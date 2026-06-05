Brutális támadás áldozata lett otthonában Sharon Stone! Több bordája is eltörött a rablás során

Sharon Stone megdöbbentő részleteket osztott meg életének egyik legsokkolóbb pillanatáról. Az Elemi ösztön sztárját 10 évvel ezelőtt brutális támadás érte otthonában. Az ismeretlen elkövető hátulról ütötte le őt, és a színésznő azonnal eszméletét vesztette.

Sharon Stone bevallotta, hogy 10 évvel ezelőtt otthonában erőszakos támadás áldozata lett

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Sharon Stone sokkoló vallomást tett egy múltbéli szörnyűségről

sokkoló vallomást tett egy múltbéli szörnyűségről Az Elemi ösztön sztárját otthonában támadta meg egy ismeretlen személy

sztárját otthonában támadta meg egy ismeretlen személy Az elkövető hátulról ütötte le őt, ami után a színésznő azonnal eszméletét vesztette.

Sharon Stone támadás áldozata lett

Sharon Stone először beszélt nyilvánosan arról a 10 évvel ezelőtti rejtélyes támadásról, ami alapjaiban változtatta meg az életét. A színésznő David Begnaud podcast műsorában idézte fel a történteket, amelyre mai napig csak halványan emlékszik. Elmondása szerint közel egy évtizeddel ezelőtt hátulról leütötték otthonában, aminek következtében elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, teljes zűrzavar fogadta. A nappalijában a bútorok felborultak, a rajta lévő tárgyak pedig szétszóródtak a padlón. Sharon Stone nem tudta, hogyan került oda, és arra sem emlékezett, mi történt közvetlenül az eszméletvesztése előtt.

10 év után állt csak össze a kép számára

A történet különös fordulata azonban csak tíz évvel később következett be. Sharon Stone nyak- és vállfájdalmak miatt felkeresett egy gerincspecialistát, ahol részletes röntgen- és egyéb képalkotó vizsgálatokat végeztek rajta. Az orvosok ekkor olyan sérüléseket fedeztek fel a mellkasán és a bordakosarán, amelyek szerint korábban súlyos trauma érte. A szakemberek megállapították, hogy a bordák több helyen eltörhettek, majd szabálytalanul forrtak össze, és egyértelműsítették, hogy a sérülések egy erőszakos támadás következményei lehettek.

Sharon Stone minden szükséges jogi lépést megtett, de végül nem emelt vádat elkövetője ellen

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Sharon Stone filmekre akar koncentrálni már, nem a borzalmakra

Sharon Stone számára ezután hirtelen kitisztult a kép és a felismerés olyan erős érzelmi reakciót váltott ki belőle, hogy pánikrohamot kapott. Végül az ápolók nyugtatták meg, és segítettek neki felidézni a történteket, hogy megértse, pontosan mi is történt vele valójában. Ezután minden szükséges jogi lépést megtettek, vádat azonban nem emelt a színésznő. És bár időközben rájött, hogy ki volt az elkövető, végül nem hozta nyilvánosságra a nevét. Döntését több tényezővel indokolta. Egyrészt addigra már tíz év telt el az eset óta, ami jelentősen megnehezítette volna a bizonyítást. Másrészt attól tartott, hogy egy elhúzódó bírósági ügy teljesen háttérbe szorítaná szakmai pályafutását, és a közvélemény elsősorban nem színésznőként, hanem áldozatként tekintene rá.