Jamie Lee Curtis elkotyogta, mi lesz A mackó sorozattal: "Kezdettől fogva tudtuk..."

Egy korszak lezárul. Jeremy Allen White és Ayo Edebiri hamarosan szögre akasztják a kötényt. Az 5. évaddal véget ér a nagysikerű A mackó széria.
A mackó Jeremy Allen White és Ayo Edebiri főszereplésével még jelenleg is forog Chicagóban és környékén, azonban rövidesen könnyes búcsút kell vennünk a Carmy és Sydney konyhájától. A nagysikerű széria 2022-ben indult világkörüli hódító útjára, hazánkban hosszú ideig a Disney Plus streamingszolgáltató vezető műsora volt. Az Emmy-díjátadók rendszeres vendége, eddig összesen 21 Primetime Emmy-díjat zsebelt be 4 éves pályafutása alatt. Az 5. évad még várat magára, ha minden igaz, 2026 második felében debütál majd.
Jamie Lee Curtis, aki Carmy és Natalie (Abby Elliott) anyukáját alakította a szériában egy interjúban és Instagramján is nyilvánosságra hozta, hogy a gourmet sorozat hamarosan véget ér.
„Vége van. Mindenki tudja, hogy vége van, ezzel nem árulok el nagy titkot, kezdettől fogva tudtuk, hogy vége lesz” – nyilatkozta a színésznő az Entertainment Weekly riporterének, aki február 17-i Instagram posztjáról faggatta Curtist.
Az FX stúdió egyelőre nem kommentálta az állítást, de minden jel arra mutat, hogy A mackó valóban lezárul az 5. évaddal.
Jeremy Allen White korábban is arról beszélt, hogy A mackó rendezője, Christopher Storer eredetileg 4 évadra tervezte a karaktere, Carmy történetét. A 4. évad befejező epizódja is ezt indokolta volna, mely beszédesen a Goodbye címet viselte. Az évadzáróban Carmy úgy dönt, nemcsak az éttermet hagyja ott, hanem a teljes szakmát. Ez már elegendő lehetne a sorozat befejezéséhez, főleg, hogy az elmúlt 4 évadban végig azt figyelhettük, ahogy a családi traumák és konfliktusok mind a munkahelyen csúcsosodnak ki és belefolynak a szakmai életbe. Azonban alighogy debütált a 4.évad 2025 júliusában, egy héttel később az FX berendelte a széria folytatását. Az első 3 évad fényesen szerepelt az Emmy-gálákon, a legjobb vígjátéksorozat kategóriát rendre megnyerte, továbbá a főszereplő színészeknek is dicsőséget hozott, a 4. évad érdemei majd csak a 2026-os Emmy-díjátadón derülnek ki szeptemberben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.