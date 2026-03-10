Az egyik legokosabb színésznő ma ünnepli születésnapját – Sharon Stone 68 éves lett

Nemcsak gyönyörű, hanem átlagon felüli ésszel is rendelkezik. A 68 éves Sharon Stoneból akár ügyvéd is lehetett volna, de a film szeretete erősebbnek bizonyult.

A 68 éves Sharon Stone ékes példája a méltósággal öregedő színésznőknek (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Sharon Stone színésznő helyett ügyvéd is lehetett volna

Sharon Stone már 15 évesen jelentkezett az egyetemre, sőt, a diplomát is megszerezte még 18 éves kora előtt. Átlag feletti, 154-es IQ-val ez nem is annyira meglepő. Tanárai szerint az ügyvédi pálya lett volna számára a legmegfelelőbb és a legkézenfekvőbb, azonban a színésznő egyrészt kreatív írásból és képzőművészetből szerezte a diplomáját, másrészt szenvedélyesen szerette a fekete-fehér filmeket, így nem a bíróságon találta meg a számítását. Különösen Fred Astaire és Ginger Rogers táncos-komikus mozijait szerette.

A filmszakmába a legősibb módszerrel igyekezett bekerülni: modellkedni kezdett és reklámokban szerepelt. Első szöveges szerepét a Sikoly-franchise atyja, Wes Craven horrorfilmjében, a Halálos áldásban kapta 1981-ben.

Első szöveges szerepét egy horrorfilmben kapta (Fotó: Inter Planetary)

Az Elemi ösztön sikere

Kezdetben nem nagyon tudott kitörni a B-filmes skatulyából, csupa mára már feledésbe merült filmben alakított kisebb-nagyobb szerepeket. Az első áttörést az Arnold Schwarzenegger főszereplésével készült Total Recall-Az emlékmás című sci-fi hozta el neki, illetve a film debütálása után készült pucér Playboy fotósorozat. A Philip K. Dick regényéből készült film és a Playboy megjelenés együttes erővel hozzájárultak ahhoz a szerephez, amiről azóta is mindenki ismeri a nevét. Az Elemi ösztönben megkapta Catherine Tramell szociopata írónő szerepét. A forgatás ugyan nem volt egy könnyű menet, a Nick Curran nyomozót alakító Michael Douglas kezdetben igazi pokrócként viselkedett a színésznővel, és valójában egyáltalán nem őt akarta partnerének.

“Mi a fa**t tudsz, te?” – ez volt Catherine Zeta-Jones férjének első mondata Sharon Stone-hoz. A kérdés ugyan nem a színészi játékára vonatkozott, de a színésznő elmondása szerint ez volt az első mondat felé, ami elhagyta Douglas száját. Az Oscar-díjas színész még a próbafelvételen sem jelent meg, de mire elérkezett a premier, ha nem is váltak legjobb barátokká, de normalizálódott közöttük a viszony. Az Elemi ösztön gigantikus sikert aratott, hatalmas bevétellel. A kritikusok éltették a Stone és Douglas közötti szikrázó kémiát. Nos, szeretet és gyűlölet között vékony a határ, a fenti történet ismeretében pedig elképzelhető, hogy a vásznon látott remek kémia gyújtózsinórja pont a két színész közötti kibékíthetetlennek tűnő ellentét volt.