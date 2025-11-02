Sokkoló vallomás: Sharon Stone-t szexre akarták kényszeríteni a forgatáson

Sharon Stone végre megnevezte azt a producert, aki állítása szerint arra próbálta rávenni, hogy feküdjön le az egyik férfi kollégájával a film érdekében. A színésznő a Louis Theroux-féle podcastban mondta el, hogy az eset az 1993-as Sliver forgatása során történt, ahol Billy Baldwin volt a partnere.

Sharon Stone megnyílt: Robert Evans producer kényszerítette arra, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen egy kollégájával Fotó: Getty Images / hot! magazin

Sharon Stone-t arra kényszerítették, hogy feküdjön le Billy Baldwinnal

A 67 éves filmsztár, aki az 1990-es években a Total Recall (Emlékmás) és a Basic Instinct (Elemi ösztön) révén vált világhírűvé, korábban már írt az esetről önéletrajzában, The Beauty of Living Twice című könyvében, ám akkor még nem nevezte meg az érintettet. Most azonban elmondta, hogy Robert Evans producer hívta be őt az irodájába, és ott próbálta meggyőzni: feküdjön le Baldwinnal, mert az javítana a férfi színészi teljesítményén, és így megmenthetnék a filmet.

Stone elmondása szerint Evans azzal érvelt, hogy korábban ő maga is lefeküdt Ava Gardnerrel, és szerinte egy ilyen „megoldás” jót tenne a produkciónak. A producer állítólag azt hangoztatta, hogy Sharon „túl feszült”, és ez akadályozza a hiteles kémia kialakulását a főszereplők között – írta a Unilad.

Azt mondta, ha lefeküdnék Billy Baldwinnal, akkor minden megoldódna, a film is jobb lenne, és én is végre igazi színésznőként viselkednék

– idézte fel.

Stone hozzátette, hogy teljesen ledöbbent a javaslaton, különösen azért, mert korábbi filmjében, az Elemi ösztönben Michael Douglas-szel professzionális munkakapcsolatban tudtak dolgozni anélkül, hogy bármi hasonlóra sor került volna. „Michael tudta a szöveget, pontosan dolgozott, és tisztelte a munkát. Most pedig hirtelen abban a helyzetben találtam magam, hogy elvárják, feküdjek le valakivel a film miatt” – mondta keserűen. A színésznő arról is beszélt, hogy a Sliver producerei már a kezdetektől hibás döntéseket hoztak, és amikor a film gyártása nehézségekbe ütközött, igyekeztek rá hárítani a felelősséget. Elmondása szerint megvonták tőle a szerződésben rögzített jogait, például a rendező- és szereplőválasztási beleszólást is, és ezután kezdődött el az a nyomásgyakorlás, amelyet megalázónak és elfogadhatatlannak tartott.

Robert Evans, akit Stone megnevezett, Hollywood egyik legismertebb producere volt, olyan filmekkel a háta mögött, mint A Keresztapa vagy a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. 2019-ben hunyt el, 89 éves korában.

A színésznő elmondta: az eset mélyen megviselte, de ma már fontosnak tartja, hogy beszéljen róla, mert szerinte a filmiparban még mindig sok nő kerül hasonló helyzetbe.

Nem kellene, hogy bárkinek a karrierje azon múljon, hajlandó-e ilyen nyomásnak engedni. A tehetségnek kell számítania, nem az alázatnak egy ilyen torz értelemben

– zárta gondolatait.