottat. A jogi csapat szerint a bíró gyakorlatilag tizenharmadik esküdtként járt el, ami alkotmányos aggályokat vet fel. A fellebbezés hangsúlyozza, hogy a Mann Act megsértéséért kiszabott 50 hónapos börtönbüntetés rendkívül ritka, és jelentősen eltér a hasonló ügyekben alkalmazott ítéletektől. A védelem három lehetséges kimenetelt kér a fellebbviteli bíróságtól:

  • az ítélet teljes megsemmisítését,
  • Diddy azonnali szabadlábra helyezését,
  • vagy az ügy újratárgyalását és a büntetés jelentős enyhítését.

Diddy ügyvédei szerint az ítélet jogsértő

Az ügyvédek érvelése szerint számos bizonyítékot jogellenesen vagy aránytalan súllyal vettek figyelembe, ami súlyosan sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Az ilyen bűncselekményekért a vádlottak általában 15 hónapnál rövidebb büntetést kapnak... még akkor is, ha kényszerítés is szerepet játszott, amit az esküdtszék nem állapított meg ebben az esetben.

A fellebbviteli bíróság egyelőre nem jelölt ki időpontot a döntésre, így az eljárás akár hónapokig is elhúzódhat. Eközben Diddy ellen további polgári perek és vizsgálatok is folyamatban vannak, amelyek befolyásolhatják jogi helyzetét.

Diddy-t 50 hónap szabadságvesztésre és jelentős pénzbüntetésre ítélte a bíróság
(Fotó: Henry McGee/Northfoto)

Diddy-botrány

A Diddy ellen indult eljárás az év egyik legnagyobb médiavisszhangot kiváltó celebperévé vált. Az ügyészség több súlyos vádat is megfogalmazott ellene, azonban a bíróság végül csak két vádpontban találta bűnösnek őt, amelyek a Mann Act megsértésére vonatkoztak. A bíró végül 2025 októberében 50 hónap letöltendő szabadságvesztést és jelentős pénzbírságot szabott ki a kegyvesztett rapmogulra. A bűnösség megállapítása ellenére Diddy ügyvédei úgy vélik, a vádak súlyossága nem indokolta volna a később kiszabott rendkívül szigorú büntetést. A rapper jelenleg egy New Jersey államban található szövetségi börtönben tölti büntetését, és a jelenlegi ítélet szerint legkorábban 2028-ban szabadulhat.

 

