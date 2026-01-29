Sharon Stone sokkoló vallomást tett: szellemekkel beszélget

A 67 éves hollywoodi színésznő, aki 25 éve majdnem meghalt egy sztrók következtében, megdöbbentő vallomást tett. Sharon Stone a halott emberek szellemeivel beszélget, miközben festményeihez merít inspirációt. Állítása szerint ezek a spirituális élmények mélyen befolyásolják művészi munkásságát, és segítenek feldolgoznia az elmúlt évek súlyos veszteségeit.

Sharon Stone festményein keresztül meséli el egy-egy lélek történetét

(Fotó: dpa/picture-alliance/Northfoto)

Sharon Stone a holtak szellemeivel beszélget

Az Eufória sztárja az utóbbi években egyre inkább a festészet felé fordult, és saját bevallása szerint alkotásai során nem csupán a képzeletére hagyatkozik. Sharon Stone festés közben kapcsolatba lép elhunyt emberek szellemeivel, akik a történeteiken keresztül inspirálják a képeit. Az Elemi ösztön sztárja szerint több közeli hozzátartozó elvesztése indította el benne ezt a spirituális nyitást. Úgy érzi, a gyász hatására érzékenyebbé vált az univerzális energiákra, és festés közben magasabb tudatszinten érzékeli a körülötte lévő jelenlétet. Sharon Stone szerint ilyenkor a portrék szinte életre kelnek, és mintha a lelkek engednék, hogy megmutassák saját történetüket.

Szerintem igazán különleges, amikor az emberek megengedik, hogy belelássak a lelkükbe.

Sharon Stone anyja 91 éves korában hunyt el 2025 márciusában

(Fotó: Abaca/Northfoto/Northfoto)

Sharon Stone-t összetörte édesanyja halála

Sharon Stone számára ez a spirituális nyitás azután erősödött fel igazán, hogy édesanyja meghalt. A színésznő hónapokig titokban tartotta édesanyja elvesztését, mert magában akarta feldolgozni az érzéseit. Végül 2025 júliusában hozta nyilvánosságra a szomorú hírt, négy hónappal azután, hogy anyja, Dorothy márciusban 91 éves korában elhunyt. A Guardiannak így nyilatkozott akkor:

Anyám, Dot, valójában néhány hónapja halt meg, de csak most álltam készen arra, hogy nyilvánosságra hozzam, mert amikor valaki meghal, mindig először dühös érzések törnek rám...

Sharon Stone Him című alkotása, amelyet egy szellem ihletett

Sharon Stone festményei közül az egyik legismertebb a Him című alkotás, ami különösen erős érzelmi töltettel bír. A színésznő elmondása szerint a kép egy olyan lélek történetét meséli el, aki rabszolgaként élt, majd láncra verve fulladt meg egy hajó rakterében. Az Eufória sztárja szerint ezt a tragikus sorsot egy spirituális beszélgetés során ismerte meg. A művész bevallotta, hogy az élmény rendkívül megrázó volt számára, és festés közben szinte átérezte az elszenvedett traumát, a félelmet és a fájdalmat, amelyet a lélek hordozott.