Hova a fenébe öregszünk? Már 20 éves az Így jártam anyátokkal! – Ezeket biztos, nem tudtad a sorozatról

A nagysikerű szitkom 20 évvel ezelőtt indult világkörüli hódító útjára. Íme 20 érdekesség a 20 éves Így jártam anyátokkal sorozatról, amit biztosan nem tudtál!
Vágólapra másolva!
Az Így jártam anyátokkal 20 éve ejtette rabul a szívünket. Mindannyian szurkoltunk a Josh Radnor által alakított Ted Mosby-nak, hogy rátaláljon az igazira, párás szemmel figyeltük Marshall (Jason Segel) és Lily (Alyson Hannigan) kapcsolatát, ami olyan csodálatos volt, hogy magunkban megállapítottuk, mi sem érhetjük be ennél kevesebbel. Barney Stinson, akit Neil Patrick Harris játszott, minden epizódban ámulatba ejtett minket furcsábbnál-furcsább csajozási módszereivel, a Cobie Smulders által alakított Robin Scherbatsky pedig megmutatta nekünk, hogy a kemény csajok is ugyanúgy vágynak a boldog befejezésre, akkor is, ha ez nem feltétlenül az esküvőt és az anyaságot jelenti. Íme 20 érdekesség az idén 20 éves sorozatról!
Így jártam anyátokkal: 20 érdekesség, amit biztosan nem tudtál a sorozatról
Barney, akit Neil Patrick Harris alakított, valóban feltalálta a Tesókódexet, azaz a szabályrendszert, ami alapján egy férfi kiérdemelheti a “tesó” titulust. A Google keresőjét megvizsgálva kiderült, hogy a kifejezés nem is létezett 2008 előtt.
Mielőtt a sorozat befutott volna, a készítők nem voltak biztosak benne, hogy több évadra is lehetőséget kapnak és össze tudnak hozni egy kerek lezárást, így eredetileg Victoria (Ashley Williams) lett volna a végső befutó Ted feleségeként.
A széria kettébontott utolsó epizódja lett a legnézettebb és egyben legrosszabb értékeléseket kapott része.
Neil Patrick Harris, ahogy az általa alakított Barney is, a való életben is képzett bűvész.
Az Agymenők sztárja, Jim Parsons is jelentkezett Barney Stinson szerepére.
Robin igazi fegyverfanatikus hírében áll, ám az őt játszó Cobie Smulders viszolyog a lőfegyverektől.
A sorozatot eredetileg Bob Saget narrálja végig.
A Ted gyerekeit játszó színészekkel, Lyndsy Fonseca-val és David Henrie-vel előre felvették az összes jelenetüket, hogy ne látszódjon, ahogy öregszenek.
A fenti okból David Henrie-vel és Lyndsy Fonseca-val titoktartási szerződést írattak alá, hogy ne mondják el senkinek, hogyan végződik a sorozat.
Barney a 9 évad alatt csupán 18 alkalommal nem visel öltönyt.
Lily és Marshall feltűnően kevés alkalommal csókolóznak. Ez azért van, mert Jason Segel dohányzott, emiatt Alyson Hannigan külön kérte az írókat, hogy ne legyen sok csókjelenetük.
Összesen 13 közbelépést szerveznek egymásnak a szereplők a 9 évad alatt.
A szériában olyan sztárok is vendégszerepelnek, mint Katy Perry, Britney Spears, Jennifer Lopez, Mike Tyson és a híres divattervező Tim Gunn.
A Blitz-adás epizódban (6. Évad 10. Epizód), amikor Blitz (Jorge Garcia) egy kitalált telefonszámot ad Marshall-nak, a színész azt a számsort diktálja be, amivel a Lost-Eltűntek című sorozatban az általa alakított Hurley megnyeri a lottót: 4, 8, 15, 16, 23, 42.
Egy online szavazás során Victoria (Ashley Williams) lett a legkedveltebb Ted barátnői közül, míg az Abby Elliott által alakított Jeanette a legkevésbé.
Robin múltbéli popsztár karrierjének slágere, a Let’s go to the mall olyan népszerűvé vált a sorozaton kívül is, hogy bekerült a Just Dance 3 kínálatába.
A széria végeztével Josh Radnor megtartotta az ikonikus kék vadászkürtöt, Neil Patrick Harris pedig a Taktikai könyvet.
Galéria: Íme a 20 éves Így jártam anyátokkal sorozat szereplői!
1/7
A színészek közeli barátokká váltak a forgatás alatt és a mai napi tartják a kapcsolatot (Fotó: 20th Century Fox Television)
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.