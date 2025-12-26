Diddy karácsonyi csodáért könyörög: Ismét fellebbez a híres rapper

Diddy újabb jogi lépést tett annak érdekében, hogy azonnal szabadlábra helyezzék a szövetségi börtönből, ahol jelenleg 50 hónapos büntetését tölti. A világhírű hiphopmogul frissen benyújtott fellebbezésében a jogi csapata azt állítja, hogy a korábban meghozott ítélet jogsértő, aránytalan, és olyan vádakra épül, amelyekben az esküdtszék előtte felmentette őt.
A botrányba keveredett rapper, Sean Diddy Combs karácsonyi csodára vár, miután ügyvédei egy részletes, több tucat oldalas fellebbezést nyújtottak be, amelyben súlyos eljárási hibákra hivatkoznak. A beadvány egyik kulcsállítása szerint a bíró túllépte hatáskörét, amikor az ítélet meghozatalakor olyan cselekményeket is figyelembe vett, amelyekben az esküdtszék egyértelműen felmentette a vádlottat. A jogi csapat szerint a bíró gyakorlatilag tizenharmadik esküdtként járt el, ami alkotmányos aggályokat vet fel. A fellebbezés hangsúlyozza, hogy a Mann Act megsértéséért kiszabott 50 hónapos börtönbüntetés rendkívül ritka, és jelentősen eltér a hasonló ügyekben alkalmazott ítéletektől. A védelem három lehetséges kimenetelt kér a fellebbviteli bíróságtól:
Az ügyvédek érvelése szerint számos bizonyítékot jogellenesen vagy aránytalan súllyal vettek figyelembe, ami súlyosan sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot.
Az ilyen bűncselekményekért a vádlottak általában 15 hónapnál rövidebb büntetést kapnak... még akkor is, ha kényszerítés is szerepet játszott, amit az esküdtszék nem állapított meg ebben az esetben.
A fellebbviteli bíróság egyelőre nem jelölt ki időpontot a döntésre, így az eljárás akár hónapokig is elhúzódhat. Eközben Diddy ellen további polgári perek és vizsgálatok is folyamatban vannak, amelyek befolyásolhatják jogi helyzetét.
A Diddy ellen indult eljárás az év egyik legnagyobb médiavisszhangot kiváltó celebperévé vált. Az ügyészség több súlyos vádat is megfogalmazott ellene, azonban a bíróság végül csak két vádpontban találta bűnösnek őt, amelyek a Mann Act megsértésére vonatkoztak. A bíró végül 2025 októberében 50 hónap letöltendő szabadságvesztést és jelentős pénzbírságot szabott ki a kegyvesztett rapmogulra. A bűnösség megállapítása ellenére Diddy ügyvédei úgy vélik, a vádak súlyossága nem indokolta volna a később kiszabott rendkívül szigorú büntetést. A rapper jelenleg egy New Jersey államban található szövetségi börtönben tölti büntetését, és a jelenlegi ítélet szerint legkorábban 2028-ban szabadulhat.
