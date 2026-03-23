High School Musical: 20 éve hódította meg a világot a Disney legendás tinifilmje – Galéria

Idén már 20 éve, hogy bemutatták a High School Musical első részét – a Disney zenés tinifilmje pedig szinte azonnal világjelenséggé vált. A történet egy kosárlabdázó fiú és egy visszahúzódó, ám rendkívül tehetséges lány szerelméről és közös énekléséről szólt, de a film ennél sokkal többet adott egy generációnak: dalokat, táncokat és egy olyan hangulatot, amelyet a rajongók a mai napig nosztalgiával idéznek fel. A film sikere már a premier után elsöprő volt. A dalok pillanatok alatt slágerekké váltak, a rajongók pedig nemcsak énekelték őket, hanem sorra tanulták meg a látványos koreográfiákat is. Iskolai rendezvényeken, tehetségkutatókon és baráti bulikon világszerte felcsendült a film zenéje, és rengetegen próbálták leutánozni a tánclépéseket is. A produkció hamar korszakalkotóvá vált a tinifilmek között. A hatalmas sikernek köszönhetően két folytatás is készült: a második rész televíziós premierként érkezett, míg a harmadik, a High School Musical 3: Senior Year már a mozikban debütált, ami jól mutatja, mekkora jelenséggé nőtte ki magát a franchise. Évekkel később a történet új életre kelt egy sorozat formájában is, a High School Musical: The Musical: The Series című produkcióban – igaz, már új szereplőgárdával.

Zac Efron Troy Boltont alakította a High School Musical című filmben - Fotó: Steve Granitz / hot! magazin/ Getty images

Zac Efron High School Musical-es szereplésével lett világhírű

Az első film azonban nemcsak a Disney történetébe írta be magát, hanem hat fiatal színész karrierjét is egy csapásra elindította. A Troy Boltont alakító Zac Efron, a Gabriella Montezt megformáló Vanessa Hudgens, a mindig rivaldafényre vágyó Sharpay Evanst játszó Ashley Tisdale, a testvérét alakító Ryan Evans szerepében feltűnő Lucas Grabeel, a kosaras Chad Danforthként ismert Corbin Bleu, valamint a Taylor McKessie karakterét életre keltő Monique Coleman egy pillanat alatt világsztárokká váltak.

A rajongók azóta is kíváncsiak arra, mi történt velük a filmek után. A hot! magazin most egy külön galériában gyűjtötte össze, hogyan alakult a hat főszereplő élete és karrierje a High School Musical óta – a színészi sikerektől egészen a magánéletük legfontosabb állomásaiig.