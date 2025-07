Emmy 2025: A mackó jelölése miatt elégedetlenkednek a rajongók

A filmvilág következő nagy eseménye közeleg. Az idén 77. alkalommal megrendezett Emmy-díjátadó gálára szeptember 14-én kerül sor Los Angelesben, a jelöltek listáját nemrég tette közzé a bizottság. Az idei év nagy durranásai, mint A mackó újabb évada, a Vészhelyzet Pittsburghben és a Fehér Lótusz is természetesen szerepelnek a jelöltek között, a rajongók azonban mégsem maradéktalanul elégedettek.

A mackó főszereplői remélhetőleg az Emmy-díjátadóról is ilyen boldogan távoznak majd (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A mackó mint vígjáték?

A Washington Post egy informatív Instagram posztban szedte össze a különböző kategóriákat és a jelölteket, a képsorozat alatt pedig azonnal megindult a kommentcunami. A legtöbben egy bizonyos dolgot kifogásoltak, mégpedig, hogy a Jeremy Allen White főszereplésével futó A mackó sorozat vígjáték kategóriában lett jelölve a díjra. Azt kell mondjuk, jogos a felháborodás. Persze vitathatatlanul vannak a szériában olyan karakterek és jelenetek, amik időnként nevetésre késztetik a nézőt, azonban ha a történet egészét nézzük, a hangulatot, a központi témát, akkor sokkal inkább a dráma műfaja felé hajlik a mérleg nyelve. Ettől eltekintve a sorozat elismertsége világos, hiszen a legjobb férfi főszereplő jelöltek között szerepel Jeremy Allen White, a legjobb női kategóriában pedig Ayo Edebiri, bár ők is vígjáték kategóriában kerültek fel a listára.

Ayo Edebiri A mackónak köszönheti eddigi legtöbb jelölését és díját (Fotó: David Fisher/Shutterstock for SAG)

Hol van Diego Luna?

A kommentek másik fele az Andor sorozat sztárja, Diego Luna nevét hiányolja a jelöltek közül. Ugyan a Star Wars-franchise Disney Plus-on futó szériája olyanok mellett szerepel dráma kategóriában, mint a Fehér Lótusz vagy a Gary Oldman főszereplésével készült Utolsó befutók, szegény Diego Luna ennek ellenére sem fért be a legjobb férfi főszereplők közé, amit a rajongók mélységes felháborodással nyugtáztak. Luna már a Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet című filmben is bizonyított, de láthattuk a Netflixes Narcos: Mexikó szériában is, az Andor főszerepével rajongótábora pedig egyre csak nőtt.

Diego Luna rajongói szeretnék az Andor lázadó hősét a díjazottak között látni (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Noah Wyle újra felkapottá vált

A Vészhelyzetben több mint 20 évvel ezelőtt már a sorozatrajongók kedvence lett, bár azóta karrierje csendesebben csordogált, az HBO új kórházas szériája, a Vészhelyzet Pittsburghben sikere ismét felhelyezte őt a térképre. A sorozat dráma kategóriában kapott Emmy jelölést, Noah Wyle pedig a legjobb férfi főszereplőnek járó díjért szállhat ringbe a szeptemberi gálán.