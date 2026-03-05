Jamie Lee Curtis elkotyogta, mi lesz A mackó sorozattal: "Kezdettől fogva tudtuk..."

Egy korszak lezárul. Jeremy Allen White és Ayo Edebiri hamarosan szögre akasztják a kötényt. Az 5. évaddal véget ér a nagysikerű A mackó széria.

Jeremy Allen White szögre akasztja a kötényt: véget ér A mackó sorozat (Fotó: YouTube)

A mackó 5. évada lesz az utolsó

A mackó Jeremy Allen White és Ayo Edebiri főszereplésével még jelenleg is forog Chicagóban és környékén, azonban rövidesen könnyes búcsút kell vennünk a Carmy és Sydney konyhájától. A nagysikerű széria 2022-ben indult világkörüli hódító útjára, hazánkban hosszú ideig a Disney Plus streamingszolgáltató vezető műsora volt. Az Emmy-díjátadók rendszeres vendége, eddig összesen 21 Primetime Emmy-díjat zsebelt be 4 éves pályafutása alatt. Az 5. évad még várat magára, ha minden igaz, 2026 második felében debütál majd.

A mackó sorozat és a színészek is évek óta tarolnak a díjátadókon (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Jamie Lee Curtis, aki Carmy és Natalie (Abby Elliott) anyukáját alakította a szériában egy interjúban és Instagramján is nyilvánosságra hozta, hogy a gourmet sorozat hamarosan véget ér.

„Vége van. Mindenki tudja, hogy vége van, ezzel nem árulok el nagy titkot, kezdettől fogva tudtuk, hogy vége lesz” – nyilatkozta a színésznő az Entertainment Weekly riporterének, aki február 17-i Instagram posztjáról faggatta Curtist.

Az FX stúdió egyelőre nem kommentálta az állítást, de minden jel arra mutat, hogy A mackó valóban lezárul az 5. évaddal.

A mackó szereposztása briliáns volt

Jeremy Allen White korábban is arról beszélt, hogy A mackó rendezője, Christopher Storer eredetileg 4 évadra tervezte a karaktere, Carmy történetét. A 4. évad befejező epizódja is ezt indokolta volna, mely beszédesen a Goodbye címet viselte. Az évadzáróban Carmy úgy dönt, nemcsak az éttermet hagyja ott, hanem a teljes szakmát. Ez már elegendő lehetne a sorozat befejezéséhez, főleg, hogy az elmúlt 4 évadban végig azt figyelhettük, ahogy a családi traumák és konfliktusok mind a munkahelyen csúcsosodnak ki és belefolynak a szakmai életbe. Azonban alighogy debütált a 4.évad 2025 júliusában, egy héttel később az FX berendelte a széria folytatását. Az első 3 évad fényesen szerepelt az Emmy-gálákon, a legjobb vígjátéksorozat kategóriát rendre megnyerte, továbbá a főszereplő színészeknek is dicsőséget hozott, a 4. évad érdemei majd csak a 2026-os Emmy-díjátadón derülnek ki szeptemberben.